[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Illegális szexpartin ütöttek rajta a rendőrök Brüsszel belvárosában. A résztvevők egyike egy – sajtóhírek szerint magyar – európai parlamenti képviselő volt, aki menekülni próbált, de elfogták.","shortLead":"Illegális szexpartin ütöttek rajta a rendőrök Brüsszel belvárosában. A résztvevők egyike egy – sajtóhírek szerint...","id":"20201201_Illegalis_szexpartin_vett_reszt_egy_EPkepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e558df-7a48-44d8-9e10-cfe073a94389","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_Illegalis_szexpartin_vett_reszt_egy_EPkepviselo","timestamp":"2020. december. 01. 13:00","title":"Illegális szexpartin vett részt egy EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe33049-fbb5-40b1-b460-780630a41cbf","c_author":"Windisch Judit - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A jelek szerint a kormány, illetve a Fidesz bevédi a zsidózó, holokausztozó írást megjelentető Demeter Szilárdot, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját, aki kitart amellett, hogy soha egyetlen antiszemita mondatot nem írt le, és nem is gondolt. Vajon mi motiválhatta Demetert, és hogyan tarthatja mindezt elfogadhatónak? ","shortLead":"A jelek szerint a kormány, illetve a Fidesz bevédi a zsidózó, holokausztozó írást megjelentető Demeter Szilárdot...","id":"20201201_demeter_szilard_origo_publicisztika_soros_gazkamra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fe33049-fbb5-40b1-b460-780630a41cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa55a44-1d6f-4415-91b9-216539b23f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_demeter_szilard_origo_publicisztika_soros_gazkamra","timestamp":"2020. december. 01. 11:36","title":"\"Demeter mindig is ezt a nyelvet beszélte, csak nem kapott ekkora nyilvánosságot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3264c962-1895-437f-8298-f4a34d655e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az extasy és a fű mellett megjelentek a szokásos dizájnerdrogok is.","shortLead":"Az extasy és a fű mellett megjelentek a szokásos dizájnerdrogok is.","id":"20201201_kiskunfelegyhaza_drog_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3264c962-1895-437f-8298-f4a34d655e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f30ae15-646b-41fc-99f2-463c76d80ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_kiskunfelegyhaza_drog_iskola","timestamp":"2020. december. 01. 09:27","title":"Az iskola drogdílere volt egy kiskunfélegyházi diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd35f86c-42db-4fe4-a6fc-340758984826","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A közmédia sportcsatornája vetíti le a felejthetetlen jeleneteket.","shortLead":"A közmédia sportcsatornája vetíti le a felejthetetlen jeleneteket.","id":"20201130_diego_maradona_1986_vilagbajnoksag_sportfilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd35f86c-42db-4fe4-a6fc-340758984826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b08739-5947-44af-a490-43e00025cbe1","keywords":null,"link":"/sport/20201130_diego_maradona_1986_vilagbajnoksag_sportfilm","timestamp":"2020. november. 30. 15:52","title":"Így ért a világ tetejére Maradona – a 86-os vb filmjével emlékeznek a futballzsenire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő az új könyvében felteszi a kellemetlen kérdést: vajon a sok dráma, amelyet idén megtapasztaltunk a világban, csak a koronavírus-járványról szól, vagy arról is, amit a vírus leleplezett? Az Álmodjunk együtt című kötetben Ferenc pápa arra figyelmeztet: amit egykor normálisnak tekintettünk, egyre kevésbé látszik annak, és illúzió azt hinni, hogy visszatérhetünk oda, ahol a válság előtt tartottunk. A válság utáni világ tervezését és menedzselését viszont szívesen bízná a nőkre, illetve egy „anyai” gazdaságra. ","shortLead":"A katolikus egyházfő az új könyvében felteszi a kellemetlen kérdést: vajon a sok dráma, amelyet idén megtapasztaltunk...","id":"20201130_Ferenc_papat_nagyon_is_foglalkoztatjak_a_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d773c0-1706-4a4e-912b-da9ec362f930","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Ferenc_papat_nagyon_is_foglalkoztatjak_a_nok","timestamp":"2020. november. 30. 17:00","title":"Ferenc pápát nagyon is foglalkoztatják a nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87cb9323-dbf8-4261-b7f8-a2acc2c49af9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar alapítású CreatIT fejlesztői jövő decemberre készítik el a szemüveget és hozzá az alkalmazást, amellyel képzeletbeli, de akár egy konkrét személyről megmintázott partnert is készíthetnek maguknak a felhasználók.","shortLead":"A magyar alapítású CreatIT fejlesztői jövő decemberre készítik el a szemüveget és hozzá az alkalmazást, amellyel...","id":"20201130_kickstarter_creatit_hybri_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87cb9323-dbf8-4261-b7f8-a2acc2c49af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1d7642-c877-4c50-bbcb-9774eed4dde1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_kickstarter_creatit_hybri_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2020. november. 30. 18:18","title":"Kickstarterre vitte a magyar csapat a fejlesztést, amellyel digitális partnert kreálhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3218430-12f0-4ffb-a06a-400e671707e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 181 ezer tesztet végeztek el a múlt héten.","shortLead":"Összesen 181 ezer tesztet végeztek el a múlt héten.","id":"20201201_Operativ_Torzs_tomeges_teszeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3218430-12f0-4ffb-a06a-400e671707e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648dc738-f34e-4412-ae2b-1d7df461df27","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Operativ_Torzs_tomeges_teszeles","timestamp":"2020. december. 01. 12:02","title":"Operatív törzs: 4436 koronavírusost találtak a tömeges tesztelésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több iPhone-modellnél, illetve iOS-rendszerű eszköznél működött az a trükk, amely kihasználásával távolról is hozzáférhetővé váltak az Apple okostelefonjai. A sérülékenységet hosszú kutakodás után, a Google egy mérnöke fedezte fel. A mobilokkal ma már nincs gond.","shortLead":"Több iPhone-modellnél, illetve iOS-rendszerű eszköznél működött az a trükk, amely kihasználásával távolról is...","id":"20201202_google_project_zero_iphone_feltorese_sebezhetoseg_hackerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0113ac39-8bdc-4373-98c9-fca5bc6c0113","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_google_project_zero_iphone_feltorese_sebezhetoseg_hackerek","timestamp":"2020. december. 02. 10:37","title":"A Google egyik szakértője rájött, hogyan törjön fel és irányítson iPhone-okat távolról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]