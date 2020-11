Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93018034-5ce0-4419-9371-1b1a68c2b13f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori tévés műsorvezető hat éve az LMP színeiben indult az országgyűlési választáson.","shortLead":"Az egykori tévés műsorvezető hat éve az LMP színeiben indult az országgyűlési választáson.","id":"20201120_domsodi_gabor_dk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93018034-5ce0-4419-9371-1b1a68c2b13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8006199e-0dd4-4ccd-8518-9234669fe8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_domsodi_gabor_dk","timestamp":"2020. november. 20. 18:35","title":"Dömsödi Gábor belépett a DK-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0bee7d-cff4-49e7-b0af-ef4e531e78c0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Három fiatal próbálja átrágni magát a 20. század történelmén, nagymamáik történetein keresztül. Egy angol kém, egy táncosnő a náci Németországból és egy magyar holokauszttúlélő mesél, miközben a fiatalok figyelnek, de sajátos humorukat sem adják fel. Nagyi projekt, első rész. ","shortLead":"Három fiatal próbálja átrágni magát a 20. század történelmén, nagymamáik történetein keresztül. Egy angol kém...","id":"20201121_Doku360_Nagyi_projekt_elso_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c0bee7d-cff4-49e7-b0af-ef4e531e78c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc014e55-9697-4409-a3c8-70db1475eaf0","keywords":null,"link":"/360/20201121_Doku360_Nagyi_projekt_elso_resz","timestamp":"2020. november. 21. 19:00","title":"Doku360: Hitlert bemutatták apámnak, elég barátságosnak tűnt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a866c296-482d-4282-b2ea-49642aa6d180","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Minden korábbinál fejlettebb hőkamerával és szinte minden kínzást elviselő készülékházzal rendelkezik a Caterpillar új okostelefonja. Olcsóbb lett az elődjénél, cserébe néhány funkcióval kevesebb található benne.","shortLead":"Minden korábbinál fejlettebb hőkamerával és szinte minden kínzást elviselő készülékházzal rendelkezik a Caterpillar új...","id":"20201121_hokameras_telefon_cat_s62_pro_strapamobil_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a866c296-482d-4282-b2ea-49642aa6d180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82a7ea0-add9-4924-b109-7a54f0d8c0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_hokameras_telefon_cat_s62_pro_strapamobil_teszt_velemeny","timestamp":"2020. november. 21. 18:30","title":"A telefon, ami akkor sem jön zavarba, ha 180 centiről acélra ejtjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d149e121-7d0d-4cff-b156-9f2f98ad2dc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Visszfogott ünneplésre kérte honfitársait az olasz kormányfő csütörtökön, amikor egy nap alatt több mint 36 ezer új koronavírusos-beteget találtak, és 653-an haltak meg a betegségben.","shortLead":"Visszfogott ünneplésre kérte honfitársait az olasz kormányfő csütörtökön, amikor egy nap alatt több mint 36 ezer új...","id":"20201119_koronavirus_olaszorszag_karacsonyi_intelmek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d149e121-7d0d-4cff-b156-9f2f98ad2dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd1dcb7-8d0c-4aa7-9ec4-44b20cbc1d79","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_koronavirus_olaszorszag_karacsonyi_intelmek","timestamp":"2020. november. 19. 21:38","title":"Olasz kormányfő: Karácsonykor nincs puszilkodás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia államfő kedd este jelenti be a koronavírus-járvány miatti általános karantén fokozatos feloldásának menetrendjét.","shortLead":"Emmanuel Macron francia államfő kedd este jelenti be a koronavírus-járvány miatti általános karantén fokozatos...","id":"20201120_franciaorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5f9efc-c8a1-43cb-9ac7-6ccbc16520f8","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_franciaorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 20. 21:59","title":"A francia kormány a korlátozások fokozatos enyhítésére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966c83ad-f7d0-4c67-8606-4beb0457cd21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„November 20-án bekapcsoljuk a szirénát, és világgá kiáltjuk: minden gyermeknek vannak jogai” – hangzik el a videóban. ","shortLead":"„November 20-án bekapcsoljuk a szirénát, és világgá kiáltjuk: minden gyermeknek vannak jogai” – hangzik el a videóban. ","id":"20201120_Videoban_mondja_el_a_rendorseg_milyen_jogai_vannak_a_gyerekeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966c83ad-f7d0-4c67-8606-4beb0457cd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e319e4a-06cc-471b-8a2e-37e85bf50a5f","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Videoban_mondja_el_a_rendorseg_milyen_jogai_vannak_a_gyerekeknek","timestamp":"2020. november. 20. 09:18","title":"Videóban mondja el a rendőrség, milyen jogai vannak a gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8b4f16-455e-4119-aa91-cbb55a9c56e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövő évtől Ausztriában már elég lesz a telefonunkat megmutatni a rendőrnek.

","shortLead":"Jövő évtől Ausztriában már elég lesz a telefonunkat megmutatni a rendőrnek.

","id":"20201120_Okostelefonra_koltozik_a_jogositvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f8b4f16-455e-4119-aa91-cbb55a9c56e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93225900-4c9c-4a6c-9bb9-700afe1a2365","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_Okostelefonra_koltozik_a_jogositvany","timestamp":"2020. november. 20. 08:02","title":"Okostelefonra költözik a jogosítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gyermekjogok Világnapján több esemény is felhívja a figyelmet a gyerekekre leselkedő veszélyekre.","shortLead":"A Gyermekjogok Világnapján több esemény is felhívja a figyelmet a gyerekekre leselkedő veszélyekre.","id":"20201120_Kekbe_borulnak_ma_este_a_varosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4be3340-b48c-40b7-bc77-894977fb9949","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Kekbe_borulnak_ma_este_a_varosok","timestamp":"2020. november. 20. 11:33","title":"Kékbe borulnak ma este a városok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]