Újabb halálos balesetet okozott egy autóban egy felrobbant légzsák, amit nem is a papír szerinti tulaj vezetett éppen.

Nagyjából 63 millió potenciálisan balesetveszélyes Takata légzsák miatt hívtak vissza milliónyi autót az Egyesült Államokban 2014 novembere óta. Idén szeptemberig ezek közül körülbelül 52 millió légzsákot ki is cseréltek, de még így is 11 millió olyan lehet autókban, amelyek veszélyesek – írja a The Drive oldal annak nyomán, hogy újabb halálos baleset történt egy hibás szerkezet miatt Arizonában.

Az oldal szerint a jelenlegi esettel együtt már 26-ra emelkedett globálisan a légzsákok meghibásodásából eredő halálesetek száma, amelyből 17 történt az Egyesült Államokban.

A mostani esetben egy 2002-es Honda Civic volt érintett, amelynek légzsákja halálos balesetet okozott. A veszélyt az okozza, hogy a zsák feltöltéséhez használt ammónium-nitrát idővel illékonyá válik a hőmérséklet és a páratartalom ingadozása miatt, ami a növekvő nyomás miatt szétrobbanthatja a tárolásához használt fémtartályt, amelynek repeszei átszakítva a légzsák szövetét sérülést okozhatnak a kocsiban utazónak.

A japán autógyártó azt állítja, hogy nyolc év alatt 15 levelet küldött a Civic tulajdonosának, sőt személyen is keresték a regisztráció szerinti tulajdonost. Azonban a balesetben életét vesztő autós nem a jármű nyilvántartott tulajdonosa volt, így kérdés, hogy a sofőr tudhatta-e, hogy milyen hibával rendelkező autóban ül. Az amerikai közlekedési felügyelet (NHTSA) jelentése szerint mind a vezető, mind az utas légzsákjai hibásak voltak, és mindkét felfújószerkezet átszakadt.

Magyarországon, mint korábban írtunk róla, nagyjából 40 ezer autó lehetett érintett a légzsákok miatti külön szervizelésben. Ezen autók tulajdonosait alvázszámlista alapján értesítették anno, de ha egy autó a sokadik tulajdonos birtokában van, a tulajdonosnak kell érdeklődnie érintett-e a cserében. Az egyes márkák direkt linkeket tartanak fent az ellenőrzésre, hogy egy jármű érintett-e, a Honda magyar autóit például itt lehet lekérdezni.

