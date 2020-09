Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"385139ff-8bd3-4199-807d-86ea37cef4a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók hálójába még 2019 nyarán akadt bele az a különleges macskacápa, amelynek semmilyen bőr nem borítja a testét. Most közöltek róla tanulmányt.","shortLead":"A kutatók hálójába még 2019 nyarán akadt bele az a különleges macskacápa, amelynek semmilyen bőr nem borítja a testét...","id":"20200902_bor_neluli_capa_macskacapa_fish_biology","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=385139ff-8bd3-4199-807d-86ea37cef4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8503859-754a-407b-a762-a1ce337c5a47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_bor_neluli_capa_macskacapa_fish_biology","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:03","title":"Bőr nélküli cápára bukkantak Szardíniánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdosnak az ellenzékivé lett józsefvárosi önkormányzat mondott fel.","shortLead":"A felcsúti milliárdosnak az ellenzékivé lett józsefvárosi önkormányzat mondott fel.","id":"20200831_jozsefvaros_piko_andras_ellenzek_meszaros_lorinc_alkusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7314dd-f24c-4851-bb86-a4a8b79da71f","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_jozsefvaros_piko_andras_ellenzek_meszaros_lorinc_alkusz","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:53","title":"Mészáros érdekeltségébe tartozó cég bukott üzletet a VIII. kerületben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cac729-5e4f-49db-a44f-322127beda1f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Faültetés, szélenergia, rövid szállítás és szennyvíztisztítás: 30 millió fontos befektetésből indított el a BrewDog egy programot, hogy elmondhassák: övék a világ első karbonnegatív söre. ","shortLead":"Faültetés, szélenergia, rövid szállítás és szennyvíztisztítás: 30 millió fontos befektetésből indított el a BrewDog...","id":"20200901_Mar_karbonnegativ_sor_is_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33cac729-5e4f-49db-a44f-322127beda1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f8953b-792b-4903-bc6e-9a6551b883b4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200901_Mar_karbonnegativ_sor_is_van","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:55","title":"A BrewDog lett a világ első környezettudatos sörcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"54 ezer öregségi nyugdíjas havi juttatása meghaladja a 300 ezer forintot, 73 ezren 60 ezer forintot se kapnak havonta.","shortLead":"54 ezer öregségi nyugdíjas havi juttatása meghaladja a 300 ezer forintot, 73 ezren 60 ezer forintot se kapnak havonta.","id":"20200902_73_ezer_torpenyugdijas_el_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d2d6d9-d60b-4fdc-9a81-40c7ac9a0693","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_73_ezer_torpenyugdijas_el_Magyarorszagon","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:12","title":"73 ezer törpenyugdíjas él Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Be- és kiutaztatással foglalkozó utazási irodák, szállodák és éttermek képviselőit kérdeztünk arról, mihez kezdenek most, hogy a kormány szeptembertől ismét lezárta a határt a külföldi turisták előtt. Stratégia nincs, csak a remény, hogy egy hónap múlva enyhülhetnek a szabályok. Ma egyeztetnek a szakmai szervezetek.","shortLead":"Be- és kiutaztatással foglalkozó utazási irodák, szállodák és éttermek képviselőit kérdeztünk arról, mihez kezdenek...","id":"20200902_Szallodabezaras_elbocsatas_becsodolt_utazasi_irodak_torolt_jaratok__ezt_hozza_a_hatarzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f72d08-acc0-464c-942f-377141715d47","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_Szallodabezaras_elbocsatas_becsodolt_utazasi_irodak_torolt_jaratok__ezt_hozza_a_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:30","title":"\"Szinte minden szálloda bezárhat Budapesten\" – ezt várják az újabb határzártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf6d551-efea-4b64-b707-36fa5a6c50b1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Televíziós kémsorozatban fog szerepelni Arnold Schwarzenegger a Skydance televíziónál. \r

","shortLead":"Televíziós kémsorozatban fog szerepelni Arnold Schwarzenegger a Skydance televíziónál. \r

","id":"20200901_Eloszor_vallal_sorozatszerepet_Schwarzenegger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbf6d551-efea-4b64-b707-36fa5a6c50b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3862aa5a-4895-4d38-94ff-29fb005238ce","keywords":null,"link":"/elet/20200901_Eloszor_vallal_sorozatszerepet_Schwarzenegger","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:29","title":"Először vállalt sorozatszerepet Arnold Schwarzenegger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5eceef5-37a3-4551-b4aa-6d381e91798e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vlagyimir Putyin dzsúdós sporttársa a befektető.","shortLead":"Vlagyimir Putyin dzsúdós sporttársa a befektető.","id":"20200831_Orosz_oligarcha_tamasztja_fel_a_Spyker_automarkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5eceef5-37a3-4551-b4aa-6d381e91798e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a677d8c8-1cc7-40ca-9a1b-2c20cee1a2eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_Orosz_oligarcha_tamasztja_fel_a_Spyker_automarkat","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:46","title":"Orosz oligarcha támaszthatja fel a Spyker autómárkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon pénzbírságra ítélték a János Kórházban öt éve történtek felelőseit. Ha jogerős ítélet születik, a dokumentumok meghamisításának ügye is bíróság elé kerülhet.","shortLead":"Első fokon pénzbírságra ítélték a János Kórházban öt éve történtek felelőseit. Ha jogerős ítélet születik...","id":"20200901_beteghalal_janos_korhaz_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c77088-afb4-4893-84e9-948b76942c37","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_beteghalal_janos_korhaz_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 20:48","title":"Halálos adag gyógyszert kapott egy beteg, megpróbálhatták eltussolni az ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]