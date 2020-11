Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"478a6c17-823a-445f-bb6b-6585ae7d04a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nőnél három kiló kokaint találtak.","shortLead":"A nőnél három kiló kokaint találtak.","id":"20201030_kokain_budapest_brazilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=478a6c17-823a-445f-bb6b-6585ae7d04a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586da948-392b-451b-83ff-ce947ea92f60","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_kokain_budapest_brazilia","timestamp":"2020. október. 30. 20:06","title":"Családjával zsarolták a Budapesten elítélt brazil drogfutárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f6ed0e-d8c8-4488-9732-5d269fe32af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt terepjáró külsején a Suzuki Jimny vonásait is fel lehet fedezni.","shortLead":"A kompakt terepjáró külsején a Suzuki Jimny vonásait is fel lehet fedezni.","id":"20201101_europai_arat_kapott_a_lada_nivara_epulo_gosztaly_masolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6f6ed0e-d8c8-4488-9732-5d269fe32af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa03b3cf-3d9e-4677-95d5-23f47c318dfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_europai_arat_kapott_a_lada_nivara_epulo_gosztaly_masolat","timestamp":"2020. november. 01. 06:41","title":"Európai árat kapott a Lada Nivára épülő G-osztály másolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2744f092-2f7b-410e-b001-f7d14ba9b863","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosi panoráma és a Széchenyi fürdő mellett.","shortLead":"A fővárosi panoráma és a Széchenyi fürdő mellett.","id":"20201031_Veszprem_es_Esztergom_jelenik_meg_az_MTV_dijatadojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2744f092-2f7b-410e-b001-f7d14ba9b863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a19bf10-527e-4834-951e-0f74ef75e41f","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Veszprem_es_Esztergom_jelenik_meg_az_MTV_dijatadojan","timestamp":"2020. október. 31. 10:34","title":"Veszprém és Esztergom jelenik meg az MTV díjátadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Hamarosan meglesz a koronavírus ellenszere? A kutatások ezt sugallják, de még sok a bizonytalanság.","shortLead":"Hamarosan meglesz a koronavírus ellenszere? A kutatások ezt sugallják, de még sok a bizonytalanság.","id":"202044__covid_uj_gyogyszer__antitestinfuzio__abortuszvita__verukben_az_ellenallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492e37ad-0c71-4c0f-b768-503b585d19ec","keywords":null,"link":"/360/202044__covid_uj_gyogyszer__antitestinfuzio__abortuszvita__verukben_az_ellenallas","timestamp":"2020. november. 01. 08:15","title":"Különös gyógyszer, amely jó lehet a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440b229a-9450-4b73-9b75-c45cb13b1248","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A digitális világ térhódításától a genderkérdésig terjednek a művek témái a Telekom Művészeti Gyűjteményből rendezett tárlaton.","shortLead":"A digitális világ térhódításától a genderkérdésig terjednek a művek témái a Telekom Művészeti Gyűjteményből rendezett...","id":"202044_tarlat__utkozozonaban_egyensulyban__muvek_atelekom_muveszeti_gyujtemenybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=440b229a-9450-4b73-9b75-c45cb13b1248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118ba96c-d2c1-4ef5-a4dd-2262aa06c39e","keywords":null,"link":"/360/202044_tarlat__utkozozonaban_egyensulyban__muvek_atelekom_muveszeti_gyujtemenybol","timestamp":"2020. október. 31. 16:10","title":"Kelet és Nyugat ütközőzónájáról, vagyis rólunk szól a Ludwig Múzeum új kiállítása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df50936e-16d8-4790-b8d1-76b7712222a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A reykjavíki deCode Genetics kutatócsoportja megfejtette a nagy rejtélyt.","shortLead":"A reykjavíki deCode Genetics kutatócsoportja megfejtette a nagy rejtélyt.","id":"202044_hianyzo_szagerzet_rohadt_jo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df50936e-16d8-4790-b8d1-76b7712222a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef82502d-6cc5-4ca2-a020-b2a426c988cb","keywords":null,"link":"/360/202044_hianyzo_szagerzet_rohadt_jo","timestamp":"2020. október. 31. 13:10","title":"Százból, ezerből egy-két ember szuperképessége: rózsaillatúnak érzi a rothadó halat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d27c019-1d01-4077-8821-0bde0d2a1c8d","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Használt farmerből hangszigetelés és lebomló ruhák: holland cégek járnak az élen abban, hogy bebizonyítsák, ami másnak hulladék és ezzel járó költség, az valójában nyersanyag és még bevételt is hozhat. ","shortLead":"Használt farmerből hangszigetelés és lebomló ruhák: holland cégek járnak az élen abban, hogy bebizonyítsák, ami másnak...","id":"20201030_Ujrahasznositas_Az_mar_a_mult_a_megelozes_a_jovo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d27c019-1d01-4077-8821-0bde0d2a1c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bae7915-e5a3-4dc3-925e-11dc18c7ea2d","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Ujrahasznositas_Az_mar_a_mult_a_megelozes_a_jovo","timestamp":"2020. október. 30. 20:00","title":"Tulipánfesték és hangszigetelő farmer: bármilyen hulladékot újra lehet hasznosítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc21490-292d-4d3d-ab41-9f234a0a40ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"154 csillogó szemű hallgatóról és rezidensről írt a Semmelweis Egyetem rektora, akik szombat hajnalban utaztak el, majd vasárnapig segítenek a szlovákiai tesztelésben.","shortLead":"154 csillogó szemű hallgatóról és rezidensről írt a Semmelweis Egyetem rektora, akik szombat hajnalban utaztak el, majd...","id":"20201031_Semmelweis_Egyetem_Szlovakia_koronavirus_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bc21490-292d-4d3d-ab41-9f234a0a40ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9eccffe-cab2-4914-bf7f-83cb00fbfd4e","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Semmelweis_Egyetem_Szlovakia_koronavirus_teszteles","timestamp":"2020. október. 31. 09:50","title":"154 hallgató és rezidens ment át a Semmelweis Egyetemről Szlovákiába az országos koronavírus-tesztelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]