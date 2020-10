Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd968626-0e20-49d6-85ef-4c8bb43de101","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Utoljára áprilisban járt a Földnél az európai-japán BepiColombó űrszonda, hogy végül útnak indulhasson a Merkúr felé. A szondának extrém körülményeket kell majd elviselnie.","shortLead":"Utoljára áprilisban járt a Földnél az európai-japán BepiColombó űrszonda, hogy végül útnak indulhasson a Merkúr felé...","id":"20201015_bepi_colombo_urszonda_japan_urugynokseg_esa_jaxa_merkuk_venusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd968626-0e20-49d6-85ef-4c8bb43de101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e72f09-3c51-49f9-8e60-c9cc8717709f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_bepi_colombo_urszonda_japan_urugynokseg_esa_jaxa_merkuk_venusz","timestamp":"2020. október. 15. 20:33","title":"Már a Vénusznál jár az űrszonda, ami a Merkúrt vizsgálja majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8497e345-00ce-4a9b-a2cb-dd80d4fac50d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású járművet nem nagy távolságok megtételére találták ki.","shortLead":"Ezt a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású járművet nem nagy távolságok megtételére találták ki.","id":"20201016_100_kilometeres_hatotavu_belarusz_uj_elektromos_teherautoja_maz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8497e345-00ce-4a9b-a2cb-dd80d4fac50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfb12f8-53ef-4814-9fd5-4ef218e356c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_100_kilometeres_hatotavu_belarusz_uj_elektromos_teherautoja_maz","timestamp":"2020. október. 16. 09:21","title":"100 kilométeres hatótávú Belarusz új elektromos teherautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Kiosztotta azokat a feladatokat a tagállamoknak az Európai Bizottság, amelyeket el kell végezni, mielőtt elkészül a koronavírus-oltás. A testület ajánlást is közreadott, amelyben felsorolja, hogy kik kaphatják meg először a vakcinát.","shortLead":"Kiosztotta azokat a feladatokat a tagállamoknak az Európai Bizottság, amelyeket el kell végezni, mielőtt elkészül...","id":"20201015_Bar_oltas_meg_nincs_oltasistrategia_mar_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849a0c30-01ba-4617-b886-ab7c69933ff7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Bar_oltas_meg_nincs_oltasistrategia_mar_van","timestamp":"2020. október. 15. 12:35","title":"Bár oltás még nincs, oltási stratégia már van az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Indiai kutatók vizsgálata szerint akkor is koronavírus-fertőzöttségre lehet gyanakodni egy páciensnél, ha az két, nagyon jellegzetes illatot nem érez.","shortLead":"Indiai kutatók vizsgálata szerint akkor is koronavírus-fertőzöttségre lehet gyanakodni egy páciensnél, ha az két...","id":"20201016_koronavirus_szaglas_izleles_elvesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2810f4-f4d4-438f-bb8d-176a9909587d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_koronavirus_szaglas_izleles_elvesztese","timestamp":"2020. október. 16. 08:03","title":"Kutatók mondják: ha ezt a két szagot nem érzi, jó eséllyel koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01de8016-64b5-4088-b34d-c00a98892957","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nemcsak egy sportesemény, hanem a magyar nemzeti identitás része a Telekom szerint az angol–magyar meccs, amelynek felvételét digitálisan felújított formában teszi közzé a vállalat. A gólokat ki is színezték.","shortLead":"Nemcsak egy sportesemény, hanem a magyar nemzeti identitás része a Telekom szerint az angol–magyar meccs, amelynek...","id":"20201016_foci_magyar_valogatott_6_3_meccs_digitalisan_felujitott_video_telekom_tv2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01de8016-64b5-4088-b34d-c00a98892957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfbeb19-5809-4d26-98b3-6b87f890a2aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_foci_magyar_valogatott_6_3_meccs_digitalisan_felujitott_video_telekom_tv2","timestamp":"2020. október. 16. 11:12","title":"A Telekom digitálisan felújította a magyar válogatott legendás 6:3-as meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18eeab29-8b64-4594-82b4-f9b8e57e18ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt szovjet tagköztársaság az október elején megtartott parlamenti választások után sodródott káoszba. ","shortLead":"A volt szovjet tagköztársaság az október elején megtartott parlamenti választások után sodródott káoszba. ","id":"20201015_kirgizisztan_szooronbaj_dzsejenbekov_allamfo_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18eeab29-8b64-4594-82b4-f9b8e57e18ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9aadd3-ee09-4356-82e1-ebe2fa38fc2a","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_kirgizisztan_szooronbaj_dzsejenbekov_allamfo_lemondas","timestamp":"2020. október. 15. 12:35","title":"Nem szeretnék olyan elnök lenni, aki lövette saját polgárait – lemondott a kirgiz államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65949e8-4586-4cca-9595-8a322f230b5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Manapság egyre több iskolában fogadják el, hogy elektronikus eszközökön, tableteken, laptopokon írják meg a házi feladatot a gyerekek, azonban egyre több kutatás erősíti meg azt, hogy az írás mikéntje hatással lehet a tanulási és emlékezési képességekre. ","shortLead":"Manapság egyre több iskolában fogadják el, hogy elektronikus eszközökön, tableteken, laptopokon írják meg a házi...","id":"202042_memoriajavito_keziras_kampokra_tett_emlekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a65949e8-4586-4cca-9595-8a322f230b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72314f0-adc0-4278-9573-529f9117f6cc","keywords":null,"link":"/360/202042_memoriajavito_keziras_kampokra_tett_emlekek","timestamp":"2020. október. 15. 16:00","title":"Ezért gond, ha keveset ír kézzel a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett megszerezte a kórházi ágyfelszabadítások adatait.","shortLead":"Szél Bernadett megszerezte a kórházi ágyfelszabadítások adatait.","id":"20201016_szel_bernadett_korhazkiurites_agyfelszabaditas_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55875851-85b2-47bf-a1f9-40872fc0257d","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_szel_bernadett_korhazkiurites_agyfelszabaditas_egeszsegugy","timestamp":"2020. október. 16. 15:37","title":"Egy hónap alatt közel 20 ezer beteget küldtek haza a magyar kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]