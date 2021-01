Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c13e97f9-1979-4a19-a646-57d8c25ebedf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 35 éves színésznő nem akar többet a férfitekintetnek játszani.","shortLead":"A 35 éves színésznő nem akar többet a férfitekintetnek játszani.","id":"20210125_Nincs_tobb_szexjelenet_ha_ferfi_a_rendezo__igeri_Keira_Knightley","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c13e97f9-1979-4a19-a646-57d8c25ebedf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad770c7-fb83-49b7-a2a0-60d334f235a3","keywords":null,"link":"/elet/20210125_Nincs_tobb_szexjelenet_ha_ferfi_a_rendezo__igeri_Keira_Knightley","timestamp":"2021. január. 25. 13:19","title":"Nincs több szexjelenet, ha férfi a rendező – ígéri Keira Knightley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c88e79-d6ea-4fbe-ae50-2b80a31e91fe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az idősek az újonnan beszerzett vakcinákat kapják.","shortLead":"Az idősek az újonnan beszerzett vakcinákat kapják.","id":"20210124_Muller_Cecilia_Otthonaikban_a_haziorvos_oltja_majd_a_60_ev_felettieket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1c88e79-d6ea-4fbe-ae50-2b80a31e91fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99fe877-479f-4308-b9cd-78da15de4c41","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Muller_Cecilia_Otthonaikban_a_haziorvos_oltja_majd_a_60_ev_felettieket","timestamp":"2021. január. 24. 17:25","title":"Müller Cecília: Otthonaikban, a háziorvos oltja majd a 60 év felettieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f1ea90-5dff-441a-a88b-1172361d178b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrzej Dudát a Navalnij elleni fellépés bőszítette most fel. ","shortLead":"Andrzej Dudát a Navalnij elleni fellépés bőszítette most fel. ","id":"20210124_Kemenyebben_kellene_fellepni_Moszkva_ellen_a_lengyel_elnok_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9f1ea90-5dff-441a-a88b-1172361d178b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c3334e-935a-4f30-9bc4-af32bf67ea43","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Kemenyebben_kellene_fellepni_Moszkva_ellen_a_lengyel_elnok_szerint","timestamp":"2021. január. 24. 19:53","title":"Keményebben kellene fellépni Moszkva ellen a lengyel elnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59f8453-3778-4ea3-8351-425ae1b8ec44","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendőrök verték szét a tiltakozást.","shortLead":"Rendőrök verték szét a tiltakozást.","id":"20210124_Hollandiai_fiatalok_felgyujtottak_egy_tesztkozpontot_tiltakozasul_a_kijarasi_tilalom_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b59f8453-3778-4ea3-8351-425ae1b8ec44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd7c788-b4d5-496e-86d9-d00659d7494d","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Hollandiai_fiatalok_felgyujtottak_egy_tesztkozpontot_tiltakozasul_a_kijarasi_tilalom_ellen","timestamp":"2021. január. 24. 21:48","title":"Hollandiai fiatalok felgyújtottak egy tesztközpontot, tiltakozásul a kijárási tilalom ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7752f7a9-0030-48e7-98f7-9bbe91392dd5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A londoni futballcsapat nagyon rossz passzban van, vezetőségük edzőváltással próbálja orvosolni a bajokat. ","shortLead":"A londoni futballcsapat nagyon rossz passzban van, vezetőségük edzőváltással próbálja orvosolni a bajokat. ","id":"20210125_Frank_Lampard_kirugas_Chelsea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7752f7a9-0030-48e7-98f7-9bbe91392dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19327223-3a92-4065-ac01-4e3cf2a85007","keywords":null,"link":"/sport/20210125_Frank_Lampard_kirugas_Chelsea","timestamp":"2021. január. 25. 13:20","title":"Kirúgta Frank Lampardot a Chelsea ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e28432f-1956-40fc-92be-5401747a880a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gőzerővel dolgoznak a szoftverfejlesztők azon, hogy programjaik natív módon futhassanak az Apple M1-es gépein. A talán legnépszerűbb médialejátszó is beállt a sorba.","shortLead":"Gőzerővel dolgoznak a szoftverfejlesztők azon, hogy programjaik natív módon futhassanak az Apple M1-es gépein. A talán...","id":"20210125_vlc_apple_silicon_m1_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e28432f-1956-40fc-92be-5401747a880a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc173a2-e301-49b3-9952-065ffa788329","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_vlc_apple_silicon_m1_letoltes","timestamp":"2021. január. 25. 06:03","title":"Ha új Mac gépe van, töltse le rá az új VLC lejátszót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb12754-ab08-43d3-8503-56653b23fb5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar rendező azután nyilatkozott így, hogy kiderült: az alapítványi kézbe került egyetemen többek között a botrányos interjújáról ismert egykori Echo TV-s, Velkovics Vilmos is tanítani fog.","shortLead":"A magyar rendező azután nyilatkozott így, hogy kiderült: az alapítványi kézbe került egyetemen többek között...","id":"20210125_mundruczo_kornel_szinmuveszeti_szfe_tanarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbb12754-ab08-43d3-8503-56653b23fb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1201f558-a20d-4347-a096-019f89382231","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_mundruczo_kornel_szinmuveszeti_szfe_tanarok","timestamp":"2021. január. 25. 11:52","title":"Mundruczó Kornél az SZFE-ügyről: A tanárok listája majdnem kommentálhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Airfinity kutatócég szakértője szerint hiába rendeltek nagyon sok oltóanyagot, a nagy része nem érkezik meg idejében.","shortLead":"Az Airfinity kutatócég szakértője szerint hiába rendeltek nagyon sok oltóanyagot, a nagy része nem érkezik meg idejében.","id":"20210125_tokio_olimpia_nyajimmunitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f66cb3-57ad-4b5a-86f8-0efe74cddbb2","keywords":null,"link":"/sport/20210125_tokio_olimpia_nyajimmunitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 25. 10:47","title":"Két hónappal az olimpia után lehet meg a nyájimmunitás Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]