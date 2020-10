Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"059677cf-ad21-4604-8d89-98e891668d15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mariya Gabriel stábjának egy tagjáról hétfőn derült ki, hogy koronavírusos. A biztos első pozitív tesztje szombati.","shortLead":"Mariya Gabriel stábjának egy tagjáról hétfőn derült ki, hogy koronavírusos. A biztos első pozitív tesztje szombati.","id":"20201010_koronavirus_europai_bizottsag_mariya_gabriel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=059677cf-ad21-4604-8d89-98e891668d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de116e5-c0a9-4be1-84e5-534c963b6e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_koronavirus_europai_bizottsag_mariya_gabriel","timestamp":"2020. október. 10. 16:19","title":"Elérte a koronavírus az Európai Bizottságot, pozitív lett egy biztos tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd174f69-38b7-4fb7-a705-8c7995a2f3d4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Négy évtized NDK után lehet-e balra szavazni? Dilemmák keleten az országegyesítés után. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Négy évtized NDK után lehet-e balra szavazni? Dilemmák keleten az országegyesítés után. Eljött a paradicsom című...","id":"20201010_Bluem_Kohl_Stolpe_1990_oktober_11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd174f69-38b7-4fb7-a705-8c7995a2f3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8f592b-c061-483f-b0fe-17ff6364f028","keywords":null,"link":"/360/20201010_Bluem_Kohl_Stolpe_1990_oktober_11","timestamp":"2020. október. 10. 16:30","title":"Helmut Kohlék nyugdíjemeléssel nyerték az NDK-s választást – 1990. október 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Csaknem 2 milliárd forintot vesznek el az Operaház Eiffel Műhelyháztól művészeti célokra, és jut közpénz sportparkokra is.","shortLead":"Csaknem 2 milliárd forintot vesznek el az Operaház Eiffel Műhelyháztól művészeti célokra, és jut közpénz sportparkokra...","id":"20201010_Ujabb_milliardok_mennek_sportra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53d52b5-364b-4892-aef6-115d29efedd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_Ujabb_milliardok_mennek_sportra","timestamp":"2020. október. 10. 09:14","title":"Újabb milliárdok mennek sportra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerősen is helyreigazításra kötelezte a Fővárosi Ítélőtábla az Origot, miután az valótlanul híresztelte, hogy a DK-s politikus zaklatna valakit.","shortLead":"Jogerősen is helyreigazításra kötelezte a Fővárosi Ítélőtábla az Origot, miután az valótlanul híresztelte, hogy a DK-s...","id":"20201010_greczy_zsolt_origo_jogeros_birosagi_dontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdaf8c0-5e64-4184-8ba4-9331bd12f1e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_greczy_zsolt_origo_jogeros_birosagi_dontes","timestamp":"2020. október. 10. 18:41","title":"Jogerős: az Origo hazudott Gréczy Zsoltról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97654478-9069-41c8-9ae3-a6c3dea644b7","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miből raktározott be szinte mindenki, amikor kitört a koronavírus-járvány? Vécépapírból. A pánik ugyan elmúlt, de a vírusbiztos papírok azóta is fontos szerepet töltenek be. Csakhogy van velük egy gond: ezeket a termékeket már nem lehet újrahasznosítani. A nyergesújfalui Lucart Kft-nél igyekeznek mégis megtalálni ennek a módját. ","shortLead":"Miből raktározott be szinte mindenki, amikor kitört a koronavírus-járvány? Vécépapírból. A pánik ugyan elmúlt, de...","id":"20201010_lucart_ujrahasznositas_papir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97654478-9069-41c8-9ae3-a6c3dea644b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53423aa1-4f18-45e8-9a60-cf37e7db87ed","keywords":null,"link":"/zhvg/20201010_lucart_ujrahasznositas_papir","timestamp":"2020. október. 10. 17:00","title":"Vécépapír több százezer évre - a nyergesújfalui papírgyárban jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Visszavonásig bezárják Szlovákiában hétfőtől a középiskolákat és áttérnek a távoktatásra - jelentette be Branislav Gröhling szlovák oktatásügyi miniszter vasárnap Pozsonyban az országos válságstáb ülésének szünetében.","shortLead":"Visszavonásig bezárják Szlovákiában hétfőtől a középiskolákat és áttérnek a távoktatásra - jelentette be Branislav...","id":"20201011_Bezarjak_a_szlovakiai_kozepiskolakat_atternek_a_tavoktatasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419ed1ac-ee3c-47e3-ae87-6b4a76e96a9c","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Bezarjak_a_szlovakiai_kozepiskolakat_atternek_a_tavoktatasra","timestamp":"2020. október. 11. 18:38","title":"Bezárják a szlovákiai középiskolákat, áttérnek a távoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af837d6-6a13-4ce4-81cb-04a2f11da6b0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kellett bele piros, fehér és zöld alapanyag.","shortLead":"Kellett bele piros, fehér és zöld alapanyag.","id":"20201010_Felcsuton_valasztottak_meg_Magyarorszag_etelet_a_nemzeti_osszetartozas_jegyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4af837d6-6a13-4ce4-81cb-04a2f11da6b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f67ab4-e8d6-4d71-bb87-771ee2652caa","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Felcsuton_valasztottak_meg_Magyarorszag_etelet_a_nemzeti_osszetartozas_jegyeben","timestamp":"2020. október. 10. 19:05","title":"Felcsúton választották meg Magyarország ételét a nemzeti összetartozás jegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201011_koronavirus_fertozes_excel_egyiptomi_szarkofag_video_lakhato_exobolygok_bejruti_robbanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffb2c31-bb97-4fba-989c-6c2632e8c14c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201011_koronavirus_fertozes_excel_egyiptomi_szarkofag_video_lakhato_exobolygok_bejruti_robbanas","timestamp":"2020. október. 11. 12:03","title":"Ez történt: Kiderült, hogy 10 koronavírusosból 7 senkit nem fertőz meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]