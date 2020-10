Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem használnak a munkások védőeszközöket, ezért mindegyikőjüket 50 ezer forintra büntette egy állítólagos ellenőr egy kerekegyházi építkezésen. Aztán kiderült, hogy a NAV-igazolványa hamisítvány, az építkezés vezetőjétől pedig kenőpénzt kért.","shortLead":"Nem használnak a munkások védőeszközöket, ezért mindegyikőjüket 50 ezer forintra büntette egy állítólagos ellenőr...","id":"20200930_nav_igazolvany_hamisitas_kecskemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a60dfeb-0c91-4315-b145-386213b5b28d","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_nav_igazolvany_hamisitas_kecskemet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:21","title":"Megbírságolta egy férfi egy építkezés munkásait, majd kiderült, hogy hamisította a NAV-igazolványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e456e2f3-1131-489f-b6ff-8e3a0d766d21","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eseményre a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumban került sor, hogy jelezzék, milyen fontosak a kadétiskolák.","shortLead":"Az eseményre a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumban került sor, hogy jelezzék, milyen fontosak...","id":"20200929_homerozes_nemeth_szilard_katonai_kozepiskola_honvedseg_kadetok_hadaprodok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e456e2f3-1131-489f-b6ff-8e3a0d766d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e3ee18-1bf2-4197-b752-fc75f02a02af","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_homerozes_nemeth_szilard_katonai_kozepiskola_honvedseg_kadetok_hadaprodok","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:10","title":"Németh Szilárd megtekintette, hogyan hőmérőzik a hadapródokat Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276a0435-6f0f-4e2c-94a8-b91bcbc65609","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diákok újabb kisfilmekre számíthatnak a jövőben.","shortLead":"A diákok újabb kisfilmekre számíthatnak a jövőben.","id":"20200929_Oktato_video_Orszaggyules_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=276a0435-6f0f-4e2c-94a8-b91bcbc65609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac20719-265b-43be-a875-8c13a5eb8af0","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Oktato_video_Orszaggyules_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:20","title":"4,5 millió forintért készített oktatóvideót a magyar választási rendszerről az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy személyautó és egy tehervonat balesete miatt Almásfüzitőnél egyik vágányon sem járhatnak a vonatok.","shortLead":"Egy személyautó és egy tehervonat balesete miatt Almásfüzitőnél egyik vágányon sem járhatnak a vonatok.","id":"20201001_Budapest_Gyor_vasut_baleset_potlobusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b811714-9d19-48bc-b78b-b960ee08a6a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Budapest_Gyor_vasut_baleset_potlobusz","timestamp":"2020. október. 01. 06:59","title":"Pótlóbuszra kell átszállni a Budapest-Győr vasútvonalon egy baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ff3a8d-8f33-492c-83e1-c85400388ffa","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A momentumos Donáth Annával ült le vitázni a kormány igazságügyi minisztere. Az álláspontok nem voltak meglepők, az sokkal inkább, hányszor vágtak egymás szavába szinte kiabálva a szereplők, miközben a magyar jogállam helyzetéről beszélgettek.","shortLead":"A momentumos Donáth Annával ült le vitázni a kormány igazságügyi minisztere. Az álláspontok nem voltak meglepők...","id":"20200929_varga_judit_polt_peter_donath_anna_jogallamisag_vita_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ff3a8d-8f33-492c-83e1-c85400388ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3bb239-58dd-427e-bd5d-4504194fef19","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_varga_judit_polt_peter_donath_anna_jogallamisag_vita_fidesz","timestamp":"2020. szeptember. 29. 21:02","title":"Varga Judit: Polt Péter nem lehet pártkatona, hiszen nem Fidesz-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még hosszú ideig tarthat az Apple vs. Epic Games-ügy, legalábbis ez rajzolódik ki a jogi vita hétfői meghallgatása alapján.","shortLead":"Még hosszú ideig tarthat az Apple vs. Epic Games-ügy, legalábbis ez rajzolódik ki a jogi vita hétfői meghallgatása...","id":"20200929_apple_epic_games_targyalas_birosag_eskudtszek_fortnite_app_store","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a63d92-5f60-4e87-95a8-2453b707112f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_apple_epic_games_targyalas_birosag_eskudtszek_fortnite_app_store","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:03","title":"Az Apple mellé állt a bíró a Fortnite-ügy meghallgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fe168a-cda0-4ded-8129-a9fadc00200d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők 68 százaléka támogatta a javaslatot. A fővárosi Fidesz szerint a szerdai döntés törvényellenes, mert szembemegy a kormány előző éjjel hozott határozatával. Karácsony Gergely főpolgármester szerint viszont a kérdéses kormányrendelet éppen a kormánypártok által elfogadott Liget-törvénnyel megy szembe.","shortLead":"A képviselők 68 százaléka támogatta a javaslatot. A fővárosi Fidesz szerint a szerdai döntés törvényellenes, mert...","id":"20200930_varosligeti_epitesi_szabalyzat_fovarosi_onkormanyzat_vesz_liget_projekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17fe168a-cda0-4ded-8129-a9fadc00200d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa1c217-fb14-42ed-8968-a047aa1c7470","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_varosligeti_epitesi_szabalyzat_fovarosi_onkormanyzat_vesz_liget_projekt","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:47","title":"Megszavazta a Városliget beépítésének megakadályozását a Fővárosi Közgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea15c1c-918b-4fb5-b6e8-340fe8d76f7c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Legénység nélküli űrszonda küldését tervezi a Holdra 2024-ben az Egyesült Arab Emírségek – jelentette be a Twitteren Mohamed bin Rásid al-Maktúm, dubaj uralkodója.","shortLead":"Legénység nélküli űrszonda küldését tervezi a Holdra 2024-ben az Egyesült Arab Emírségek – jelentette be a Twitteren...","id":"20200930_egyesult_arab_emirsegek_rasid_urszonda_hold_misszio_2024","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea15c1c-918b-4fb5-b6e8-340fe8d76f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6ced50-7925-40fe-83f0-e1fda3bad865","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_egyesult_arab_emirsegek_rasid_urszonda_hold_misszio_2024","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:03","title":"2024-ben űrszondát küld a Holdra az Egyesült Arab Emírségek, 2117-ig beköltözne a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]