[{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Többszöri halasztás után átadták a Televíziós Újságírók Díjait. A gálán a Színház- és Filmművészeti Egyetem blokádja volt az egyik visszatérő téma, Nagy Ervin például SZFE-pólóban, elcsukló hangon beszélt erről, miután megkapta a legjobb színésznek járó díjat.\r

\r

","shortLead":"Többszöri halasztás után átadták a Televíziós Újságírók Díjait. A gálán a Színház- és Filmművészeti Egyetem blokádja...","id":"20200911_A_Mi_kis_falunk_lett_az_ev_sorozata_tobb_dijazott_is_az_SZFEugyrol_beszelt_a_galan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9590e46-e752-43bb-bc09-75b054ef4aa3","keywords":null,"link":"/kultura/20200911_A_Mi_kis_falunk_lett_az_ev_sorozata_tobb_dijazott_is_az_SZFEugyrol_beszelt_a_galan","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:05","title":"A mi kis falunk lett az év sorozata, több díjazott is az SZFE-ügyről beszélt a gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több, mint 11 ezer beazonosított fertőzés történt Magyarországon, az aktív fertőzöttek száma pedig meghaladja a hétezret.","shortLead":"Már több, mint 11 ezer beazonosított fertőzés történt Magyarországon, az aktív fertőzöttek száma pedig meghaladja...","id":"20200912_koronavirus_916_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ad26b2-06d2-44f0-98b2-8a478c707ff5","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_koronavirus_916_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:57","title":"Rekord: 916 új fertőzöttnél mutatták ki a koronavírust Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfff1d7-8482-43a9-9e31-b25890bd0be4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az első számú halálok a légszennyezés, de a zajszennyezés és a veszélyes vegyi anyagok is sok áldozatot követelnek Európa-szerte.","shortLead":"Az első számú halálok a légszennyezés, de a zajszennyezés és a veszélyes vegyi anyagok is sok áldozatot követelnek...","id":"20200910_630_ezren_halnak_meg_Europaban_valamilyen_szennyezes_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bfff1d7-8482-43a9-9e31-b25890bd0be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7d9780-f071-48e8-950c-6f1612886aa4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_630_ezren_halnak_meg_Europaban_valamilyen_szennyezes_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:34","title":"Évente 630 ezren halnak meg Európában valamilyen szennyezés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb313f65-2272-40e4-bf07-0b56cea0f9c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bizánci templom maradványaira bukkantak a lakók a házuk alatt Izrael északi részén – jelentette a helyi Háárec.","shortLead":"Bizánci templom maradványaira bukkantak a lakók a házuk alatt Izrael északi részén – jelentette a helyi Háárec.","id":"20200910_bizanci_templom_maradvanya_izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb313f65-2272-40e4-bf07-0b56cea0f9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203b1ab9-8a10-452a-a1ea-b771298c2ca0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_bizanci_templom_maradvanya_izrael","timestamp":"2020. szeptember. 10. 21:03","title":"1600 éves bizánci templom maradványaira bukkantak a lakók a házuk alatt Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2074712-e9ad-4c45-a208-6533ea8e3e12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezzel is támogatják az SZFE-t.","shortLead":"Ezzel is támogatják az SZFE-t.","id":"20200911_Befogad_nehany_szinmuveszetis_eloadast_a_Katona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2074712-e9ad-4c45-a208-6533ea8e3e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3b5eeb-5c17-49cb-b9a9-4963b0b404b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200911_Befogad_nehany_szinmuveszetis_eloadast_a_Katona","timestamp":"2020. szeptember. 11. 14:46","title":"Befogad néhány színművészetis előadást a Katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55528d50-bd5e-4f0a-adf7-d6dc13aea178","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két esetet is leírtak, az egyik ráadásul halálos balesettel végződött.



","shortLead":"Két esetet is leírtak, az egyik ráadásul halálos balesettel végződött.



","id":"20200911_kozutkezelo_autopalya_gyorshajtas_veszelyeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55528d50-bd5e-4f0a-adf7-d6dc13aea178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d411213-cac3-479c-a46e-de67cc87b220","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_kozutkezelo_autopalya_gyorshajtas_veszelyeztetes","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:42","title":"Videón mutatja a közútkezelő, hogyan veszélyezteti egy autós a munkatársaikat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26e2bd8-02da-4a4a-91c8-9aa31c5cae46","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"Hogy pontosan milyen is lesz az Expó, nem tudni, de kormánybiztosa már van.\r

\r

","shortLead":"Hogy pontosan milyen is lesz az Expó, nem tudni, de kormánybiztosa már van.\r

\r

","id":"20200912_Kormanybiztos_lesz_felelos_a_2021es_Budapesti_Expoert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d26e2bd8-02da-4a4a-91c8-9aa31c5cae46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4783da64-2291-4636-9156-ea69d4cba57c","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Kormanybiztos_lesz_felelos_a_2021es_Budapesti_Expoert","timestamp":"2020. szeptember. 12. 09:13","title":"Kormánybiztos lesz felelős a 2021-es Budapesti Expóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2164f8-2c95-4a74-bc0e-66d7e7f904b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rákok, kagylók és csigák páncéljában található kitozán vírussemlegesítő bevonattá alakítható lehet brit kutatók szerint.","shortLead":"A rákok, kagylók és csigák páncéljában található kitozán vírussemlegesítő bevonattá alakítható lehet brit kutatók...","id":"20200910_rakpancel_koronavirus_arcmaszk_kitozan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a2164f8-2c95-4a74-bc0e-66d7e7f904b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82539f8-3052-43a6-a5aa-406c9d1e6b0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_rakpancel_koronavirus_arcmaszk_kitozan","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:33","title":"Van egy anyag a rákok páncéljában, ami segíthet a koronavírus elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]