Az elmúlt évek technológiai fordulata mentén a legtöbb autógyártó a legjellegzetesebb márkajegyét, a logóját is megújítja. Sorra jelennek meg a jellemzően visszafogott, letisztult új emblémák: a BMW, Volkswagen, Citroen, Nissan, KIA is változtatott. Most a detroiti General Motors látta elérkezettnek a pillanatot, hogy bemutassa az új világhoz kötődő emblémáját.

A GM logója leginkább egy gombra emlékeztet, amelyen a korábbiakkal szemben kisbetűkkel jelenik meg a cég rövidítése. A logóban az „m” aláhúzott és a színek átmenete a cég szerint a nulla károsanyag-kibocsátás felé tartó átmenetet jeleníti meg.

A cég egyébként most mutatta be legújabb elektromos autók gyártásához fejlesztett akkumulátor platformját is, amelyre a teljesen villanyhajtású GMC Hummer és a Cadillac Lyriq típus is épül hamarosan.

Az 1964 óta először megújult GM logó mellett egy új szlogent is bevezet az amerikai cég . Az „Everybody In” arra utal, hogy mindent az elektromos hajtásra tesznek fel, másfelől szimbolikusan az egységet kívánja megjeleníteni. Igaz ennek talán némileg ellentmond, hogy a hírek szerint sok Cadillac kereskedés - amely a GM luxustermékét árusítja - pont az elektromos Lyryq kapcsán úgy döntött, inkább visszaadja a forgalmazói jogokat, minthogy elektromos autót árusítson.

