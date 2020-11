Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a68c81d-e3c4-4d63-b2df-3fcc615750dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány miatti korlátozások ellen, munkahelyük védelmében tüntettek több spanyol városban – így Madridban és Barcelonában is. Voltak, akik a rendőrökre támadtak. ","shortLead":"A járvány miatti korlátozások ellen, munkahelyük védelmében tüntettek több spanyol városban – így Madridban és...","id":"20201101_Heves_osszecsapasok_a_vendeglatosok_es_a_rendorok_kozott_Spanyolorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a68c81d-e3c4-4d63-b2df-3fcc615750dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354ac541-ac49-42cd-b3f0-d3124e361aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_Heves_osszecsapasok_a_vendeglatosok_es_a_rendorok_kozott_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. november. 01. 14:50","title":"Zavargások voltak Spanyolországban a korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617dc730-a62e-4db0-a8b6-1e7c5618eac7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Huszonhétre emelkedett az előző nap délutáni égei-tengeri földrengés halálos áldozatainak a száma, miközben folytatódott a romok átkutatása.","shortLead":"Huszonhétre emelkedett az előző nap délutáni égei-tengeri földrengés halálos áldozatainak a száma, miközben...","id":"20201031_Huszonhetre_emelkedett_az_egeitengeri_foldrenges_halalos_aldozatainak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=617dc730-a62e-4db0-a8b6-1e7c5618eac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d6d213-6f52-4ddc-aed2-d0068c11c962","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_Huszonhetre_emelkedett_az_egeitengeri_foldrenges_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2020. október. 31. 21:08","title":"Huszonhétre emelkedett az égei-tengeri földrengés halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7df9a54-04a9-4d4f-9b90-1332031317b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Váradi József a Nettavisennek adott interjút, amiben felelt az ellenük szóló bojkottra, a szakszervezeti kritikákra, és megmagyarázta, miért kérnek külön pénzt egyes szolgáltatásokért.","shortLead":"Váradi József a Nettavisennek adott interjút, amiben felelt az ellenük szóló bojkottra, a szakszervezeti kritikákra, és...","id":"20201101_wizz_air_norvegia_varadi_jozsef_interju_nettavisen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7df9a54-04a9-4d4f-9b90-1332031317b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba0b486-c272-4c1e-ab36-7e9f32a1ce1d","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_wizz_air_norvegia_varadi_jozsef_interju_nettavisen","timestamp":"2020. november. 01. 14:44","title":"A Wizz Air-vezér Váradi lapinterjúban üzent az őket bojkottáló norvég kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3c3f8a-fa08-4148-b093-00cc9344f2ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer csak megjelent Paul Rudd egy nagy adag sütivel.","shortLead":"Egyszer csak megjelent Paul Rudd egy nagy adag sütivel.","id":"20201031_Edes_meglepetes_varta_az_esoben_sorban_allo_szavazokat_Brooklynban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e3c3f8a-fa08-4148-b093-00cc9344f2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2abde56-6ed2-4ea6-968c-437ff9f68cf6","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Edes_meglepetes_varta_az_esoben_sorban_allo_szavazokat_Brooklynban","timestamp":"2020. október. 31. 15:12","title":"Édes meglepetés várta az esőben sorban álló szavazókat Brooklynban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen már 709 ezer regisztrált fertőzöttet találtak az országban.\r

","shortLead":"Összesen már 709 ezer regisztrált fertőzöttet találtak az országban.\r

","id":"20201101_Az_olaszoknal_most_29_ezerrel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fa866c-0f53-405f-9f3d-67ee02e96545","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Az_olaszoknal_most_29_ezerrel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. november. 01. 18:58","title":"Az olaszoknál most 29 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség és a Nébih is vizsgálódik, az állatok halálának okát nem tudni, mivel a tulajdonos nem kérte boncolásukat.","shortLead":"A rendőrség és a Nébih is vizsgálódik, az állatok halálának okát nem tudni, mivel a tulajdonos nem kérte boncolásukat.","id":"20201031_Allatkinzas_miatt_nyomoznak_a_szadai_elefantok_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98777fe0-d16b-45c3-be63-044391667f5c","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Allatkinzas_miatt_nyomoznak_a_szadai_elefantok_ugyeben","timestamp":"2020. október. 31. 09:00","title":"Állatkínzás miatt nyomoznak a szadai elefántok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3878 új koronavírusost találtak az országban. ","shortLead":"3878 új koronavírusost találtak az országban. ","id":"20201101_69_koronavirusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt_Magyarorszagon_3878_uj_koronavirusost_tfovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_es_elhunyt_69_kronikus_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa3b9c6-4273-4c6f-b242-bf1ff30c9af0","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_69_koronavirusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt_Magyarorszagon_3878_uj_koronavirusost_tfovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_es_elhunyt_69_kronikus_beteg","timestamp":"2020. november. 01. 09:09","title":"69 koronavírus-fertőzött halt meg egy nap alatt Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46ccfc6-498a-4f92-8842-adffa26f1f41","c_author":"HVG","category":"360","description":"De van olyan világhírű bolt, amely egy folyón horgonyzó uszályon üzemel és olyan is, amelynek a tulajdonosa nélkül sosem jelent volna meg az Ulysses.","shortLead":"De van olyan világhírű bolt, amely egy folyón horgonyzó uszályon üzemel és olyan is, amelynek a tulajdonosa nélkül...","id":"202044_legendas_konyvesboltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b46ccfc6-498a-4f92-8842-adffa26f1f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da5c3ee-4578-451c-add9-fc0bf9cb0db6","keywords":null,"link":"/360/202044_legendas_konyvesboltok","timestamp":"2020. október. 31. 13:00","title":"Legendás könyvesboltok, ahol Harry Potter született vagy a punk keresztanyja dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]