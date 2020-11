Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e50ad1a-e248-413a-bb0a-781e24ab01fc","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Biztos, hogy tudja, miről is szól Orwell klasszikusa, az 1984? Biztos, hogy csak a diktatúrákra igaz a sok borzalom, amit leírt benne? A Szegedi Nemzeti Színház a vírus miatt fél év késéssel végre bemutatta a művet Alföldi Róberttel; ez volt az utolsó előadás, amit az újbóli színházbezárás előtt még megnéztünk. Kritika.","shortLead":"Biztos, hogy tudja, miről is szól Orwell klasszikusa, az 1984? Biztos, hogy csak a diktatúrákra igaz a sok borzalom...","id":"20201121_alfoldi_robert_1984_kritika_szegedi_nemzeti_szinhaz_horgas_adam_orwell_diktatura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e50ad1a-e248-413a-bb0a-781e24ab01fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f127cd7-b72b-49e7-9931-24ee39617f45","keywords":null,"link":"/kultura/20201121_alfoldi_robert_1984_kritika_szegedi_nemzeti_szinhaz_horgas_adam_orwell_diktatura","timestamp":"2020. november. 21. 20:00","title":"Mit szólna, ha rájönne, Orwell 1984-éből már sok minden megvalósult Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor Facebook-oldalán tették közzé azt a videót az operatív törzs üléséről, amelyen az elsőként felszólaló Pintér Sándor belügyminiszter 6440 új koronavírusos beteget \"jelentett\" a miniszterelnöknek. ","shortLead":"Orbán Viktor Facebook-oldalán tették közzé azt a videót az operatív törzs üléséről, amelyen az elsőként felszólaló...","id":"20201120_pinter_sandor_nyelvbotlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68af0b97-82b3-45d1-b89d-78a07a0c7b7a","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_pinter_sandor_nyelvbotlas","timestamp":"2020. november. 20. 17:39","title":"Kiderült, miért beszélt a hivatalosnál kétezerrel több új fertőzöttről Pintér Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 4000 férőhelyes létesítmény építésére kiírt közbeszerzést a nyáron nyerte el egy cég 3,2 milliárd forintért, most már több 4,2 milliárd forint a beruházás összege.\r

\r

","shortLead":"A 4000 férőhelyes létesítmény építésére kiírt közbeszerzést a nyáron nyerte el egy cég 3,2 milliárd forintért, most már...","id":"20201121_A_kormany_megint_adott_egymilliard_forintot_a_kisvardai_sportcsarnokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d31d87-244e-49c0-841c-b01b79d152e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201121_A_kormany_megint_adott_egymilliard_forintot_a_kisvardai_sportcsarnokra","timestamp":"2020. november. 21. 10:17","title":"A kormány megint adott egymilliárd forintot a kisvárdai sportcsarnokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"","category":"tudomany","description":"5000 forintért ígértek soron kívüli oltást a koronavírus-vakcinával, ami még nem is létezik. Egy budapesti székhelyű magáncég weboldalán olvasható felhívás miatt indít vizsgálatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium. ","shortLead":"5000 forintért ígértek soron kívüli oltást a koronavírus-vakcinával, ami még nem is létezik. Egy budapesti székhelyű...","id":"20201121_Vizsgaljak_a_ceget_ami_5000_forintert_iger_soron_kivul_vakcinat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"646fc7d2-6d82-43cf-9932-8ef764ac172b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_Vizsgaljak_a_ceget_ami_5000_forintert_iger_soron_kivul_vakcinat","timestamp":"2020. november. 21. 15:21","title":"Vizsgálják a céget, ami 5000 forintért ígér soron kívül vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Sára Sándor és Moór Marianna fia, Sára Balázs kinevezéséről a Film- és Médiaintézet élére az egyetem oktatói csak egy nekik küldött levél aláírásából értesültek.","shortLead":"Sára Sándor és Moór Marianna fia, Sára Balázs kinevezéséről a Film- és Médiaintézet élére az egyetem oktatói csak...","id":"20201120_szfe_film_es_mediaintezet_vezeto_sara_balazs_kinevezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc9f78-6087-4545-8c28-0bd1026f4b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36dbdd26-6f43-49b5-8359-a1d2b38f102d","keywords":null,"link":"/kultura/20201120_szfe_film_es_mediaintezet_vezeto_sara_balazs_kinevezes","timestamp":"2020. november. 20. 14:04","title":"SZFE: kineveztek egy új intézetvezetőt, a tanároknak nem szóltak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735e1384-9bbf-48b9-a610-c80f99e48118","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész 73 éves volt. A hírt a zenekar osztotta meg a Facebook-oldalán.\r

\r

","shortLead":"A zenész 73 éves volt. A hírt a zenekar osztotta meg a Facebook-oldalán.\r

\r

","id":"20201121_Meghalt_az_Omega_basszusgitarosa_Mihaly_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=735e1384-9bbf-48b9-a610-c80f99e48118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f34cf12-6c45-4d9c-8c49-d4e3c69652b0","keywords":null,"link":"/kultura/20201121_Meghalt_az_Omega_basszusgitarosa_Mihaly_Tamas","timestamp":"2020. november. 21. 15:50","title":"Meghalt az Omega basszusgitárosa, Mihály Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb096af9-f391-403f-b963-be0b01ba6a2d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Emberévekben mérve 70 éves a fővárosi tömegközlekedés ernyőszervezete. Túlélte a Tarlós-Vitézy-viszályt, elért sok szép eredményt és néhány nagy kudarcot, folyamatosan túl kevés pénzből tengődve.","shortLead":"Emberévekben mérve 70 éves a fővárosi tömegközlekedés ernyőszervezete. Túlélte a Tarlós-Vitézy-viszályt, elért sok szép...","id":"20201122_Tiz_eves_a_BKK_elvalt_szulok_megkinzott_eheztetett_gyermeke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb096af9-f391-403f-b963-be0b01ba6a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c832e08-4785-4954-ba93-52a90ed4ac62","keywords":null,"link":"/kkv/20201122_Tiz_eves_a_BKK_elvalt_szulok_megkinzott_eheztetett_gyermeke","timestamp":"2020. november. 22. 11:00","title":"Tíz éves a BKK, az elvált szülők meggyötört, éheztetett gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e","c_author":"","category":"itthon","description":"A hollywoodi színész egy interjúban a világon uralkodó gyűlöletről beszélt és erről Orbán Viktor jutott az eszébe. Na jó, meg a brazil elnök.","shortLead":"A hollywoodi színész egy interjúban a világon uralkodó gyűlöletről beszélt és erről Orbán Viktor jutott az eszébe. Na...","id":"20201121_George_Clooney_nem_mondott_szepet_Orban_Viktorrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe921a50-12ff-4339-846c-63dfdacc579e","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_George_Clooney_nem_mondott_szepet_Orban_Viktorrol","timestamp":"2020. november. 21. 21:55","title":"George Clooney nem mondott szépet Orbán Viktorról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]