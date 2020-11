Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df90678f-c8a6-4fdd-91fa-690b789998f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét 50 év alatti áldozata volt a járványnak a pénteki adatok szerint.","shortLead":"Hét 50 év alatti áldozata volt a járványnak a pénteki adatok szerint.","id":"20201127_koronavirus_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df90678f-c8a6-4fdd-91fa-690b789998f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51886cca-8b6c-4a97-9af2-54c988184ddc","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_koronavirus_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 27. 12:21","title":"Négy harmincas éveiben járó koronavírusos beteg halt meg a pénteki adatok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace9a71a-5233-4b59-b756-d6cb6ce70ddf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint ahogy minden újabb iPhone-modell esetében, ezúttal is kiderült, hogy mekkora a különbség a telefonok anyagköltsége és eladási ára között.","shortLead":"Mint ahogy minden újabb iPhone-modell esetében, ezúttal is kiderült, hogy mekkora a különbség a telefonok anyagköltsége...","id":"20201128_apple_iphone12_teardown_anyagkoltsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace9a71a-5233-4b59-b756-d6cb6ce70ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24aa5bda-9f0f-48d5-ac32-d728607b20f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_apple_iphone12_teardown_anyagkoltsegek","timestamp":"2020. november. 28. 08:03","title":"Mennyiért vesz meg egy iPhone-t az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce595bae-94e5-47bc-8776-68746ef80128","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 12-én történt atrocitás egy pesti trolin.","shortLead":"November 12-én történt atrocitás egy pesti trolin.","id":"20201128_Keresik_a_rendorok_a_trolin_gyereket_meguto_es_rangato_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce595bae-94e5-47bc-8776-68746ef80128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007b5ebc-fe5f-4065-8254-ad41431236a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Keresik_a_rendorok_a_trolin_gyereket_meguto_es_rangato_ferfit","timestamp":"2020. november. 28. 09:46","title":"Keresik a rendőrök a trolin gyereket megütő és rángató férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Merkely szerint csökken a pozitív tesztek aránya, lélegeztetők hibásodhattak meg, Trump kimondta, amit eddig még nem. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Merkely szerint csökken a pozitív tesztek aránya, lélegeztetők hibásodhattak meg, Trump kimondta, amit eddig még nem...","id":"20201127_Radar360_Orban_a_valosagban_es_filmen_is_Nemetorszag_fokuszaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae69c272-f726-4631-9230-2bf232f0d737","keywords":null,"link":"/360/20201127_Radar360_Orban_a_valosagban_es_filmen_is_Nemetorszag_fokuszaban","timestamp":"2020. november. 27. 08:00","title":"Radar360: Orbán a valóságban és filmen is Németország fókuszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e5d06c-f0bb-44cf-a18b-3dabbc1dcfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal nem a hagyományos módon próbált pénzt felvenni az automatából.","shortLead":"Egy fiatal nem a hagyományos módon próbált pénzt felvenni az automatából.","id":"20201127_nyiregyhaza_penzkiado_automata_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5e5d06c-f0bb-44cf-a18b-3dabbc1dcfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e6a63a-a323-4a27-bd4c-eb2d63e45727","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_nyiregyhaza_penzkiado_automata_rendorseg","timestamp":"2020. november. 27. 15:36","title":"Vasrúddal próbáltak pénzt szerezni egy nyíregyházi ATM-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5240c8-839a-406b-9038-e36be1ad4809","c_author":"Prieger Zsolt","category":"360","description":"Szerzőnket egy a napokban megjelent archív Beatrice-album repítette vissza a gyerekkorába, hogy egy vonatút, egy koncert és egy atyai pofon erejéig felidézze a Kádár-kor kulturális-társdalami tájképét és levonjon néhány tanulságot a jelenre nézve is.","shortLead":"Szerzőnket egy a napokban megjelent archív Beatrice-album repítette vissza a gyerekkorába, hogy egy vonatút...","id":"20201128_Prieger_Zsolt_Operettorszagban_a_farkasbol_barmikor_lehet_kutya_Beatrice_Nagy_Fero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5240c8-839a-406b-9038-e36be1ad4809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cb994c-8ab1-49f7-9964-075525e7f45d","keywords":null,"link":"/360/20201128_Prieger_Zsolt_Operettorszagban_a_farkasbol_barmikor_lehet_kutya_Beatrice_Nagy_Fero","timestamp":"2020. november. 28. 11:00","title":"Prieger Zsolt: Operettországban a merész farkasból bármikor lehet engedelmes kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ebfe00-8eea-446d-b845-5f249d8a71d0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin focilegenda akkora kultusszal bír a városban, hogy valószínűleg gyorsan átmegy a javaslat.","shortLead":"Az argentin focilegenda akkora kultusszal bír a városban, hogy valószínűleg gyorsan átmegy a javaslat.","id":"20201127_napoly_napoli_maradona_stadion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96ebfe00-8eea-446d-b845-5f249d8a71d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d5ab87-c66a-48a8-bb3d-bec251693f14","keywords":null,"link":"/sport/20201127_napoly_napoli_maradona_stadion","timestamp":"2020. november. 27. 17:10","title":"Átneveznék a nápolyi stadiont Maradona emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a8f6bd-1f46-4813-a5b4-07a2e1d2b35c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyilvános búcsúztatáson tízezrek vettek részt, a ceremónia már szűk körben zajlott.","shortLead":"A nyilvános búcsúztatáson tízezrek vettek részt, a ceremónia már szűk körben zajlott.","id":"20201127_diego_maradona_temetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96a8f6bd-1f46-4813-a5b4-07a2e1d2b35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0054f3e-a1f4-49db-a618-09dd856dc4cf","keywords":null,"link":"/sport/20201127_diego_maradona_temetes","timestamp":"2020. november. 27. 09:26","title":"Eltemették Diego Maradonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]