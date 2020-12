Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új vírusvariáns már Japánban is terjed. Miközben az ország a koronavírus harmadik hullámával küzd.","shortLead":"Az új vírusvariáns már Japánban is terjed. Miközben az ország a koronavírus harmadik hullámával küzd.","id":"20201228_japan_vizum_koronavirus_torzs_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e174666-07f6-4263-83bb-edef173697ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_japan_vizum_koronavirus_torzs_mutacio","timestamp":"2020. december. 28. 06:50","title":"Japán egyetlen külföldit sem enged be az új koronavírus-törzs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b65be37-224a-41c9-a197-edb6415723cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A túlterhelt vuhani kórházakról posztolt videót a nő, a bíróság viták szítása és bajkeverés miatt ítélte el.","shortLead":"A túlterhelt vuhani kórházakról posztolt videót a nő, a bíróság viták szítása és bajkeverés miatt ítélte el.","id":"20201228_jarvany_kinai_ujsagiro_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b65be37-224a-41c9-a197-edb6415723cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd961666-2a1f-48fe-8177-2eb9b5d9b082","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_jarvany_kinai_ujsagiro_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 08:00","title":"Négy év börtönre ítélték a járvány kitöréséről tudósító kínai újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092123be-b054-444f-883a-146ee3c89154","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 400 km/h-nál is gyorsabb hiperautóval eddig kevesebb mint 50 kilométert tettek meg.","shortLead":"A 400 km/h-nál is gyorsabb hiperautóval eddig kevesebb mint 50 kilométert tettek meg.","id":"20201228_uj_gazdara_var_a_szinte_elerhetetlen_mclaren_speedtail_egy_peldanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=092123be-b054-444f-883a-146ee3c89154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c8bebf-47a2-4486-9448-ec509d41420b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_uj_gazdara_var_a_szinte_elerhetetlen_mclaren_speedtail_egy_peldanya","timestamp":"2020. december. 28. 09:21","title":"Új gazdára vár a szinte elérhetetlen McLaren Speedtail egyik példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dabdbf-0aa1-47b9-b98a-01b46690a615","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó kigyulladt a tömeges karambolban, leállították a forgalmat, Érdnél lehet elhagyni az autópályát.","shortLead":"Egy autó kigyulladt a tömeges karambolban, leállították a forgalmat, Érdnél lehet elhagyni az autópályát.","id":"20201228_autopalya_baleset_budaors","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4dabdbf-0aa1-47b9-b98a-01b46690a615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a148c1-ed9d-4341-978d-6960e28ca37a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_autopalya_baleset_budaors","timestamp":"2020. december. 28. 13:45","title":"Négy autó ütközött az M1–M7 közös szakaszán Budaörsnél, leterelik a forgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da28df18-8050-4e7e-a155-1e47257faec0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autósok 90 százaléka felkészíti kocsiját a télre egy felmérés szerint.","shortLead":"Az autósok 90 százaléka felkészíti kocsiját a télre egy felmérés szerint.","id":"20201227_Tizbol_kilenc_autos_legalabb_a_fagyallot_feltolti_tel_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da28df18-8050-4e7e-a155-1e47257faec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0fac8d-079f-46d3-98f6-a8014f97a1eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201227_Tizbol_kilenc_autos_legalabb_a_fagyallot_feltolti_tel_elott","timestamp":"2020. december. 27. 10:34","title":"Tízből kilenc autós legalább a fagyállót feltölti tél előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki: ","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki: ","id":"20201226_Ime_a_karacsonyi_otos_lotto_szamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d23e60-fbf1-401f-9e01-41f6da756a82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201226_Ime_a_karacsonyi_otos_lotto_szamai","timestamp":"2020. december. 26. 19:40","title":"Íme, a karácsonyi ötös lottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadb3843-0dd7-4108-acdb-285b549fa812","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lin Csivel a rendőrség szerint az egyik kollégája végzett.

","shortLead":"Lin Csivel a rendőrség szerint az egyik kollégája végzett.

","id":"20201228_lin_csi_sanghaj_rendorseg_mergezes_jatekfejleszto_netflix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cadb3843-0dd7-4108-acdb-285b549fa812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1055cc7-a4c9-44e5-bcbd-0d7061a85ddf","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_lin_csi_sanghaj_rendorseg_mergezes_jatekfejleszto_netflix","timestamp":"2020. december. 28. 11:45","title":"Megmérgezték a Trónok harca játék mögött álló kínai milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról a géptípusról van szó, amelyet korábban hónapokra a földre parancsoltak.","shortLead":"Arról a géptípusról van szó, amelyet korábban hónapokra a földre parancsoltak.","id":"20201228_boeing_737_max_air_canada_motorhiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf83472-f43c-4180-aae0-1918c272b5ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_boeing_737_max_air_canada_motorhiba","timestamp":"2020. december. 28. 12:30","title":"Megint probléma támadt egy Boeing 737 MAX-szal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]