[{"available":true,"c_guid":"73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Se a magyar, se a lengyel kormányfő nem szeretné, hogy a jogállamisági feltételekhez kössék az uniós pénzek kifizetését.","shortLead":"Se a magyar, se a lengyel kormányfő nem szeretné, hogy a jogállamisági feltételekhez kössék az uniós pénzek kifizetését.","id":"20201110_orban_viktor_unios_penzek_jogallamisag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108bebd5-d673-4290-a534-db111490a8fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_orban_viktor_unios_penzek_jogallamisag","timestamp":"2020. november. 10. 09:13","title":"Uniós vezetők Orbánnak: Zsarolással nem lehet engedményeket kicsikarni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Két különböző érdek létezik, két egymással nem feltétlenül összeegyeztethető cél. Vélemény. Vélemény.","id":"20201109_Hont_Ujabb_szigoritasok_ezt_most_be_kell_vallalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b57558-a1dd-43c8-a65f-4aa6e1efc6d8","keywords":null,"link":"/360/20201109_Hont_Ujabb_szigoritasok_ezt_most_be_kell_vallalni","timestamp":"2020. november. 09. 15:20","title":"Hont: Újabb szigorítások, ezt most be kell vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9b713d-6463-49de-8d84-434ced777424","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó kívül-belül felfrissítette népszerű elektromos kompakt modelljét.","shortLead":"A dél-koreai gyártó kívül-belül felfrissítette népszerű elektromos kompakt modelljét.","id":"20201111_megujult_a_hyundai_kona_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e9b713d-6463-49de-8d84-434ced777424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e292d3-a38f-48f4-a0a9-bde8fc636714","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_megujult_a_hyundai_kona_villanyauto","timestamp":"2020. november. 11. 09:27","title":"Megújult a Hyundai Kona villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31e81e0-1b60-408b-b8be-d4ef0fe4bf80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektor szerint a veszprémi egyetem nem kérte korábban a modellváltást.","shortLead":"A rektor szerint a veszprémi egyetem nem kérte korábban a modellváltást.","id":"20201109_Alapitvanyi_fenntartas_Pannon_Egyetem_Navracsics_Tibor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e31e81e0-1b60-408b-b8be-d4ef0fe4bf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09e92b4-bfe4-4765-b13c-c7e68e6533a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Alapitvanyi_fenntartas_Pannon_Egyetem_Navracsics_Tibor","timestamp":"2020. november. 09. 19:55","title":"Alapítványi fenntartásba kerülhet a Pannon Egyetem is, Navracsics lehet a kuratóriumi elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943b5882-8079-4d89-859b-054dd76862da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb egymillió favipiravir tabletta érkezett Kínából a külgazdasági és külügyminiszter karanténból tett bejelentése szerint. ","shortLead":"Újabb egymillió favipiravir tabletta érkezett Kínából a külgazdasági és külügyminiszter karanténból tett bejelentése...","id":"20201109_szijjarto_peter_koronavirus_faviripavir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=943b5882-8079-4d89-859b-054dd76862da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5aa2816-5a82-4103-8018-993d34ce4512","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_szijjarto_peter_koronavirus_faviripavir","timestamp":"2020. november. 09. 14:09","title":"Szijjártó úgy érzi magát, „mint egy komplett influenzabeteg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e831fbdb-4573-4058-b515-0cc31552c577","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"Kétség sem férhet hozzá, hogy az okostelefonok fontos részét képezik a mindennapjainknak, és ez ugyanúgy igaz a kamaszokra vagy a fiatal huszonévesekre, mint a családosokra vagy nyugdíjasokra. Ahhoz képest, hogy mára már minden korosztálynak van okostelefonja, egészen másként használják a készüléket és a rajta található alkalmazásokat. Négy korosztályt kérdeztünk arról, hogyan használják a telefonjukat a mai digitális korban, és egészen eltérő válaszokat kaptunk.\r

","shortLead":"Kétség sem férhet hozzá, hogy az okostelefonok fontos részét képezik a mindennapjainknak, és ez ugyanúgy igaz...","id":"huawei_20201109_generaciok_petal_search_alkalmazasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e831fbdb-4573-4058-b515-0cc31552c577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba39ba-a56b-4ee4-a9e0-828f1b748e61","keywords":null,"link":"/brandcontent/huawei_20201109_generaciok_petal_search_alkalmazasok","timestamp":"2020. november. 09. 17:30","title":"Mit nyomogatsz? - Minden generációnak megvan a maga (h)appje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fdadcd-c1c1-47a6-a233-ce3981b67c8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közös határozati javaslatot nyújtanak be az ellenzéki pártok. Tömeges tesztelést, az egészségügyben 100 százalékos bérkiegészítést, a munkanélkülieknek pedig azonnali támogatást kérnek.","shortLead":"Közös határozati javaslatot nyújtanak be az ellenzéki pártok. Tömeges tesztelést, az egészségügyben 100 százalékos...","id":"20201109_ellenzek_javaslat_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02fdadcd-c1c1-47a6-a233-ce3981b67c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c204d99e-e8e2-4731-a534-e5451cc1238a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_ellenzek_javaslat_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 14:19","title":"Tizenegy pontos javaslattal kínálta meg a kormányt az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A középkori budavári nagyzsinagógaként emlegetett épület Buda visszafoglalása óta vár erre a pillanatra. ","shortLead":"A középkori budavári nagyzsinagógaként emlegetett épület Buda visszafoglalása óta vár erre a pillanatra. ","id":"20201110_Elkezdik_feltarni_a_Matyaskori_zsinagogat_a_budai_varban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf0ba47-b2f9-437e-83d8-2c9cbfb1c510","keywords":null,"link":"/kultura/20201110_Elkezdik_feltarni_a_Matyaskori_zsinagogat_a_budai_varban","timestamp":"2020. november. 10. 11:32","title":"Végre feltárhatják a Mátyás-kori zsinagógát a budai várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]