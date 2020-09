Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f7e32ff-b83b-4e76-b0b3-8243babceb1e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Twitter pedig az elnökválasztásra készül.","shortLead":"A Twitter pedig az elnökválasztásra készül.","id":"20200918_Alavag_a_Facebook_a_godenyeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f7e32ff-b83b-4e76-b0b3-8243babceb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99908c1e-b242-40f2-b753-2387aaba7361","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_Alavag_a_Facebook_a_godenyeknek","timestamp":"2020. szeptember. 18. 07:39","title":"Alávág a Facebook a gődényeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5e02bc-f5e9-4196-a0ff-ba4d448cebad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szerint hamarosan a harmadik féltől származó kiterjeszettvalóság-effekteket is megjelenít majd a Messenger. A Facebookon és az Instagramon már eddig is nagy sikere volt ezeknek a filtereknek.","shortLead":"A Facebook szerint hamarosan a harmadik féltől származó kiterjeszettvalóság-effekteket is megjelenít majd a Messenger...","id":"20200917_facebook_messenger_ar_effekt_filter_kiterjeszett_valosag_spark_ar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d5e02bc-f5e9-4196-a0ff-ba4d448cebad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d3d2a1-5f90-40cb-998f-adc3e1824e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_facebook_messenger_ar_effekt_filter_kiterjeszett_valosag_spark_ar","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:03","title":"Cicabajusz, rajzolt haj – új, egyedi filterek kerülnek a Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Németország szerdán kockázatos területnek nyilvánította a magyar fővárost.","shortLead":"Németország szerdán kockázatos területnek nyilvánította a magyar fővárost.","id":"20200917_szuperkupa_puskas_stadion_bayern__munchen_sevilla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da35afa-c742-47f3-b928-03d23c673534","keywords":null,"link":"/sport/20200917_szuperkupa_puskas_stadion_bayern__munchen_sevilla","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:20","title":"A német döntés ellenére lesznek nézők a budapesti Szuperkupa-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gömöry Zsolt pocsékul érzi magát, kórházban van.","shortLead":"Gömöry Zsolt pocsékul érzi magát, kórházban van.","id":"20200917_koronavirus_edda_zeneszek_pataky_attila_gomory_zsolt_koranyi_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9663713-d615-4ee6-9c5b-dc6640ac4e44","keywords":null,"link":"/kultura/20200917_koronavirus_edda_zeneszek_pataky_attila_gomory_zsolt_koranyi_korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 17. 05:23","title":"Koronavírusos az Edda billentyűse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bd48c1-17b7-4e58-a0c8-9137401cb7d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Átlátszó megszerezte az új Duna-hídról szóló hatástanulmányt, amit eddig a lakosság sem ismert. ","shortLead":"Az Átlátszó megszerezte az új Duna-hídról szóló hatástanulmányt, amit eddig a lakosság sem ismert. ","id":"20200916_Akar_2000_fa_kivagasa_es_durva_forgalomnovekedes_is_jarhat_az_uj_Dunahiddal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9bd48c1-17b7-4e58-a0c8-9137401cb7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b94f094-d792-4a2a-b85e-9b5f5e24b1e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Akar_2000_fa_kivagasa_es_durva_forgalomnovekedes_is_jarhat_az_uj_Dunahiddal","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:31","title":"Akár 2000 fa kivágása és durva forgalomnövekedés is járhat az új Duna-híddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cab35c-648d-41a9-a9eb-a3b15bfa2051","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyesek olyannyira kitartanak elméletük mellett, hogy addig nem nyugszanak, ameddig be nem bizonyítják azt. Ilyen hozzáállással kelt útra egy laposföld-hívő házaspár is, ám kalandjuk gyorsan véget ért.","shortLead":"Egyesek olyannyira kitartanak elméletük mellett, hogy addig nem nyugszanak, ameddig be nem bizonyítják azt. Ilyen...","id":"20200917_laposfold_hivok_hazaspar_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6cab35c-648d-41a9-a9eb-a3b15bfa2051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc9dcb7-fb03-443c-bf54-49862f69f7e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_laposfold_hivok_hazaspar_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 17. 17:15","title":"Egy laposföld-hívő házaspár elindult a világ végére, de eltévedtek, majd karanténba kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-pesti Centrumkórháznak és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnek sincs már szabad lélegeztetőkapacitása a Népszava szerint.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórháznak és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnek sincs már szabad lélegeztetőkapacitása...","id":"20200916_lelegeztetokapacitas_szent_janos_korhaz_kiurites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f97cca-ac91-4d19-8cea-2b38063babc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_lelegeztetokapacitas_szent_janos_korhaz_kiurites","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:31","title":"Népszava: Két magyar kórházban sincs már szabad lélegeztetőkapacitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874fe2a7-043e-4019-8ee6-7dd8280a62e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban maró szag terjeng.","shortLead":"A városban maró szag terjeng.","id":"20200916_Felrobbant_egy_raktar_az_olaszorszagi_Ancona_kikotojeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=874fe2a7-043e-4019-8ee6-7dd8280a62e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0265e5-2182-482d-9bb2-bfaf025a91f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Felrobbant_egy_raktar_az_olaszorszagi_Ancona_kikotojeben","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:03","title":"Felrobbant egy raktár az olaszországi Ancona kikötőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]