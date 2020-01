Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kényelmi szolgáltatást vezetett be a Wizz Air. Aki kéri, annak légitársaság rendszere maga végzi el a kezdő légi utasok számára gyakran körülményesnek számító online utasfelvételi procedúrát.","shortLead":"Új kényelmi szolgáltatást vezetett be a Wizz Air. Aki kéri, annak légitársaság rendszere maga végzi el a kezdő légi...","id":"20200127_wizz_air_automatikus_utasfelvetel_dija_auto_checkin_beszallokartya_email","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3037a920-d449-4afb-baba-d163501b4872","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_wizz_air_automatikus_utasfelvetel_dija_auto_checkin_beszallokartya_email","timestamp":"2020. január. 27. 14:45","title":"Újítás a Wizz Airnél: pénzért automatikusan elvégzi a rendszer az utasfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa5bed6-4a8f-46d8-b808-7bf48d2e4473","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Július óta több mint százezer család igényelte a családvédelmi akcióterv valamelyik támogatását.","shortLead":"Július óta több mint százezer család igényelte a családvédelmi akcióterv valamelyik támogatását.","id":"20200126_Eddig_600_milliard_forintba_kerult_a_csaladvedelmi_akcioterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3aa5bed6-4a8f-46d8-b808-7bf48d2e4473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff193e8-5364-4901-bc96-4c0576796f9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Eddig_600_milliard_forintba_kerult_a_csaladvedelmi_akcioterv","timestamp":"2020. január. 26. 08:10","title":"Eddig 600 milliárd forintba került a családvédelmi akcióterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem most lesz a legszebb idő a héten.","shortLead":"Nem most lesz a legszebb idő a héten.","id":"20200126_Onos_eso_teszi_meg_szurkebbe_a_vasarnapot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b66441f-6cc6-46ad-b3af-0c3db2bae6ff","keywords":null,"link":"/elet/20200126_Onos_eso_teszi_meg_szurkebbe_a_vasarnapot","timestamp":"2020. január. 26. 07:58","title":"Ónos eső teszi még szürkébbé a vasárnapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint hatórás sikeres űrsétát hajtott végre szombaton a Nemzetközi Űrállomás (ISS) két asztronautája, a küldetés során megszüntették a szivárgást a sötét anyag és antianyag után kutató alfa-mágneses spektrométer egyik hűtőcsövén.","shortLead":"Több mint hatórás sikeres űrsétát hajtott végre szombaton a Nemzetközi Űrállomás (ISS) két asztronautája, a küldetés...","id":"20200125_Hatoras_ursetat_hajtottak_vegre_a_Nemzetkozi_Urallomason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576470a4-56fa-48ea-a9a8-25e18f6d1c7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_Hatoras_ursetat_hajtottak_vegre_a_Nemzetkozi_Urallomason","timestamp":"2020. január. 25. 20:49","title":"Hatórás űrsétát hajtottak végre a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjalapoknak akkora a hiánya, hogy már a világválság alatti időszaknál is nagyobb a teljes tb-kassza deficitje.","shortLead":"A nyugdíjalapoknak akkora a hiánya, hogy már a világválság alatti időszaknál is nagyobb a teljes tb-kassza deficitje.","id":"20200127_tb_kassza_hiany_nyugdijalapok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4c0bbe-f7f7-457b-b3db-2aef81cf48d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_tb_kassza_hiany_nyugdijalapok","timestamp":"2020. január. 27. 12:44","title":"Nagyobbra nőtt a hiány a tb-kasszában, mint amekkora 2009-ben volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae9bd9c-d721-428d-9dae-f66f2149f83b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20200126_Marabu_Feknyuz_Meg_hogy_valsagban_a_sulyemeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ae9bd9c-d721-428d-9dae-f66f2149f83b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7aabab-665b-4e60-93f5-041219a23909","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Marabu_Feknyuz_Meg_hogy_valsagban_a_sulyemeles","timestamp":"2020. január. 26. 09:16","title":"Marabu Féknyúz: Még hogy válságban a súlyemelés!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba52b13e-d335-4737-a303-526e076d7cdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200127_Szivszorito_produkcioval_emlekezett_Kobe_Bryantre_Alicia_Keys","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba52b13e-d335-4737-a303-526e076d7cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19026d1c-1d51-487b-a49d-5f2ca5d1b4f2","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Szivszorito_produkcioval_emlekezett_Kobe_Bryantre_Alicia_Keys","timestamp":"2020. január. 27. 09:26","title":"Szívszorító produkcióval emlékezett Kobe Bryantre Alicia Keys","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokat csúszott, most célegyenesben a rendszer.","shortLead":"Sokat csúszott, most célegyenesben a rendszer.","id":"20200126_Marcius_2an_indul_az_azonnali_penzatutalas_rendszere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2527ab-1d6a-41ad-a763-a722c37c1b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Marcius_2an_indul_az_azonnali_penzatutalas_rendszere","timestamp":"2020. január. 26. 12:15","title":"A Bankszövetség biztos benne, hogy most tényleg elindul az azonnali átutalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]