[{"available":true,"c_guid":"a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn jelenti be a karácsonyra vonatkozó járványügyi szabályokat, azonban már a péntek reggeli rádióinterjúban jelezte: \"kis karácsonyra\" készüljön idén mindenki. A miniszterelnök közölte azt is, a december 25-26-i rokonlátogatásokról le kell mondani. A kérdés csak az, hogy ezt vajon rendeletben is szabályozzák, vagy az emberek önmérsékletére bízzák a kérdést. Végiggondoltuk a lehetséges megoldásokat és megnéztük, más országokban milyen szabályokat vezetnek be karácsonyra. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn jelenti be a karácsonyra vonatkozó járványügyi szabályokat, azonban már a péntek...","id":"20201218_Vajon_az_emberekre_bizza_Orban_a_karacsonyi_visszafogottsagot_vagy_specialis_szabaly_jon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39f7afa-c05d-49a4-b2cc-f4b2929bd172","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Vajon_az_emberekre_bizza_Orban_a_karacsonyi_visszafogottsagot_vagy_specialis_szabaly_jon","timestamp":"2020. december. 18. 17:00","title":"Az emberekre bízza Orbán a karácsonyi visszafogottságot, vagy szigorú szabály jön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd00928b-c1db-431a-a9a3-b30243753f60","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnökhöz a Magyar Görögkatolikus Egyházmegyék vezetői érkeztek látogatóba.","shortLead":"A miniszterelnökhöz a Magyar Görögkatolikus Egyházmegyék vezetői érkeztek látogatóba.","id":"20201218_betlehemi_bekelang_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd00928b-c1db-431a-a9a3-b30243753f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5158573-3818-4f1e-a8e7-ec16a6bcbbd0","keywords":null,"link":"/elet/20201218_betlehemi_bekelang_orban_viktor","timestamp":"2020. december. 18. 20:41","title":"Békelángot vittek Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6414a785-4213-4b39-b5dd-a699eba2353c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A 32 éves lengyel csatár mindent megnyert a Bayern Münchennel, amit megnyerhetett, 47 mérkőzésen 55 gólt rúgott.","shortLead":"A 32 éves lengyel csatár mindent megnyert a Bayern Münchennel, amit megnyerhetett, 47 mérkőzésen 55 gólt rúgott.","id":"20201217_Robert_Lewandowski_ev_jatekosa_fifa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6414a785-4213-4b39-b5dd-a699eba2353c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9fa26c-bc8f-407d-857f-7ff69c7fa2f4","keywords":null,"link":"/sport/20201217_Robert_Lewandowski_ev_jatekosa_fifa","timestamp":"2020. december. 17. 21:51","title":"Robert Lewandowski az év játékosa a FIFA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f653d0-c4c9-4659-9d3d-df19bedc0f82","c_author":"Vodafone","category":"brandchannel","description":"Harminc éve még azt sem tudtuk, mi az, ma pedig már több előfizetés van az országban, mint ahány ember. ","shortLead":"Harminc éve még azt sem tudtuk, mi az, ma pedig már több előfizetés van az országban, mint ahány ember. ","id":"bchvodafone_20201214_Telefontortenelem_a_tobb_kilos_teglaktol_a_zsebre_vaghato_eromuvekig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f653d0-c4c9-4659-9d3d-df19bedc0f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826f1efc-84f1-4e75-b180-f870c4c2563a","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchvodafone_20201214_Telefontortenelem_a_tobb_kilos_teglaktol_a_zsebre_vaghato_eromuvekig","timestamp":"2020. december. 17. 13:30","title":"Telefontörténelem a több kilós „tégláktól” a zsebre vágható erőművekig - infografika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Vodafone Magyarország Zrt.","c_partnerlogo":"cb1e783d-826a-40b0-9751-a6eb83d2662d","c_partnertag":"bchvodafone"},{"available":true,"c_guid":"12162275-3730-4ecb-b53e-de452dddb051","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A teszt eredményét 12 órán belül megkapják az utasok, ezzel lerövidíthetik a kötelező karantént.","shortLead":"A teszt eredményét 12 órán belül megkapják az utasok, ezzel lerövidíthetik a kötelező karantént.","id":"20201217_Ingyen_PCRtesztelest_tartottak_a_debreceni_repteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12162275-3730-4ecb-b53e-de452dddb051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b08c7f9-ed75-4859-aa93-6355b744fed9","keywords":null,"link":"/kkv/20201217_Ingyen_PCRtesztelest_tartottak_a_debreceni_repteren","timestamp":"2020. december. 17. 21:01","title":"Ingyen PCR-tesztelést tartottak a debreceni reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60daaa90-7a45-48c7-9209-f6e70206efa7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Negyvenöt darab terepjáróval segítik a munkájukat. ","shortLead":"Negyvenöt darab terepjáróval segítik a munkájukat. ","id":"20201218_Ilyen_qadokat_kaptak_az_onkentes_mentok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60daaa90-7a45-48c7-9209-f6e70206efa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75df1087-d545-4938-af3b-4ee60bacf813","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Ilyen_qadokat_kaptak_az_onkentes_mentok","timestamp":"2020. december. 18. 11:17","title":"Nagycsapatnyi quadot vett a katasztrófavédelem az önkéntes mentőszervezeteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív esetszám 189-cel csökkent.","shortLead":"Az aktív esetszám 189-cel csökkent.","id":"20201217_157_ujabb_aldozata_van_a_koronavirusnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f35ab4-dfa2-4cc1-803a-18b557158361","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_157_ujabb_aldozata_van_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. december. 17. 09:13","title":"157 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vader után a másik maszkos szupersztár is elment.","shortLead":"Vader után a másik maszkos szupersztár is elment.","id":"20201218_Meghalt_a_Boba_Fettet_jatszo_Jeremy_Bulloch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e9429a-625d-4ed5-813b-90633abd97cf","keywords":null,"link":"/kultura/20201218_Meghalt_a_Boba_Fettet_jatszo_Jeremy_Bulloch","timestamp":"2020. december. 18. 09:40","title":"Meghalt a Boba Fettet játszó Jeremy Bulloch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]