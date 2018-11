Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f97202db-a9a7-45d5-9fbf-9cb9170cadf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A decemberben érkező Chrome 71 mobilokra és asztali gépekre kiadott változatában is benne lesz az a funkció, ami megóvhatja a gyanútlan felhasználókat attól, hogy anyagi kár érje őket.","shortLead":"A decemberben érkező Chrome 71 mobilokra és asztali gépekre kiadott változatában is benne lesz az a funkció, ami...","id":"20181109_google_chrome_71_telefonszamla_sms_elofizetes_weboldalak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f97202db-a9a7-45d5-9fbf-9cb9170cadf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c2995f-5374-4847-9931-16d32775d1f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_google_chrome_71_telefonszamla_sms_elofizetes_weboldalak","timestamp":"2018. november. 09. 09:33","title":"A telefonszámlával is segít spórolni a Google Chrome új verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt-hat évet is várnak a szülők az örökbefogadható gyerekekre, miközben rengeteg gyerek ragad bent a gyermekvédelmi rendszerben. Ráadásul rengeteg előítélettel kell megküzdeniük az örökbefogadó pároknak. November 9-e az Örökbefogadás Világnapja.\r

\r

","shortLead":"Öt-hat évet is várnak a szülők az örökbefogadható gyerekekre, miközben rengeteg gyerek ragad bent a gyermekvédelmi...","id":"20181108_Minden_masodik_orokbefogadot_megszol_a_kornyezete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cb8aaf-ed19-4fdb-9b9d-5825cc345e98","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Minden_masodik_orokbefogadot_megszol_a_kornyezete","timestamp":"2018. november. 08. 14:51","title":"Nem örökbefogadóknak való vidék: minden második szülőt megszól a környezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae277ba-e8df-4ccf-8ca3-6e68211d4818","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Cikksorozatunkban a mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutattuk be a legtehetségesebb fiatal magyar színésznőket, akikre filmekben vagy tévésorozatokban figyelhettünk fel. Az első helyezett nem lehet más, mint a 28 éves Törőcsik Franciska, aki már egy tucat mozifilmben szerepelt, köztük egy hollywoodi kasszasikerben és egy Ezüst Medve-díjas remekműben is.","shortLead":"Cikksorozatunkban a mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutattuk be a legtehetségesebb fiatal magyar...","id":"20181109_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_1_Torocsik_Franciska","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aae277ba-e8df-4ccf-8ca3-6e68211d4818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd02e8f7-1d69-4aaa-999c-3a44e35e612f","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_1_Torocsik_Franciska","timestamp":"2018. november. 09. 20:00","title":"Törőcsik Franciska: Nem gondolják rólam, hogy van humorom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fe464e-91ee-42df-931d-2b70084ba578","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több száz, esetenként közel másfél ezer forintos kuponokat osztogat a Google. Az utalványokat fizetős alkalmazások – így akár ingyenes – beszerzésére lehet felhasználni.","shortLead":"Több száz, esetenként közel másfél ezer forintos kuponokat osztogat a Google. Az utalványokat fizetős alkalmazások –...","id":"20181109_google_play_store_aruhaz_ingyen_penz_kupon_alkalmazas_vasarlas_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81fe464e-91ee-42df-931d-2b70084ba578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c996d82-b5fd-432d-a54f-22544253c568","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_google_play_store_aruhaz_ingyen_penz_kupon_alkalmazas_vasarlas_android","timestamp":"2018. november. 09. 19:03","title":"Androidos? Nézze csak meg a telefonját, lehet, hogy kapott egy 560-1400 forintos utalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b5aadb-928e-49f0-9da1-fb131880688a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Metilalkohol- és fagyállómérgezés esetén töményet kell itatni az illetővel, ilyenkor ugyanis a szervezet először az alkoholt kezdi el lebontani, és időt nyer a beteg. ","shortLead":"Metilalkohol- és fagyállómérgezés esetén töményet kell itatni az illetővel, ilyenkor ugyanis a szervezet először...","id":"20181108_Metilalkoholmergezes_A_kocsmazas_mentette_meg_az_egyik_tiszadobi_ferfi_eletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b5aadb-928e-49f0-9da1-fb131880688a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1848dd8e-ecce-438a-9679-497b500b9b0f","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Metilalkoholmergezes_A_kocsmazas_mentette_meg_az_egyik_tiszadobi_ferfi_eletet","timestamp":"2018. november. 08. 18:25","title":"Metil-alkohol-mérgezés: A kocsmázás mentette meg az egyik tiszadobi férfi életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f62c6af-581a-40ed-bace-2118db8f4bc5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":" „A Ryanair átverte a részvényeseket és kizsákmányolta a dolgozókat”- ezzel vádolja az európai légitársaságot az alabamai nyugdíjalap és a birminghami tűzoltók és rendőrök nyugdíjalapja New Yorkban.","shortLead":" „A Ryanair átverte a részvényeseket és kizsákmányolta a dolgozókat”- ezzel vádolja az európai légitársaságot...","id":"20181108_Atveres_kizsakmanyolas_durva_pert_akaasztottak_a_Ryanairvezer_nyakaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f62c6af-581a-40ed-bace-2118db8f4bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7686ba-ee68-47b4-bcc4-6a7b64ced66b","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Atveres_kizsakmanyolas_durva_pert_akaasztottak_a_Ryanairvezer_nyakaba","timestamp":"2018. november. 08. 15:42","title":"„Átverés, kizsákmányolás”: súlyos pert akasztottak a Ryanair-vezér nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Penta először a bolondját járatta az önkormányzattal, majd, bár átadták a stadiont, az még nem volt kész. A képviselő-testület szeptemberben zárt ülésen szavazta meg, hogy azonnali hatállyal megválnak a Seszták Miklós minisztersége alatt szédületes karriert befutó cégtől.","shortLead":"A Penta először a bolondját járatta az önkormányzattal, majd, bár átadták a stadiont, az még nem volt kész...","id":"20181108_Betelt_a_pohar_a_kisvardai_onkormanyzatnal_kirugjak_a_Sesztakstadion_epitojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190d9015-53cb-4c8d-8657-a32f7d83648b","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Betelt_a_pohar_a_kisvardai_onkormanyzatnal_kirugjak_a_Sesztakstadion_epitojet","timestamp":"2018. november. 08. 14:10","title":"Betelt a pohár a kisvárdai önkormányzatnál, kirúgják a Seszták-stadion építőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92438d2-3616-4121-9289-c28b7174a028","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A légitársaság egyik járata nemrég a tengerbe zuhant, most felszállás közben történt baleset.","shortLead":"A légitársaság egyik járata nemrég a tengerbe zuhant, most felszállás közben történt baleset.","id":"20181108_Nincs_szerencseje_a_Boeingekkel_a_Lion_Airnek_most_oszlopnak_utkozott_az_egyik_gep__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c92438d2-3616-4121-9289-c28b7174a028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3997e38-1f2f-443b-9404-776315f00885","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_Nincs_szerencseje_a_Boeingekkel_a_Lion_Airnek_most_oszlopnak_utkozott_az_egyik_gep__foto","timestamp":"2018. november. 08. 12:32","title":"Nincs szerencséje a Boeingekkel a Lion Airnek: most oszlopnak ütközött az egyik gépük – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]