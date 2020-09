Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8beafe45-8e6f-4c06-ab10-dcf03c0af996","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdos láthatóan kedveli a humort és a könnyűzenét is.","shortLead":"A felcsúti milliárdos láthatóan kedveli a humort és a könnyűzenét is.","id":"20200904_meszaros_lorinc_irigy_honaljmirigy_koncert_tamogato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8beafe45-8e6f-4c06-ab10-dcf03c0af996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badfdc11-a170-4cb6-9475-d9bb0ff55579","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_meszaros_lorinc_irigy_honaljmirigy_koncert_tamogato","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:12","title":"Mészáros Lőrinc az Irigy Hónaljmirigy arénakoncertjének főtámogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583b1ae6-8deb-45a9-9a80-799fbee5ed40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár korábban úgy tűnt, nem rendítik meg a Huaweit az amerikai szankciók, az egyik jól ismert mobilpiaci elemző már másképp látja a helyzetet. Szerinte adott esetben akár okostelefonos üzletágát is feladhatja a kínai vállalat.","shortLead":"Bár korábban úgy tűnt, nem rendítik meg a Huaweit az amerikai szankciók, az egyik jól ismert mobilpiaci elemző már...","id":"20200904_min_chi_kuo_elemzo_huawei_kilatasok_amerikai_embargo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=583b1ae6-8deb-45a9-9a80-799fbee5ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e956d4f-3165-49c8-845a-b79b1edfe349","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_min_chi_kuo_elemzo_huawei_kilatasok_amerikai_embargo","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:03","title":"A legrosszabb forgatókönyv: akár be is fejezheti az okostelefon-gyártást a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök számára a járvány csak ürügy – írja a legnagyobb német lap. Szerintük ez nem más, mint koronapopulizmus. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök számára a járvány csak ürügy – írja a legnagyobb német lap. Szerintük ez nem más, mint...","id":"20200904_Suddeutsche_Zeitung_A_hatarok_lezarasaval_Orban_Europat_gyengiti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292948fc-ee1f-4ab3-85f6-a23b6a45290d","keywords":null,"link":"/360/20200904_Suddeutsche_Zeitung_A_hatarok_lezarasaval_Orban_Europat_gyengiti","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:30","title":"Süddeutsche Zeitung: A határok lezárásával Orbán Európát gyengíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f02f52-a9c9-4e64-8a59-a546b08fd61b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A blokádot emelő hallgatók továbbra sem fogadják el az új, Vidnyánszky-féle vezetést.","shortLead":"A blokádot emelő hallgatók továbbra sem fogadják el az új, Vidnyánszky-féle vezetést.","id":"20200902_szinmuveszeti_szfe_blokad_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33f02f52-a9c9-4e64-8a59-a546b08fd61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78112fdc-ddbd-4fa7-829c-060db62f679b","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_szinmuveszeti_szfe_blokad_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:21","title":"Kitartanak és napi őrséget állnak a Színművészeti diákjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cab5ee-57c3-4abf-9f14-eedda242a180","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt angol labdarúgó többször is elítélően nyilatkozott a kormány menekültpolitikájáról.","shortLead":"A volt angol labdarúgó többször is elítélően nyilatkozott a kormány menekültpolitikájáról.","id":"20200903_Gary_Lineker_befogad_egy_menekultet_a_sajat_otthonaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3cab5ee-57c3-4abf-9f14-eedda242a180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9b8005-41d9-461f-89ab-bed19b2fb226","keywords":null,"link":"/elet/20200903_Gary_Lineker_befogad_egy_menekultet_a_sajat_otthonaba","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:42","title":"Gary Lineker befogad egy menekültet a saját otthonába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bbf300-35b5-42ef-83e6-273bcf662253","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az évente legyártott kétmillió motor mellett Győrben több mint húsz éve készülnek autók is. ","shortLead":"Az évente legyártott kétmillió motor mellett Győrben több mint húsz éve készülnek autók is. ","id":"20200904_Masfelmillio_autonal_tart_a_gyori_Audi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bbf300-35b5-42ef-83e6-273bcf662253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ce2dba-dddc-4e21-bb8e-0939e72ba494","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_Masfelmillio_autonal_tart_a_gyori_Audi","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:07","title":"Másfélmillió autónál tart a győri Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kis híján megvolt a 360-as árfolyam az euróval szemben, ha azt áttöri a forint, a következő lépcső 370-nél lehet.","shortLead":"Kis híján megvolt a 360-as árfolyam az euróval szemben, ha azt áttöri a forint, a következő lépcső 370-nél lehet.","id":"20200902_A_forint_arfolyama_a_koronavalsag_ota_nem_latott_melysegekbe_zuhant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4ea109-8c61-4fba-a68a-e7e59f5da195","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_A_forint_arfolyama_a_koronavalsag_ota_nem_latott_melysegekbe_zuhant","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:13","title":"A forint árfolyama a koronaválság óta nem látott mélységekbe zuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e3df7e-2b7d-4425-b920-4b21fcbc89eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig Szlovákián keresztül mentek, de most ott nem tudnak. Maradna a komp, de az pedig nagyon drága.","shortLead":"Eddig Szlovákián keresztül mentek, de most ott nem tudnak. Maradna a komp, de az pedig nagyon drága.","id":"20200902_letkes_hatar_szlovakia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25e3df7e-2b7d-4425-b920-4b21fcbc89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bc7238-8bd8-44d9-a469-5e12e6bb608b","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_letkes_hatar_szlovakia","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:51","title":"Öt órával többet kell munkába utazniuk a letkésieknek a lezárt határ miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]