[{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MTÜ vezérigazgatója szerint tavasszal is mindent megtettek a turizmusért, most is mindent megtesznek majd, de az emberéletnél nincs fontosabb.","shortLead":"Az MTÜ vezérigazgatója szerint tavasszal is mindent megtettek a turizmusért, most is mindent megtesznek majd, de...","id":"20201111_guller_kormany_koronavirus_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dc7763-b170-41e4-be76-9a559d74de21","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_guller_kormany_koronavirus_turizmus","timestamp":"2020. november. 11. 08:13","title":"Guller: A kormány nem hagyja cserben a turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Országos szinten csak 5 százalékkal estek vissza az albérleti díjak, de ez úgy áll össze, hogy vidéken stagnálást, Budapesten zuhanást mértek.","shortLead":"Országos szinten csak 5 százalékkal estek vissza az albérleti díjak, de ez úgy áll össze, hogy vidéken stagnálást...","id":"20201110_alberlet_lakas_ingatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525ff712-d37a-4054-ad01-c53763ed2b17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_alberlet_lakas_ingatlan","timestamp":"2020. november. 10. 11:46","title":"2017-es szinten vannak az albérletárak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Albérletet nem találnak, a szülői házba pedig a járványveszély miatt félnek hazamenni a fedél nélkül maradt kollégiumi hallgatók. Van, aki negyedmagával költözik barátja 45 négyzetméteres lakásába, és abban reménykedik, hogy hamar túllesznek ezen az egészen. A kiürítési terv részleteit még az intézményvezetők sem ismerik, így egyelőre megfelelő intézkedéseket sem tudnak hozni. ","shortLead":"Albérletet nem találnak, a szülői házba pedig a járványveszély miatt félnek hazamenni a fedél nélkül maradt kollégiumi...","id":"20201110_alberlet_kollegium_kiurites_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73414f37-92d1-4358-be88-a01feb4b96f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_alberlet_kollegium_kiurites_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 18:00","title":"„Ha belőlünk nem lesz gócpont, akkor senkiből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Volánbusz is naponta takarítja az állomásokat és a buszokat, fertőtlenítik a MÁV-HÉV járatait is.","shortLead":"A Volánbusz is naponta takarítja az állomásokat és a buszokat, fertőtlenítik a MÁV-HÉV járatait is.","id":"20201110_Minden_nap_fertotleniti_a_vonatokat_a_MAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a21703e9-9fa0-433d-a6f1-1467e33ebe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dacfc69-186a-4a59-80c8-1ae596b999f5","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Minden_nap_fertotleniti_a_vonatokat_a_MAV","timestamp":"2020. november. 10. 15:20","title":"Minden nap fertőtleníti a vonatokat a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ab121c-22fd-4cee-a245-8c142bc3ee86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka SUV-ja új motorokat és felfrissített infotainment rendszert kapott. ","shortLead":"A brit márka SUV-ja új motorokat és felfrissített infotainment rendszert kapott. ","id":"20201110_itt_a_megujult_land_rover_discovery","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16ab121c-22fd-4cee-a245-8c142bc3ee86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e060f962-699f-48cd-a4d7-6e5fa7990792","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_itt_a_megujult_land_rover_discovery","timestamp":"2020. november. 10. 09:24","title":"Itt a megújult Land Rover Discovery","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56704d2-84dd-45a1-a66e-7f629190a96c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A részletszabályokat az önkormányzatokra bízzák.","shortLead":"A részletszabályokat az önkormányzatokra bízzák.","id":"20201110_Orban_Kutyasetaltatas_kijarasi_tilalom_veszelyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f56704d2-84dd-45a1-a66e-7f629190a96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f25c7bd-efae-47bc-9600-d2fa968984c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Orban_Kutyasetaltatas_kijarasi_tilalom_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. november. 10. 12:31","title":"Orbán: Kutyát sétáltatni 8 után is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca7c82-e8c9-42fa-879d-9fc1cfaf45b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 81 éves olasz férfi Engelbert Humperdinck szerzeményével kedveskedik a feleségének.","shortLead":"A 81 éves olasz férfi Engelbert Humperdinck szerzeményével kedveskedik a feleségének.","id":"20201111_koronavirus_jarvany_szerenad_harmonika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50ca7c82-e8c9-42fa-879d-9fc1cfaf45b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e5ea2a-e90b-46c2-8353-4fad93560e89","keywords":null,"link":"/elet/20201111_koronavirus_jarvany_szerenad_harmonika","timestamp":"2020. november. 11. 18:26","title":"Nem láthatja beteg feleségét a járvány miatt, naponta ad szerenádot ad neki a kórház ablaka alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész szerint a világot átjárja az abnormalitás.\r

\r

","shortLead":"A zenész szerint a világot átjárja az abnormalitás.\r

\r

","id":"20201110_Szikora_Robert_a_koronavirus_Isten_buntetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b901655-faff-4108-b2da-f30c6b28961f","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Szikora_Robert_a_koronavirus_Isten_buntetese","timestamp":"2020. november. 10. 09:42","title":"Szikora Róbert: A koronavírus Isten büntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]