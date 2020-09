Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51ea161f-0708-4cd2-b7a5-55315d101971","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem vasárnap jelentette be, hogy a Jászai Mari-díjas rendező sem tanít tovább az intézményben.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem vasárnap jelentette be, hogy a Jászai Mari-díjas rendező sem tanít tovább...","id":"20200906_Meczner_Janos_is_felmondott_a_Szinmuveszetin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51ea161f-0708-4cd2-b7a5-55315d101971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adbc279-2cdb-49c8-b124-56aa7060ffd5","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Meczner_Janos_is_felmondott_a_Szinmuveszetin","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:15","title":"Meczner János is felmondott a Színművészetin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbda87db-71b4-47d5-8d17-7fe37e5d11d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A cseh szövetség úgy döntött, hogy új csapatot állít ki.","shortLead":"A cseh szövetség úgy döntött, hogy új csapatot állít ki.","id":"20200905_A_pozitiv_esetek_ellenere_is_megtartjak_a_csehskot_meccset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbda87db-71b4-47d5-8d17-7fe37e5d11d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10038642-ed2a-4e34-bafd-86533e5ca267","keywords":null,"link":"/sport/20200905_A_pozitiv_esetek_ellenere_is_megtartjak_a_csehskot_meccset","timestamp":"2020. szeptember. 05. 15:35","title":"A pozitív esetek ellenére is megtartják a cseh-skót meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d1d6b8-10ed-4683-8f00-986867742b3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egri Márta, Udvaros Dorottya, Nagy-Kálózy Eszter és Bánsági Ildikó egy fotón.\r

","shortLead":"Egri Márta, Udvaros Dorottya, Nagy-Kálózy Eszter és Bánsági Ildikó egy fotón.\r

","id":"20200906_Egy_foto_a_tuntetesrol_kozos_kepen_a_magyar_szinjatszas_nagyasszonyai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6d1d6b8-10ed-4683-8f00-986867742b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46895a5-f4ef-466a-8b78-298c2c94e937","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Egy_foto_a_tuntetesrol_kozos_kepen_a_magyar_szinjatszas_nagyasszonyai","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:47","title":"Egy fotó a tüntetésről: közös képen a magyar színjátszás nagyasszonyai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös nyilatkozatot adtak ki a Színház és Filmművészeti Egyetem védelmében.","shortLead":"Közös nyilatkozatot adtak ki a Színház és Filmművészeti Egyetem védelmében.","id":"20200905_Tobb_tucat_tudosnak_van_elege_a_kormany_felforgato_rendbonto_intezkedeseibol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2710b9f-58b1-4b36-a30b-b17c20fa1f58","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Tobb_tucat_tudosnak_van_elege_a_kormany_felforgato_rendbonto_intezkedeseibol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 11:11","title":"Több tucat tudósnak van elege „a kormány felforgató, rendbontó intézkedéseiből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adcb0985-5c8a-460c-bef0-5e19505ccfca","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Honecker elődjének személyi kultuszából most az egyszer profitáltak a keletnémetek. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Honecker elődjének személyi kultuszából most az egyszer profitáltak a keletnémetek. Eljött a paradicsom című sorozatunk...","id":"20200905_Ulbricht_belyeg_idegenlegio_Horn_Gyula_1990_szeptember_6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adcb0985-5c8a-460c-bef0-5e19505ccfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a750f2ff-91e7-415e-a422-8d75775f8549","keywords":null,"link":"/360/20200905_Ulbricht_belyeg_idegenlegio_Horn_Gyula_1990_szeptember_6","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:00","title":"Ulbrichtot nyalni: kivételes lehetőség az NDK végnapjaiban – 1990. szeptember 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d33c6e3-ac6c-4282-b0dc-b24a767fea82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az 1999-ben megtalált csillagkorong a világ legrégebbi, ismert égboltábrázolása. De azért nem olyan régi, mint eddig gondoltuk – mutat rá egy új kutatás.","shortLead":"Az 1999-ben megtalált csillagkorong a világ legrégebbi, ismert égboltábrázolása. De azért nem olyan régi, mint eddig...","id":"20200907_nebrai_korong_kora_csillagok_egboltabrazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d33c6e3-ac6c-4282-b0dc-b24a767fea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78526e25-764c-4ed5-abbc-9a548ada82f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_nebrai_korong_kora_csillagok_egboltabrazolas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:33","title":"Két német tudós állítja, eddig 1000 évvel elnézték a nebrai csillagkorong korát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nyilatkozatban fejezték ki szolidaritásukat a szlovákiai magyar filmes és színházi szakma jeles képviselői. ","shortLead":"Egy nyilatkozatban fejezték ki szolidaritásukat a szlovákiai magyar filmes és színházi szakma jeles képviselői. ","id":"20200906_A_szlovakiai_magyar_szinhazi_es_filmmuveszek_is_kialltak_az_SZFE_szabadsaga_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af85bd0c-d397-442c-b00e-bc485b60d305","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_A_szlovakiai_magyar_szinhazi_es_filmmuveszek_is_kialltak_az_SZFE_szabadsaga_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 06. 13:36","title":"A szlovákiai magyar színházi és filmművészek is kiálltak az SZFE szabadsága mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jó hír azonban az, hogy több száz emlősfaj kihalását meg lehet előzni a megfelelő intézkedésekkel. ","shortLead":"A jó hír azonban az, hogy több száz emlősfaj kihalását meg lehet előzni a megfelelő intézkedésekkel. ","id":"20200906_Tobb_mint_500_emlosfaj_hallhat_ki_az_evszazad_vegere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30cffa0-84f8-4b59-b20b-e47d5e177cc5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200906_Tobb_mint_500_emlosfaj_hallhat_ki_az_evszazad_vegere","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:59","title":"Több mint 500 emlősfaj halhat ki az évszázad végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]