[{"available":true,"c_guid":"58948ccb-2141-4b9f-bcb2-b6734eb2db86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen szuper alacsony fogyasztású modelljéből nagyon kevés készült. ","shortLead":"A Volkswagen szuper alacsony fogyasztású modelljéből nagyon kevés készült. ","id":"20210110_csak_1_litert_fogyaszt_de_35_millio_forintot_kernek_ezert_a_szuperritka_vwert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58948ccb-2141-4b9f-bcb2-b6734eb2db86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f697c2-98a4-416b-93a0-5a762c266157","keywords":null,"link":"/cegauto/20210110_csak_1_litert_fogyaszt_de_35_millio_forintot_kernek_ezert_a_szuperritka_vwert","timestamp":"2021. január. 10. 06:41","title":"Csak 1 litert fogyaszt, de 35 millió forintot kérnek ezért a szuperritka VW-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8447553-3f91-4619-b04a-f527c91972db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, többségében alföldi és kelet-magyarországi településen tette elérhetővé mobil telekommunikációs szolgáltatását a Digi. Új tarifacsomagok is vannak.","shortLead":"Újabb, többségében alföldi és kelet-magyarországi településen tette elérhetővé mobil telekommunikációs szolgáltatását...","id":"20210111_digimobil_lefedettseg_2021_tarifak_dijcsomagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8447553-3f91-4619-b04a-f527c91972db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3acab1d1-eff3-46e8-9b4e-7fe52b40d4ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_digimobil_lefedettseg_2021_tarifak_dijcsomagok","timestamp":"2021. január. 11. 08:03","title":"Újabb 34 településen vált elérhetővé a negyedik mobilszolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több amerikai diplomata is felszólította kormányzatot, hogy távolítsák el az amerikai elnököt a 25. kiegészítés alapján.","shortLead":"Több amerikai diplomata is felszólította kormányzatot, hogy távolítsák el az amerikai elnököt a 25. kiegészítés alapján.","id":"20210111_Nancy_Pelosi_Donald_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abed929f-4351-4b66-91bc-dac0a40a8094","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Nancy_Pelosi_Donald_Trump","timestamp":"2021. január. 11. 05:34","title":"Pelosi ismertette Trump felmentésére vonatkozó tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19d7574-7707-4f00-a7e7-37b37b9c57e0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták a kábítószer előállításához használt lakás bérlőjét és társát.\r

","shortLead":"A rendőrök elfogták a kábítószer előállításához használt lakás bérlőjét és társát.\r

","id":"20210109_droglabort_szamoltak_fel_budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b19d7574-7707-4f00-a7e7-37b37b9c57e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02cfe39-804f-480e-b7da-afd0d9b72b00","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_droglabort_szamoltak_fel_budapesten","timestamp":"2021. január. 09. 10:41","title":"Droglabort számoltak fel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem volt világos, hogy a regisztráció feltétele-e az oltásnak. A fővárosi tiszti főorvos helyettesének a leveléből most az derül ki, hogy igen.","shortLead":"Eddig nem volt világos, hogy a regisztráció feltétele-e az oltásnak. A fővárosi tiszti főorvos helyettesének...","id":"20210109_Aki_nem_regisztral_nem_kap_oltast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749c48ee-4d20-49e3-82df-10a7fbe5de25","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Aki_nem_regisztral_nem_kap_oltast","timestamp":"2021. január. 09. 13:05","title":"Aki nem regisztrál, nem kap oltást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e002292b-7392-4b2d-b97b-f4d51ca57045","c_author":"HVG","category":"360","description":"A diploma bérelőnyt is jelent a legtöbb esetben, van, amikor háromszoros szorzóval. Kivéve a pedagógusokat.","shortLead":"A diploma bérelőnyt is jelent a legtöbb esetben, van, amikor háromszoros szorzóval. Kivéve a pedagógusokat.","id":"202101__diplomaskeresetek__pedagogusok__bertobblet__elony_ott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e002292b-7392-4b2d-b97b-f4d51ca57045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699f9517-6587-409b-bfc4-c8ed1272f1d1","keywords":null,"link":"/360/202101__diplomaskeresetek__pedagogusok__bertobblet__elony_ott","timestamp":"2021. január. 09. 11:00","title":"Havi plusz százezerrel lehetne felzárkóztatni a pedagógusok bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok és a gasztronómia találkozása: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2021. január. 09. 12:30","title":"Mi történik, ha két hungarikum egyesül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A főorvos szerint egyetlen komolyabb mellékhatást sem tapasztaltak a koronavírus elleni vakcina beadása után.

","shortLead":"A főorvos szerint egyetlen komolyabb mellékhatást sem tapasztaltak a koronavírus elleni vakcina beadása után.

","id":"20210111_Szlavik_Janos_mellekhatas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6251fd5a-a6ef-479f-a938-3b1c79517a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_Szlavik_Janos_mellekhatas_vakcina","timestamp":"2021. január. 11. 05:55","title":"Szlávik János: A harmadik hullámot csak a korlátozások tudják megakadályozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]