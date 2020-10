Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e32261f-06d8-4880-8d85-1bc4204968d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar tájakat népszerű zenekarokkal bemutató Road Movie Guide című műsor október 22-én indul a TV2-n. Az adásokban többek közt Rúzsa Magdit, a Hiperkarmát, a Bagossy Brothers Companyt, a Kelemen Kabátbant és a Tankcsapdát láthatjuk. ","shortLead":"A magyar tájakat népszerű zenekarokkal bemutató Road Movie Guide című műsor október 22-én indul a TV2-n. Az adásokban...","id":"20201022_Zenekarokkal_jarja_a_videket_Tilla__uj_musor_indult_a_TV2n","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e32261f-06d8-4880-8d85-1bc4204968d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f230232-1ad5-47c8-9c91-2b0b97b951c7","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Zenekarokkal_jarja_a_videket_Tilla__uj_musor_indult_a_TV2n","timestamp":"2020. október. 22. 10:42","title":"Zenekarokkal járja a vidéket Tilla – új műsor indul a TV2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy rendőrtiszt is őrizetbe került. Azzal gyanúsítják őket, hogy segítséget nyújtottak egy bűnszervezetnek.","shortLead":"Egy rendőrtiszt is őrizetbe került. Azzal gyanúsítják őket, hogy segítséget nyújtottak egy bűnszervezetnek.","id":"20201022_szlovakia_orizet_ugyeszseg_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5808f59d-8e3c-45ef-b035-48c2ae0addcd","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_szlovakia_orizet_ugyeszseg_rendor","timestamp":"2020. október. 22. 12:42","title":"Őrizetbe vették a szlovák különleges ügyészség vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3eb2f86-061a-41ec-b0c0-ed26090d83ae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legjobban az egészségügyi dolgozók által viselt maszkok teljesítettek, 79 százalékkal csökkentették a beszívott vírus mennyiségét.","shortLead":"A legjobban az egészségügyi dolgozók által viselt maszkok teljesítettek, 79 százalékkal csökkentették a beszívott vírus...","id":"20201022_Japan_kutatok_maszk_koronavirus_vedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3eb2f86-061a-41ec-b0c0-ed26090d83ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d076b9-bcf7-406e-b2da-77b13171036c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_Japan_kutatok_maszk_koronavirus_vedelem","timestamp":"2020. október. 22. 14:59","title":"Tesztelték a maszkokat: hatásosabb, ha a beteg hordja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1560fb56-7d1b-4d3c-94f3-a28d96454779","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kapott szárnyra arról, hogy az Apple visszatenné a Touch ID-t az iPhone-okba, de úgy, hogy az ujjlenyomat-olvasó szenzor ne vegyen el értékes helyet a kijelző elől.","shortLead":"Újabb pletyka kapott szárnyra arról, hogy az Apple visszatenné a Touch ID-t az iPhone-okba, de úgy...","id":"20201022_apple_touch_id_kijelo_alatti_ujjlenyomat_olvaso_iphone_13_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1560fb56-7d1b-4d3c-94f3-a28d96454779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1498f0af-5ad3-4d9c-aa5b-92ffcacbd9ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_apple_touch_id_kijelo_alatti_ujjlenyomat_olvaso_iphone_13_2021","timestamp":"2020. október. 22. 11:03","title":"Egyre biztosabb: a képernyő alatt térhet vissza az iPhone-okba a Touch ID","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán úgy gondolkodik, hogy neki annál jobb, minél jelentősebb az ellenség, ezért ment neki most Bidennek – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.","shortLead":"Orbán úgy gondolkodik, hogy neki annál jobb, minél jelentősebb az ellenség, ezért ment neki most Bidennek – írja...","id":"20201022_FAZ_Orban_dupla_vagy_semmit_jatszik_Bidennel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf23bb9-f4df-4be3-94ea-8b37f631681b","keywords":null,"link":"/360/20201022_FAZ_Orban_dupla_vagy_semmit_jatszik_Bidennel","timestamp":"2020. október. 22. 07:37","title":"FAZ: Orbán dupla vagy semmit játszik Bidennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188c50a8-d40d-495b-bf4b-f816247925f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Dézsi Csaba András a magasba emelkedett, és leszedett egy lenines háznévtáblát.","shortLead":"Dézsi Csaba András a magasba emelkedett, és leszedett egy lenines háznévtáblát.","id":"20201023_dezsi_csaba_andras_gyor_oktober_23_megemlekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=188c50a8-d40d-495b-bf4b-f816247925f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c28c97-07a5-45c3-b7ab-0180f8b91d47","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201023_dezsi_csaba_andras_gyor_oktober_23_megemlekezes","timestamp":"2020. október. 23. 16:24","title":"Győr fideszes polgármestere nem mindennapi módon zárta az ‘56-os műsort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két apró, \"maszkos betörő\" garázdálkodott a kaliforniai Redwood City egyik bankfiókjában. ","shortLead":"Két apró, \"maszkos betörő\" garázdálkodott a kaliforniai Redwood City egyik bankfiókjában. ","id":"20201022_Mosomedvek_tortek_be_egy_bankba_Kaliforniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19da2c11-7a7c-498d-a38f-3b4a82b75ee5","keywords":null,"link":"/elet/20201022_Mosomedvek_tortek_be_egy_bankba_Kaliforniaban","timestamp":"2020. október. 22. 10:56","title":"Mosómedvék törtek be egy bankba Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sem az öt fő alatti foglalkoztatókat, sem a részmunkaidőben dolgozók keresetét nem számítja bele statisztikáiba a KSH.","shortLead":"Sem az öt fő alatti foglalkoztatókat, sem a részmunkaidőben dolgozók keresetét nem számítja bele statisztikáiba a KSH.","id":"20201022_Ne_higgyen_a_szamoknak_60_ezer_forinttal_kevesebb_lehet_azatlagkereset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6002017-1d26-40f0-bc42-e5aac0067099","keywords":null,"link":"/kkv/20201022_Ne_higgyen_a_szamoknak_60_ezer_forinttal_kevesebb_lehet_azatlagkereset","timestamp":"2020. október. 22. 13:50","title":"60 ezer forinttal kevesebb lehet valójában az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]