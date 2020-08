Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fae03d6d-a2cb-4058-a96c-7cf806ea0a5e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A történtek miatt a rendőrség több mint száz embert vett őrizetbe, akik a város üzleti negyedében randalíroztak.","shortLead":"A történtek miatt a rendőrség több mint száz embert vett őrizetbe, akik a város üzleti negyedében randalíroztak.","id":"20200810_chicago_fosztogatas_lovoldozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae03d6d-a2cb-4058-a96c-7cf806ea0a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2c5693-f2b1-40cb-b1b7-ecb10cd6dedf","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_chicago_fosztogatas_lovoldozes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 21:57","title":"Fosztogattak, autókból lőttek rendőrökre Chicagóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a8ed7f-38b8-4aeb-a200-ec7c478700c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A hét végén a horvát tengerpart több részén is lángra kaptak az erdős területek. A tűzoltók által általában több órás küzdelemmel eloltott lángok egy részét villámcsapások okozták.","shortLead":" A hét végén a horvát tengerpart több részén is lángra kaptak az erdős területek. A tűzoltók által általában több órás...","id":"20200809_Repulogepekrol_oltjak_a_horvatorszagi_erdotuzeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89a8ed7f-38b8-4aeb-a200-ec7c478700c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfd90f3-0ba9-4afa-b4cd-562e1e4c2daa","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Repulogepekrol_oltjak_a_horvatorszagi_erdotuzeket","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:51","title":"Repülőgépekről oltják a horvátországi erdőtüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57487d7e-9487-42f0-89d0-457e5f75df57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Várhelyi Olivér Josep Borrellel adott ki közös nyilatkozatot, miután fehérorosz tüntetőket vert véresre az állam rendőrsége.","shortLead":"Várhelyi Olivér Josep Borrellel adott ki közös nyilatkozatot, miután fehérorosz tüntetőket vert véresre az állam...","id":"20200810_unios_biztos_magyarorszag_varhelyi_oliver_tuntetes_belarusz_tuntetok_tuntetes_aljakszandr_lukasenka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57487d7e-9487-42f0-89d0-457e5f75df57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79b7750-61c5-493e-8ac5-068d4da0092b","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_unios_biztos_magyarorszag_varhelyi_oliver_tuntetes_belarusz_tuntetok_tuntetes_aljakszandr_lukasenka","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:49","title":"A magyar uniós biztos is elítélte a belarusz tüntetők véresre verését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A koronavírusban elhunytak száma nem nőtt az utóbbi 24 órában.","shortLead":"A koronavírusban elhunytak száma nem nőtt az utóbbi 24 órában.","id":"20200811_Koronavirus_regisztralt_fertozott_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e49cb25-cd80-4f8c-86e1-caed93868a26","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Koronavirus_regisztralt_fertozott_elhunyt","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:07","title":"Újabb 15 magyarnál mutatták ki a koronavírust ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Úgy tűnik, hogy a Postát is beszippantja az épp összeálló, Mészáros-közeli szuperbank. Közben az állami szektorban a postai dolgozóknak kellett a legvéresebb harcot folytatniuk a béremelésért.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a Postát is beszippantja az épp összeálló, Mészáros-közeli szuperbank. Közben az állami szektorban...","id":"202032__postasok_pres_alatt__bertargyalasok__uj_szuperbank__torolt_levelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e139c0-4060-42dd-9fbb-0f04c46f9ce7","keywords":null,"link":"/360/202032__postasok_pres_alatt__bertargyalasok__uj_szuperbank__torolt_levelek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:00","title":"A bérharc eldőlt, de a Postát így is szorongatja a pénzhiány, no meg a digitalizáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd","c_author":"Kulcsár Alexandra","category":"tudomany","description":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetések fele kudarc. A legtöbb megrendelő, aki elbukott projektjét siratja, óriási tévedésben van, amikor a sikertelenség okait kutatja. Sokszor ugyanis nem a megvalósítás valamely lépése hibás – hanem már az alapvető elvárással van gond.","shortLead":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetések fele kudarc. A legtöbb megrendelő, aki elbukott...","id":"20200811_bukott_erp_projektek_kivalasztas_folyamata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57ab409-66a3-4599-ac2d-7c25e8e9e94f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_bukott_erp_projektek_kivalasztas_folyamata","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:03","title":"A bukott ERP-projektek sötét titkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levelet küld a főpolgármester Kásler Miklósnak és Müller Cecíliának és tájékoztatást kér a kórházi fertőzések megelőzéséről. Karácsony szerint a koronavírus lehetséges második hullámában kiemelt feladat az idősotthonok védelme.","shortLead":"Levelet küld a főpolgármester Kásler Miklósnak és Müller Cecíliának és tájékoztatást kér a kórházi fertőzések...","id":"20200810_Karacsony_koronavirus_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1841df25-bcfd-4c60-8131-4f78aa4578ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_Karacsony_koronavirus_level","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:01","title":"Karácsony a második hullámról: Készüljünk a legrosszabbra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf654447-ae37-4afa-ad64-941931e1a485","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg sem érkezett a bejelentés, máris elfogták a velencei korzón a strandtolvajokat a rendőrök. A táskából hiányzó pénzt a melltartójába dugta az egyik elkövető.","shortLead":"Meg sem érkezett a bejelentés, máris elfogták a velencei korzón a strandtolvajokat a rendőrök. A táskából hiányzó pénzt...","id":"20200809_Tobb_szazezer_forintnyi_erteket_loptak_a_torolkozo_ala_rejtett_taskabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf654447-ae37-4afa-ad64-941931e1a485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654d66a-22c3-45f6-8d50-f2cb6dafd70d","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Tobb_szazezer_forintnyi_erteket_loptak_a_torolkozo_ala_rejtett_taskabol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:27","title":"Több százezer forintnyi értékkel loptak el egy törölköző alá rejtett táskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]