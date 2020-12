Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Semmit.","shortLead":"Semmit.","id":"20201219_A_brazil_elnok_azt_fejtegette_hogy_mit_lehet_tenni_ha_krokodilla_valtozunk_a_koronavirus_elleni_vakcinatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80958001-ac6d-4b56-9ee6-12c66bb677f8","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_A_brazil_elnok_azt_fejtegette_hogy_mit_lehet_tenni_ha_krokodilla_valtozunk_a_koronavirus_elleni_vakcinatol","timestamp":"2020. december. 19. 16:55","title":"A brazil elnök azt fejtegette, hogy mit lehet tenni, ha krokodillá változunk a koronavírus elleni vakcinától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon reagált a Fidesz frakcióvezetője Karácsony Gergely szavaira.","shortLead":"A Facebookon reagált a Fidesz frakcióvezetője Karácsony Gergely szavaira.","id":"20201220_Kocsis_Mate_Nem_hisztizni_kell_fopolgarmester_ur","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b47f07-60ea-44c3-874e-4992df4676fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Kocsis_Mate_Nem_hisztizni_kell_fopolgarmester_ur","timestamp":"2020. december. 20. 08:18","title":"Kocsis Máté: Nem hisztizni kell, főpolgármester úr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fa63fd-95ce-428b-a4a2-f6bfe13d712e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét bebizonyosodott az iOS-világ és az Android-univerzum nagy különbsége: az iPhone-használók azonnal és sokáig élvezhetik az új frissítéseket.","shortLead":"Ismét bebizonyosodott az iOS-világ és az Android-univerzum nagy különbsége: az iPhone-használók azonnal és sokáig...","id":"20201219_ios14_penetracio_2020_december","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9fa63fd-95ce-428b-a4a2-f6bfe13d712e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2068173-1285-424a-bfcf-8c211749ec68","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_ios14_penetracio_2020_december","timestamp":"2020. december. 19. 18:03","title":"A régebbi iPhone-nal rendelkezők is úgy frissítenek, mint a kisangyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24c188c-6598-4ed0-8602-7fa1708a27aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A német munkavállalók napi 5 eurót írhatnak le az adóalapból, ha otthonról látják el a feladataikat.","shortLead":"A német munkavállalók napi 5 eurót írhatnak le az adóalapból, ha otthonról látják el a feladataikat.","id":"20201218_adokedvezmeny_home_office_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e24c188c-6598-4ed0-8602-7fa1708a27aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe88172-dddd-4990-ad44-e4ec73c57db4","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_adokedvezmeny_home_office_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 18. 17:50","title":"Németországban adókedvezményt kapnak a home office-ban dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11683c9-c875-4d3c-abf4-3978ba4e6512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éves Czombos József már nyáron kérte nyugdíjazását idős kora miatt, de mivel paphiány van a környéken, még maradt egy kicsit.","shortLead":"A 75 éves Czombos József már nyáron kérte nyugdíjazását idős kora miatt, de mivel paphiány van a környéken, még maradt...","id":"20201218_Hiaba_vart_a_gyasznep_elfelejtette_a_temetest_egy_varsanyi_pap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b11683c9-c875-4d3c-abf4-3978ba4e6512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eea82d4-0a98-4f92-a621-ec2a97855ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Hiaba_vart_a_gyasznep_elfelejtette_a_temetest_egy_varsanyi_pap","timestamp":"2020. december. 18. 20:42","title":"Hiába várt a gyásznép, elfelejtette a temetést egy varsányi pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c782dc80-45f0-4881-9a12-37257fa72558","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Összességében mintegy 700 millió forintot bukott idén Nobilis Kristóf üzletember, aki a gasztronómiában és az ingatlanpiacon is érdekelt, de mostanában leginkább GreenGo nevű, rövid távra bérelhető elektromos autókat kínáló szolgáltatására koncentrál. Már húsz éve is nyugdíjazta magát, most mégis mindent elkövet, hogy talpon tartsa vállalkozásait, és ne kelljen sokakat elbocsátania.","shortLead":"Összességében mintegy 700 millió forintot bukott idén Nobilis Kristóf üzletember, aki a gasztronómiában és...","id":"20201219_Nobilis_Kristof_Senkinek_sem_kivanok_ilyen_ev_uzletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c782dc80-45f0-4881-9a12-37257fa72558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6032012d-4f60-4234-84ff-11c3a1ed3558","keywords":null,"link":"/360/20201219_Nobilis_Kristof_Senkinek_sem_kivanok_ilyen_ev_uzletet","timestamp":"2020. december. 20. 16:00","title":"Nobilis Kristóf: Senkinek sem kívánok ilyen „év üzletét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90322b03-a12e-4439-983c-4bbcfae79f39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részben viszont lehet fehér a karácsony. ","shortLead":"Részben viszont lehet fehér a karácsony. ","id":"20201220_12_fok_es_eso_varhato_december_24en","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90322b03-a12e-4439-983c-4bbcfae79f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40924d17-48a0-4077-ba77-de307f3ced89","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_12_fok_es_eso_varhato_december_24en","timestamp":"2020. december. 20. 09:33","title":"Esős lesz a szenteste, napközben 12 fok lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google sokak által használt fordítója kissé elfogult, ha az orosz nyelvről van szó.","shortLead":"A Google sokak által használt fordítója kissé elfogult, ha az orosz nyelvről van szó.","id":"20201218_google_fordito_oroszok_orosz_elnok_vlagyimir_putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fb98de-f48f-4655-965c-9e2c47740ff8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_google_fordito_oroszok_orosz_elnok_vlagyimir_putyin","timestamp":"2020. december. 18. 17:03","title":"A Google fordítója kissé oroszbarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]