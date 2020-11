Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google eddig is lehetővé tette, hogy egyes funkcióit külön-külön letiltsák a felhasználók, hamarosan viszont nemcsak erre, hanem a háttérben zajló adatforgalom letiltására is lehetőségük lesz.","shortLead":"A Google eddig is lehetővé tette, hogy egyes funkcióit külön-külön letiltsák a felhasználók, hamarosan viszont nemcsak...","id":"20201116_gmail_google_meet_chat_szemelyes_adatok_atadasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ab881d-d975-4bed-88af-e6d47168dd84","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_gmail_google_meet_chat_szemelyes_adatok_atadasa","timestamp":"2020. november. 16. 19:03","title":"Új beállítás jön a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84f7e88-f991-4a7f-b087-aa8b57257174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy győri kézilabdázó, köztük Görbicz Anita is pozitív koronavírustesztet produkált, írja a Győri Audi ETO KC hivatalos honlapja.","shortLead":"Négy győri kézilabdázó, köztük Görbicz Anita is pozitív koronavírustesztet produkált, írja a Győri Audi ETO KC...","id":"20201115_Gorbicz_Anita_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d84f7e88-f991-4a7f-b087-aa8b57257174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbb9807-aac8-4325-ac2c-3c9303524135","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Gorbicz_Anita_koronavirusos","timestamp":"2020. november. 15. 20:04","title":"Görbicz Anita koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros adakozást ígért, most osztotta ki ebből az első 791 milliót.","shortLead":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros adakozást ígért, most osztotta ki ebből az első 791 milliót.","id":"20201117_Jeff_Bezos_klimavedelem_adakozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4c3bfd-4874-46aa-a99c-ebc119bc8a6d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201117_Jeff_Bezos_klimavedelem_adakozas","timestamp":"2020. november. 17. 11:37","title":"Közel 800 millió dollárt ad Jeff Bezos klímavédelmi célokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump terveket kért arról, hogy milyen módon lehetne csapást mérni a legfontosabb iráni atomközpontra, de végül meggyőzték a tanácsadói, hogy nem volna jó ötlet egy ilyen támadás.","shortLead":"Donald Trump terveket kért arról, hogy milyen módon lehetne csapást mérni a legfontosabb iráni atomközpontra, de végül...","id":"20201117_trump_iran_atomeromu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4249aa-25bb-453d-a6fd-eb189c1518e0","keywords":null,"link":"/vilag/20201117_trump_iran_atomeromu","timestamp":"2020. november. 17. 05:28","title":"Lebeszélték Trumpot arról, hogy búcsúzóul megtámadja Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És valószínűleg be fogja hozni az árát.","shortLead":"És valószínűleg be fogja hozni az árát.","id":"20201115_Tobb_mint_felmilliardert_kelt_el_egy_postagalamb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040dda0f-6c50-494a-a937-f96a13bdc3ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Tobb_mint_felmilliardert_kelt_el_egy_postagalamb","timestamp":"2020. november. 15. 15:47","title":"Több mint félmilliárdért kelt el egy postagalamb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b08eab8-a1d0-409e-8bb6-f640c2b7c7df","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az izraeli jobboldal és a palesztin szélsőségesek 1995-ben minden eszközt bevetettek, hogy megakadályozzák a Jichák Rabin munkapárti miniszterelnök által nyélbeütött békemegállapodás végrehajtását. Ma a Netanjahu vezette Izrael egyre több arab országgal szót ért.","shortLead":"Az izraeli jobboldal és a palesztin szélsőségesek 1995-ben minden eszközt bevetettek, hogy megakadályozzák a Jichák...","id":"202046__rabin_azallamferfi__felenk_katona__oslo_oroksege__beke_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b08eab8-a1d0-409e-8bb6-f640c2b7c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7140de76-0f4b-4993-8537-9c47b826d2d8","keywords":null,"link":"/360/202046__rabin_azallamferfi__felenk_katona__oslo_oroksege__beke_vele","timestamp":"2020. november. 15. 16:00","title":"Netanjahu uszított ellene, de sokat köszönhet 25 éve meggyilkolt elődjének, Rabinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25deb283-1876-46f2-ac6d-c70d17f53393","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"A Manchesteri Egyetem gyakorlatilag bezárta diákjait az egyik kollégiumába, a hallgatók pedig tüntetéssel és épületfoglalással reagáltak.","shortLead":"A Manchesteri Egyetem gyakorlatilag bezárta diákjait az egyik kollégiumába, a hallgatók pedig tüntetéssel és...","id":"20201116_Szeretettel_NagyBritanniabol_Az_egyetemistakbol_penzt_csinalni_jarvany_alatt_is_lehet_de_nem_kifizetodo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25deb283-1876-46f2-ac6d-c70d17f53393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec33b92-8a2f-465b-9654-e8ac53efb80d","keywords":null,"link":"/360/20201116_Szeretettel_NagyBritanniabol_Az_egyetemistakbol_penzt_csinalni_jarvany_alatt_is_lehet_de_nem_kifizetodo","timestamp":"2020. november. 17. 11:05","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Van, ahol a járvány alatt is próbálnak pénzt húzni a diákokból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f8e69a-0974-4e23-a6b2-c5be86065655","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csapadék alaposan kikezdte a 143 éves tetőszerkezetet.","shortLead":"A csapadék alaposan kikezdte a 143 éves tetőszerkezetet.","id":"20201116_Nyugati_palyaudvar_tetoszerkezet_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f8e69a-0974-4e23-a6b2-c5be86065655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9f093a-5db6-43d8-a82e-1731b6793073","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Nyugati_palyaudvar_tetoszerkezet_felujitas","timestamp":"2020. november. 16. 13:22","title":"Fél évszázada jelen lévő hibák miatt csúszik a Nyugati felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]