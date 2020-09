Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ee9e409-2488-4ac3-a33c-08a431849ccf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az egyébként autós túrákat szervező Vadász Zsolt, a Trabant Expedíció vezetője úgy döntött, hogy összeszedi a szemetet, amit az El Caminón gyalogló emberek maguk után hagynak. ","shortLead":"Az egyébként autós túrákat szervező Vadász Zsolt, a Trabant Expedíció vezetője úgy döntött, hogy összeszedi a szemetet...","id":"20200913_Egy_magyar_vandor_elhatarozta_hogy_kipucolja_az_El_Caminot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ee9e409-2488-4ac3-a33c-08a431849ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7262c1e-6d7f-4839-ac71-4b9334e92106","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Egy_magyar_vandor_elhatarozta_hogy_kipucolja_az_El_Caminot","timestamp":"2020. szeptember. 13. 09:22","title":"Egy magyar vándor elhatározta, hogy kipucolja az El Caminót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58b9a6d-2f6a-48b9-b79a-e2d3d67e7a9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírusról szóló nemzeti konzultáció íveit öntötték a miniszterelnök kabinetfőnökének háza elé.","shortLead":"A koronavírusról szóló nemzeti konzultáció íveit öntötték a miniszterelnök kabinetfőnökének háza elé.","id":"20200913_Konzultacios_ivekkel_szemetelte_ossze_a_Momentum_Rogan_Antal_budai_villajanak_udvarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d58b9a6d-2f6a-48b9-b79a-e2d3d67e7a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6be254-6b13-42ba-8ff8-612da50c05c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Konzultacios_ivekkel_szemetelte_ossze_a_Momentum_Rogan_Antal_budai_villajanak_udvarat","timestamp":"2020. szeptember. 13. 09:42","title":"Konzultációs íveket szórt a Momentum Rogán Antal bérelt lakásának udvarára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3fb2fb-adcd-4a03-ac93-9b140078b4c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonulnak Minszkben és Fehéroroszország több más városában a választási csalás gyanújába keveredett Lukasenka elnök lemondását követelve. És ez nagyon nem tetszik a rohamrendőröknek. ","shortLead":"Tízezrek vonulnak Minszkben és Fehéroroszország több más városában a választási csalás gyanújába keveredett Lukasenka...","id":"20200913_Minszk_tuntetes_tomegoszlatas_Feheroroszorszag_Lukasenka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c3fb2fb-adcd-4a03-ac93-9b140078b4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92297706-374e-49d2-a7d4-ea6a7099bec5","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_Minszk_tuntetes_tomegoszlatas_Feheroroszorszag_Lukasenka","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:50","title":"Rohamrendőrök kergetik szét a Lukasenka ellen tüntető tömegeket Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3346ddc0-5363-4237-9822-30217d68be27","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több mint egy hetet töltöttünk a New World világában, abban a játékban, amely az e-kereskedelmi nagyágyú Amazon videojátékos terveinek első, komolyabb vállalkozása. Az MMO, vagyis más felhasználók által uralt, így mindenképp internetet igénylő szoftvert havidíj nélkül lehet majd elérni. Feltéve, hogy a sok országban új erőre kapott koronavírus-járvány miatt nem kell megint elhalasztani.","shortLead":"Több mint egy hetet töltöttünk a New World világában, abban a játékban, amely az e-kereskedelmi nagyágyú Amazon...","id":"20200912_amazon_games_new_world_preview_teszt_kritika_mmorpg_online_szerepjatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3346ddc0-5363-4237-9822-30217d68be27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad9c6e8-8d06-4139-a5ad-0c1b1bdb3a9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200912_amazon_games_new_world_preview_teszt_kritika_mmorpg_online_szerepjatek","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:00","title":"Szép és jó az Amazon új világa, csak nehogy elvigye a Covid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester úgy látja, a fővárosnak nemhogy 100 milliárd forint szabad forrása nincs, hanem ennél is nagyobb kieséssel kell megküzdenie, jelentős részben a kormány döntése miatt.","shortLead":"A főpolgármester úgy látja, a fővárosnak nemhogy 100 milliárd forint szabad forrása nincs, hanem ennél is nagyobb...","id":"20200911_100_milliard_karacsony_valasz_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1880393-d331-4b00-817e-352ae14ab47c","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_100_milliard_karacsony_valasz_orban","timestamp":"2020. szeptember. 11. 21:22","title":"Karácsony válaszolt Orbánnak: Nincs 100 milliárdja a fővárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184ac6ce-a104-4978-8488-0f34f75cd1fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A műholdképeken is jól kivehetőek a kontinensünk feletti füstsávok. Magyarországon a hajnali és az alkonyi égbolton láthatóak leginkább a füstsávok.","shortLead":"A műholdképeken is jól kivehetőek a kontinensünk feletti füstsávok. Magyarországon a hajnali és az alkonyi égbolton...","id":"20200912_Europat_is_elerte_mar_a_kaliforniai_tuzek_fustje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=184ac6ce-a104-4978-8488-0f34f75cd1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08f43d5-8127-42db-8b0e-067c8e3bdca6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_Europat_is_elerte_mar_a_kaliforniai_tuzek_fustje","timestamp":"2020. szeptember. 12. 17:50","title":"Európát is elérte már a kaliforniai tüzek füstje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714240c6-3f80-49da-a18a-9dec56e16eb6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ő tenyerére is felkerült a FREE SZFE.","shortLead":"Az ő tenyerére is felkerült a FREE SZFE.","id":"20200912_Nades_Peter_is_beallt_a_Szinmuveszetit_tamogatok_soraba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=714240c6-3f80-49da-a18a-9dec56e16eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4497e6c1-775e-45d3-83d0-3b8450144036","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_Nades_Peter_is_beallt_a_Szinmuveszetit_tamogatok_soraba","timestamp":"2020. szeptember. 12. 11:40","title":"Nádas Péter is beállt a Színművészetit támogatók sorába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2d7651-4758-4c12-9bcc-80031949f9ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátsó ülése van is annyira kényelmes, mintha egy szivarszalonban ücsörögnénk egy nagy fotelban.","shortLead":"A hátsó ülése van is annyira kényelmes, mintha egy szivarszalonban ücsörögnénk egy nagy fotelban.","id":"20200913_Egy_Bentley_Flying_Spur_araban_van_a_Lexus_luxus_kisbusza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a2d7651-4758-4c12-9bcc-80031949f9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6701aab-e4ca-4b67-93a5-690cba2f4b46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_Egy_Bentley_Flying_Spur_araban_van_a_Lexus_luxus_kisbusza","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:11","title":"Egy Bentley Flying Spur árában van a Lexus kisbusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]