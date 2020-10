Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatok egy része nem érkezett be hétfőn, a kimaradt fertőzötteket hozzászámolják majd a szerdán közöltekhez. Így is csaknem ezer igazolt fertőzöttet találtak hétfőn. ","shortLead":"Az adatok egy része nem érkezett be hétfőn, a kimaradt fertőzötteket hozzászámolják majd a szerdán közöltekhez. Így is...","id":"20201020_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52273ecc-defe-4d9e-bdcb-86358c2dd8b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato","timestamp":"2020. október. 20. 13:19","title":"Müller: Informatikai hiba miatt nem tudják pontosan, mennyi volt napi fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194ee0fa-0629-419a-a6ea-d53c412c7394","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone a Mozaik Kiadóval közösen vezeti be új szolgáltatását, melynek célja, hogy segítse az általános és középiskolás fiatalok élményszerű oktatási tartalmakhoz való hozzáférésének lehetőségét és digitális készségeinek fejlesztését. Az együttműködés révén akár 300 ezer diákhoz juthat el a minőségi otthoni digitális oktatás – közölte a Vodafone Magyarország.","shortLead":"A Vodafone a Mozaik Kiadóval közösen vezeti be új szolgáltatását, melynek célja, hogy segítse az általános és...","id":"20201020_vodafone_mozaik_kiado_digitalis_oktatasi_csomag_mozaweb_hozzaferes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=194ee0fa-0629-419a-a6ea-d53c412c7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c84955-1f3e-440f-87e7-a448d0c8542c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_vodafone_mozaik_kiado_digitalis_oktatasi_csomag_mozaweb_hozzaferes","timestamp":"2020. október. 20. 14:35","title":"Új szolgáltatás a Vodafone-nál: elő lehet fizetni a Mozaik digitális tananyagaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még ötvennégy napig érvényesek a diákigazolványok, amelyek eredetileg október 31-én vesztették volna érvényességüket.","shortLead":"Még ötvennégy napig érvényesek a diákigazolványok, amelyek eredetileg október 31-én vesztették volna érvényességüket.","id":"20201020_diakigazolvany_mav_volanbusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0b7465-1a68-4d2e-89e1-979e4c6eb70c","keywords":null,"link":"/elet/20201020_diakigazolvany_mav_volanbusz","timestamp":"2020. október. 20. 17:28","title":"December 15-ig fogadják el a lejáró diákigazolványokat a MÁV-nál és a Volánnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terjesztőt már elfogta a rendőrség.","shortLead":"A terjesztőt már elfogta a rendőrség.","id":"20201020_bika_dizajnerdrog_kabitoszer_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174b24dd-39a6-4460-8140-009ae27599a1","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_bika_dizajnerdrog_kabitoszer_rendorseg","timestamp":"2020. október. 20. 17:14","title":"Négygyerekes férfi halálát okozta a bika nevű új drog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8265698-2bd5-4284-87ef-4e7ce7f0f1a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesen megújul a csaknem 80 éve épült ferihegyi gyorsforgalmi út. ","shortLead":"Teljesen megújul a csaknem 80 éve épült ferihegyi gyorsforgalmi út. ","id":"20201019_Ra_sem_lehet_majd_ismerni_a_Ferihegyi_gyorsforgalmira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8265698-2bd5-4284-87ef-4e7ce7f0f1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fc0697-b769-405c-8a44-d4b8f6e14708","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Ra_sem_lehet_majd_ismerni_a_Ferihegyi_gyorsforgalmira","timestamp":"2020. október. 19. 16:36","title":"Rá sem lehet majd ismerni a ferihegyi gyorsforgalmira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c3ceed-3049-4ed2-a977-6ba4929648c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők kivonultak az ülésteremből, amikor Varga Zsolt András jelölése került elő. Simán meglett a kétharmados szavazás.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők kivonultak az ülésteremből, amikor Varga Zsolt András jelölése került elő. Simán meglett...","id":"20201019_varga_zsolt_andras_kuria_szavazas_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c3ceed-3049-4ed2-a977-6ba4929648c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1a8536-3063-44cf-9555-6c591fc0f522","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_varga_zsolt_andras_kuria_szavazas_parlament","timestamp":"2020. október. 19. 17:15","title":"Megszavazta a parlament Áder bírói múlt nélküli jelöltjét a Kúria elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc medve támadt a vadaspark munkatársára egy tó partján.","shortLead":"Nyolc medve támadt a vadaspark munkatársára egy tó partján.","id":"20201019_medve_tamadas_vadaspark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550f95e2-7cc7-48c6-85f2-c41e382f3a43","keywords":null,"link":"/elet/20201019_medve_tamadas_vadaspark","timestamp":"2020. október. 19. 16:15","title":"A látogatók előtt támadtak rá medvék egy állatkerti dolgozóra Sanghajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy teljes bajnoki forduló helyett egyetlen meccset tartanak meg a női kézilabdaligában, annyi a koronavírusos játékos.","shortLead":"Egy teljes bajnoki forduló helyett egyetlen meccset tartanak meg a női kézilabdaligában, annyi a koronavírusos játékos.","id":"20201019_kezilabda_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4c1ab8-63cf-4eef-904c-3ff015e277a1","keywords":null,"link":"/sport/20201019_kezilabda_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 19:58","title":"A női kézilabda-bajnokság 7 meccse közül hat elmarad a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]