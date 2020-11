Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maga Biden is szupersztárként emlegette, hamarosan fontos pozíció juthat neki Washingtonban – írja róla a brit, konzervatív The Times. ","shortLead":"Maga Biden is szupersztárként emlegette, hamarosan fontos pozíció juthat neki Washingtonban – írja róla a brit...","id":"20201109_O_lehet_a_kiraly_Biden_udvaraban__Timesportre_Tony_Blinkenrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de75461-54e9-4df6-86aa-3609eb0f45de","keywords":null,"link":"/360/20201109_O_lehet_a_kiraly_Biden_udvaraban__Timesportre_Tony_Blinkenrol","timestamp":"2020. november. 09. 08:30","title":"Ő lehet a király Biden udvarában -– Times-portré Tony Blinkenről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c65b04-56b8-49ab-91fe-ab232bfc2112","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a diákok éppen sorban állnak, hogy véleményezzék az egyetemi névváltást, már döntöttek is a hátuk mögött a dékánok: a Szent-Györgyi Albert Egyeteme elnevezést állandó jelzőként kapja az intézmény, miközben marad Szegedi Tudományegyetem név.","shortLead":"Miközben a diákok éppen sorban állnak, hogy véleményezzék az egyetemi névváltást, már döntöttek is a hátuk mögött...","id":"20201109_Atvagta_az_Szegedi_Tudomanyegyetem_a_hallgatokat_Mikozben_folyik_a_szavazas_az_atnevezesrol_mar_dontottek_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6c65b04-56b8-49ab-91fe-ab232bfc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454fd33d-94dc-4fc5-9a46-15f3b62fb7cd","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_Atvagta_az_Szegedi_Tudomanyegyetem_a_hallgatokat_Mikozben_folyik_a_szavazas_az_atnevezesrol_mar_dontottek_is","timestamp":"2020. november. 09. 15:50","title":"Nem átneveznék, csak állandó jelzőt kapna a Szegedi Tudományegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fdadcd-c1c1-47a6-a233-ce3981b67c8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közös határozati javaslatot nyújtanak be az ellenzéki pártok. Tömeges tesztelést, az egészségügyben 100 százalékos bérkiegészítést, a munkanélkülieknek pedig azonnali támogatást kérnek.","shortLead":"Közös határozati javaslatot nyújtanak be az ellenzéki pártok. Tömeges tesztelést, az egészségügyben 100 százalékos...","id":"20201109_ellenzek_javaslat_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02fdadcd-c1c1-47a6-a233-ce3981b67c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c204d99e-e8e2-4731-a534-e5451cc1238a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_ellenzek_javaslat_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 14:19","title":"Tizenegy pontos javaslattal kínálta meg a kormányt az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8322ed0a-4b40-4afe-abbf-dbf9ab08ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Bell azután nyilatkozott, hogy a Pfizer bejelentette: új vakcinájuk 90 százalékban hatékony a koronavírus ellen.","shortLead":"John Bell azután nyilatkozott, hogy a Pfizer bejelentette: új vakcinájuk 90 százalékban hatékony a koronavírus ellen.","id":"20201110_oxfordi_professzor_koronavirus_vakcina_pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8322ed0a-4b40-4afe-abbf-dbf9ab08ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e80d111-303e-4b54-bec1-82d491451ac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_oxfordi_professzor_koronavirus_vakcina_pfizer","timestamp":"2020. november. 10. 11:35","title":"Egy oxfordi professzor szerint jövő tavaszra visszatérhet az élet a normális kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e6aaa0-2aa9-47bc-bcb2-1450b0f553e8","c_author":"Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni - Balla István - Kovács Bálint","category":"kultura","description":"November 10-én kezdődik a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, és koronavírus-helyzetre való tekintettel most minden filmet online nézhet meg a közönség. Az esemény 12 napig tart, és elég erős a felhozatal. A legaktuálisabb film a vuhani karantén 76 napját bemutató alkotás, a legkíméletlenebb a másik iránti elkötelezettség kérdéséről az Alzheimer-kór tükrében beszélő magyar film. Igazi kockázatvállalás a Csecsenföldön üldözött melegek sorsát követő HBO-dokumentumfilm, és még egy rajzfilmben elmesélt sztori, illetve Aj Vejvej filmje is a listánkra került. Minikritikáink következnek.","shortLead":"November 10-én kezdődik a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, és koronavírus-helyzetre való...","id":"20201108_Verzio_2020_filmfesztival_dokumentumfilmek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26e6aaa0-2aa9-47bc-bcb2-1450b0f553e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5f5ff8-6004-4ff6-ba57-5fdbbf75618f","keywords":null,"link":"/kultura/20201108_Verzio_2020_filmfesztival_dokumentumfilmek","timestamp":"2020. november. 08. 20:00","title":"„Feketén tátongó űrként hiányzik 43 ember” – szerintünk ezek az idei Verzió legjobb filmjei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1694fe-b46b-4f44-8ccb-5ae8579ca1a7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az örökmozgó miniszter titkosügynököket és szuperhősöket megszégyenítő eszközöket is bevet, hogy odaérjen minden programjára. De miért láttak nemrég a Dunán egy periszkópot felbukkanni Dunakeszinél? ","shortLead":"Az örökmozgó miniszter titkosügynököket és szuperhősöket megszégyenítő eszközöket is bevet, hogy odaérjen minden...","id":"20201109_Duma_Aktual_A_nevem_Arto_Szijjarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e1694fe-b46b-4f44-8ccb-5ae8579ca1a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9ac721-cb0a-44b1-8bff-b7de0e05977a","keywords":null,"link":"/360/20201109_Duma_Aktual_A_nevem_Arto_Szijjarto","timestamp":"2020. november. 09. 19:00","title":"Duma Aktuál: A nevem Ártó. Szíjjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"Bihari Ádám - Windisch Judit","category":"360","description":"Az orvosi kamara szerint Magyarországon is fel kell készülni arra, hogy bekövetkezhet az is, ami Olaszországban történt tavasszal, amikor a kórházakra nehezedő nyomás miatt az egészségügyi stábnak arról kellett dönteni, melyik beteg kezeléséről mondjanak le, hogy azokon segíthessenek, akiknek több esélyük van felépülni. Hegedűs Zsolttal, a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának elnökével beszélgettünk arról: ki fogja ezt a döntést meghozni, hogy készítik fel őt erre, és ki beszél majd erről a beteggel és a családjával?","shortLead":"Az orvosi kamara szerint Magyarországon is fel kell készülni arra, hogy bekövetkezhet az is, ami Olaszországban történt...","id":"20201109_Hegedus_Zsolt_A_tulelesi_eselyeket_kell_neznunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9e0075-5a52-41bf-8e67-9fe55f0e1196","keywords":null,"link":"/360/20201109_Hegedus_Zsolt_A_tulelesi_eselyeket_kell_neznunk","timestamp":"2020. november. 09. 06:30","title":"Mi történik, ha arról kell dönteni, melyik beteg kap túlélési esélyt, és melyik nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igor Matovic az ország legnagyobb és legfontosabb műveletének nevezte a hétvégi, immár második országos mintavételeket.","shortLead":"Igor Matovic az ország legnagyobb és legfontosabb műveletének nevezte a hétvégi, immár második országos mintavételeket.","id":"20201109_Orszagos_teszteles_Szlovakia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f54b36-b296-4d5a-88db-70a4bd155ceb","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Orszagos_teszteles_Szlovakia_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 18:15","title":"A második körös tesztelésnél kevesebb fertőzöttet találtak Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]