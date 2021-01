Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58948ccb-2141-4b9f-bcb2-b6734eb2db86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen szuper alacsony fogyasztású modelljéből nagyon kevés készült. ","shortLead":"A Volkswagen szuper alacsony fogyasztású modelljéből nagyon kevés készült. ","id":"20210110_csak_1_litert_fogyaszt_de_35_millio_forintot_kernek_ezert_a_szuperritka_vwert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58948ccb-2141-4b9f-bcb2-b6734eb2db86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f697c2-98a4-416b-93a0-5a762c266157","keywords":null,"link":"/cegauto/20210110_csak_1_litert_fogyaszt_de_35_millio_forintot_kernek_ezert_a_szuperritka_vwert","timestamp":"2021. január. 10. 06:41","title":"Csak 1 litert fogyaszt, de 35 millió forintot kérnek ezért a szuperritka VW-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01561e3-4800-4a07-94ee-7ed9510d9ac9","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"Élettársa lányát szúrta le egy idős férfi, miután összevitatkoztak a pénzen. A nővel végül az utcán végzett egy konyhai késsel és egy téglával.","shortLead":"Élettársa lányát szúrta le egy idős férfi, miután összevitatkoztak a pénzen. A nővel végül az utcán végzett egy konyhai...","id":"20210110_86_eves_ferfi_keselt_halalra_egy_not","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c01561e3-4800-4a07-94ee-7ed9510d9ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf200e5a-fafc-4e55-9b73-45a4a2430965","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_86_eves_ferfi_keselt_halalra_egy_not","timestamp":"2021. január. 10. 11:33","title":"86 éves férfi késelt halálra egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Pentagon szerint további fenyegetésekre lehet számítani Joe Biden január 20-i beiktatásáig.","shortLead":"A Pentagon szerint további fenyegetésekre lehet számítani Joe Biden január 20-i beiktatásáig.","id":"20210111_Zavargas_Capitolium_belfoldi_terrorizmus_Pentagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1452f568-6811-4a4f-93d0-a7490f21a616","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Zavargas_Capitolium_belfoldi_terrorizmus_Pentagon","timestamp":"2021. január. 11. 06:44","title":"Zavargások a Capitoliumnál: belföldi terrorizmus miatt indítottak eljárásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök március óta leginkább aláírásokkal adott magáról hírt, interjút nem adott, és ha hosszabban is beszélt valahol, akkor is többnyire a környezetvédelem volt a téma.","shortLead":"A köztársasági elnök március óta leginkább aláírásokkal adott magáról hírt, interjút nem adott, és ha hosszabban is...","id":"20210109_ader_janos_masodik_hullam_koztarsasagi_elnok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99eecda2-92d5-4dec-b7da-7891437e40aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_ader_janos_masodik_hullam_koztarsasagi_elnok_koronavirus","timestamp":"2021. január. 09. 14:00","title":"Összeszedtük, mivel töltötte 2020-at Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6409edcb-b225-4584-bc3b-9bc2d8361997","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Csak a szocdem kormány ad ingyen antibébi-pirulát – A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Csak a szocdem kormány ad ingyen antibébi-pirulát – A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk...","id":"20210109_fogamzasgatlas_1991_januar_13","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6409edcb-b225-4584-bc3b-9bc2d8361997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed059f6-2bae-4c31-b8ce-a76be204e217","keywords":null,"link":"/360/20210109_fogamzasgatlas_1991_januar_13","timestamp":"2021. január. 09. 16:30","title":"A fogamzásgátlás gátlása – 1991. január 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vádpontok megszavazásához kétharmados többség kell a szenátusban. ","shortLead":"A vádpontok megszavazásához kétharmados többség kell a szenátusban. ","id":"20210110_Trump_elleni_impeachment_eljaras_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3652619f-a2e9-400c-9ea3-87a8c76cb089","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Trump_elleni_impeachment_eljaras_tamogatas","timestamp":"2021. január. 10. 19:47","title":"Egyre több amerikai törvényhozó támogatja a Trump elleni impeachment-eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Twitter mikroblog szombaton felfüggesztette Joachim Son-Forget francia parlamenti képviselő oldalát, miután ő vagy egy hacker Donald Trump amerikai elnök nevében posztolt. Son-Forget korábban már hasonló ügybe keveredett Emanuel Macron francia elnökkel is. ","shortLead":"A Twitter mikroblog szombaton felfüggesztette Joachim Son-Forget francia parlamenti képviselő oldalát, miután ő vagy...","id":"20210109_A_Twitter_a_Trumpot_megszemelyesito_francia_parlamenti_kepviselo_oldalat_is_blokkolta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21866359-3e95-441d-a6a7-69aca7553478","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_A_Twitter_a_Trumpot_megszemelyesito_francia_parlamenti_kepviselo_oldalat_is_blokkolta","timestamp":"2021. január. 09. 17:36","title":"A Twitter a magát Trumpnak kiadó francia politikus oldalát is blokkolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8519ef33-57fd-4387-a72f-127fe023481a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két méter magas, szőke vízilabdazseni? A hullámvölgyekkel tarkított sztorinak nem minden eleme oly meseszerű, mint hinnénk. Több részben mutatjuk be \"Kása\" pályafutását az M. Kiss Csabával közösen, visszavonulása után írt könyv alapján.","shortLead":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két...","id":"20210109_Kasas_Tamas_eletutja_5resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8519ef33-57fd-4387-a72f-127fe023481a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9e0af1-9dcc-4883-83ff-2f71f8811328","keywords":null,"link":"/360/20210109_Kasas_Tamas_eletutja_5resz","timestamp":"2021. január. 09. 19:00","title":"Csoda az autópályán és hét perc csoda Athénban – Kásás Tamás életútja, 5.rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]