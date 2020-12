Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nemcsak az iPhone 12-család készülékein teszi elérhetővé a Full HD-s videohívások lebonyolítását lehetővé tévő FaceTime HD-t, hanem az arra alkalmas előlapi kamerával rendelkező régebbi modellek is megkapják a funkciót. Az előző három év összes iPhone-ja.","shortLead":"Az Apple nemcsak az iPhone 12-család készülékein teszi elérhetővé a Full HD-s videohívások lebonyolítását lehetővé tévő...","id":"20201203_apple_iphone_facetime_hd_videotelefonalas_modellek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a57e349-1476-4c25-b92a-542886cbf9a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_iphone_facetime_hd_videotelefonalas_modellek","timestamp":"2020. december. 03. 14:03","title":"Örülhetnek a régebbi iPhone-t használók: szinte mindenki megkapta a jobb képminőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bfa827f-5b71-4eb9-b8ae-1c075a1538b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszak egyik legfontosabb technológiai híre az Apple házon belül készült lapkájának, az M1-nek megjelenése volt. Már akkor lehetett tudni, hogy nem ez lesz az Apple Silicon projekt egyetlen áramköre.","shortLead":"Az elmúlt időszak egyik legfontosabb technológiai híre az Apple házon belül készült lapkájának, az M1-nek megjelenése...","id":"20201203_apple_m1x_lapkakeszlet_16_macbook_pro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bfa827f-5b71-4eb9-b8ae-1c075a1538b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdd5db9-686f-4c92-b48f-3d7c387a320d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_m1x_lapkakeszlet_16_macbook_pro","timestamp":"2020. december. 03. 21:03","title":"A jobbnál is lesz jobb: az Apple az M1 lapka utódján dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61f4b22-6ede-4e25-99d0-503419765b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas méretet és a nem csekély tömeget remekül ellensúlyozza a kompresszoros V8 ereje. ","shortLead":"A hatalmas méretet és a nem csekély tömeget remekül ellensúlyozza a kompresszoros V8 ereje. ","id":"20201203_sportkocsikent_lo_ki_ez_a_hegyomlas_meretu_uj_ford_f150_hennessey","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e61f4b22-6ede-4e25-99d0-503419765b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4373edb1-9f4b-4497-adc4-522dee264d70","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_sportkocsikent_lo_ki_ez_a_hegyomlas_meretu_uj_ford_f150_hennessey","timestamp":"2020. december. 03. 09:27","title":"Sportkocsiként lő ki a hegyomlás méretű új Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közveszéllyel fenyegetés bűntettével vádolt az ügyészség egy férfit, aki álhírt terjesztett a koronavírusról.","shortLead":"Közveszéllyel fenyegetés bűntettével vádolt az ügyészség egy férfit, aki álhírt terjesztett a koronavírusról.","id":"20201203_alhir_penzbuntetes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9182d9-e295-405f-8eaa-3e5e1385f446","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_alhir_penzbuntetes_koronavirus","timestamp":"2020. december. 03. 17:35","title":"Álhírt terjesztett a koronavírusról, 705 ezer forintra büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A várakozásoknak megfelelő mértékben növekednek a nyugellátások 2021-ben.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelő mértékben növekednek a nyugellátások 2021-ben.","id":"20201203_nyugdij_emeles_inflacio_kormanyrendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9216299a-d67e-4e4b-8c1f-e799e08db744","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_nyugdij_emeles_inflacio_kormanyrendelet","timestamp":"2020. december. 03. 07:38","title":"Megjelent a rendelet a nyugdíjemelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297bb106-abe2-4a0b-8bc7-1f9aec99667d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökként ő szorgalmazta a TGV a nagysebességű vasút megépítését, és Helmut Schmidt német kancellárral közösen felkarolta a monetáris unió tervét.","shortLead":"Elnökként ő szorgalmazta a TGV a nagysebességű vasút megépítését, és Helmut Schmidt német kancellárral közösen...","id":"20201203_koronavirus_Valery_Giscard_dEstaing_francia_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=297bb106-abe2-4a0b-8bc7-1f9aec99667d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abd9c7b-9e6a-48f7-8b12-106c3b193aa5","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_koronavirus_Valery_Giscard_dEstaing_francia_elnok","timestamp":"2020. december. 03. 07:27","title":"Belehalt a koronavírus szövődményeibe Valéry Giscard d'Estaing egykori francia elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d","c_author":"Folk György - Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A pénteki buliból menekülő Szájer József hátizsákjában drogot találtak a rendőrök, azonban a képviselő tagadja, hogy az övé lenne. Utánajártunk, hogy milyen büntetést kaphat Szájer József amfetaminszármazék birtoklásáért Belgiumban, és vajon szigorúbbak-e a magyar szabályok. Noha mindkét állam törvényei vonatkoznak rá, az biztos, hogy csak egyikben büntethetik meg, és ez Belgium lesz. Ha netán börtönre ítélnék – amire kicsi az esély –, azt itthon is letölthetné.","shortLead":"A pénteki buliból menekülő Szájer József hátizsákjában drogot találtak a rendőrök, azonban a képviselő tagadja...","id":"20201203_Szajer_es_a_nala_talalt_extasy_esete_a_belga_jog_tukreben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6e5de8-3223-4e90-a030-bc878a163a49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Szajer_es_a_nala_talalt_extasy_esete_a_belga_jog_tukreben","timestamp":"2020. december. 03. 16:30","title":"Milyen büntetésre számíthat Szájer, ha a drogügyet rábizonyítják?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7d6b63-d9fe-4f79-a952-3ca7e79ad1eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt országgyűlési képviselő 69 évesen hunyt el.","shortLead":"A volt országgyűlési képviselő 69 évesen hunyt el.","id":"20201202_meghalt_vojnik_maria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d7d6b63-d9fe-4f79-a952-3ca7e79ad1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5e1f4f-d25c-4281-a8e7-37c2bbbf136f","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_meghalt_vojnik_maria","timestamp":"2020. december. 02. 16:31","title":"Meghalt Vojnik Mária, az egykori MSZP-kormány egészségügyi államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]