[{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ez derült ki a párizsi Le Monde tényfeltáró összeállításából, mely megpróbálta áttörni a hallgatás falát, amely mögé Brüsszel sokáig elrejtőzött a koronavírus elleni oltóanyagok ügyében.","shortLead":"Ez derült ki a párizsi Le Monde tényfeltáró összeállításából, mely megpróbálta áttörni a hallgatás falát, amely mögé...","id":"20210204_Le_Monde_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df2a4c0-8916-44c5-9710-d32bdbf67480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_Le_Monde_vakcina","timestamp":"2021. február. 04. 15:40","title":"Le Monde: Az EU bizottsága pénzügyi és nem szakmai alapon döntött a vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parler nevű alkalmazást korábban az Apple és a Google is eltávolította áruházából, mert a felhasználók olyan tartalmakat osztottak meg a felületen, amely egyik cégnek sem fért bele.","shortLead":"A Parler nevű alkalmazást korábban az Apple és a Google is eltávolította áruházából, mert a felhasználók olyan...","id":"20210204_parler_alkalmazas_kozossegi_oldal_vezerigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f068a85-9e8b-49b1-ab18-b4eed2d47a4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_parler_alkalmazas_kozossegi_oldal_vezerigazgato","timestamp":"2021. február. 04. 13:03","title":"Kirúgták a Trump-párti közösségi oldal egyik alapítóját és vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ce27e0-52ed-4382-a2e8-6e99c42aa1e9","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Mindössze hat évet élt, de máig legendás híre van a Tilos az Á-nak. A 90-es évek első felének legfontosabb helye volt, ahol együtt bulizott az akkori belügyminiszter a Fidesz tagjaival, ahol rendszeresen fellépett a még ismeretlen Quimby vagy Kispál és Borz, ahonnan a Tilos Rádió indult. A hely alapításában nagy szerepe volt holland házfoglalóknak, egy lakásnyeremény-betétnek, a jószerencsének és mindenekelőtt a rendszerváltás utáni bizakodó légkörnek. Az egykori alapító szerint nem jó ötlet ugyanezzel a névvel most újranyitni, Interjú Németh Vladimirrel, vagy ahogy mindenki ismeri, Vovával.","shortLead":"Mindössze hat évet élt, de máig legendás híre van a Tilos az Á-nak. A 90-es évek első felének legfontosabb helye volt...","id":"20210204_A_rendszervaltas_euforiaja_nelkul_nem_lett_volna_Tilos_az_A","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95ce27e0-52ed-4382-a2e8-6e99c42aa1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1d6b2f-319f-42db-86f2-841bc90a146b","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_A_rendszervaltas_euforiaja_nelkul_nem_lett_volna_Tilos_az_A","timestamp":"2021. február. 04. 20:00","title":"A rendszerváltás eufóriája nélkül nem lett volna Tilos az Á – interjú az alapító Németh Vladimirrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e65cd49-d7c7-4045-b52c-a210cdb6f3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram forráskódjában bukkant rá egy twitterező arra az új funkcióra, amely kényelmesebbé tenné az Insta-sztorik pörgetését.","shortLead":"Az Instagram forráskódjában bukkant rá egy twitterező arra az új funkcióra, amely kényelmesebbé tenné az Insta-sztorik...","id":"20210204_vertical_instagram_stories_tortenetek_vertikalis_bongeszes_fuggoleges_bongeszes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e65cd49-d7c7-4045-b52c-a210cdb6f3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fc2dae-ebbc-421a-9f3a-f59f44b0e837","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_vertical_instagram_stories_tortenetek_vertikalis_bongeszes_fuggoleges_bongeszes","timestamp":"2021. február. 04. 14:03","title":"Új funkción dolgozik az Instagram, máshogy kell majd nézni a sztorikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 302 beteg szorul.","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 302 beteg szorul.","id":"20210205_Meghalt_98_beteg_1576_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bbe7ea-f07b-4762-9d8b-36eca86512f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Meghalt_98_beteg_1576_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. február. 05. 07:45","title":"Meghalt 98 beteg, 1576 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új mutációk egyáltalán nem kedveznek a járványhelyzetnek.","shortLead":"Az új mutációk egyáltalán nem kedveznek a járványhelyzetnek.","id":"20210205_koronavirus_mutacio_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba7c516-66c2-4431-b142-ddac22f01f63","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_koronavirus_mutacio_nemetorszag","timestamp":"2021. február. 05. 16:07","title":"A német közegészségügy szerint veszélyesebbé vált a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02165ae2-82a7-44f8-9639-cc985b373059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem úgy tűnik, hogy nagyon megviselné őket a dolog.","shortLead":"Nem úgy tűnik, hogy nagyon megviselné őket a dolog.","id":"20210205_Reagalt_a_szineszceh_Donald_Trump_kilepesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02165ae2-82a7-44f8-9639-cc985b373059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8448d91c-747f-45b5-9829-5aceee0cc900","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Reagalt_a_szineszceh_Donald_Trump_kilepesere","timestamp":"2021. február. 05. 12:57","title":"Frappánsan reagált a színészcéh Donald Trump kilépésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Smartmatic már a második elektronikus szavazási rendszereket gyártó cég, amelyik a volt elnök ügyvédeit beperelte.","shortLead":"A Smartmatic már a második elektronikus szavazási rendszereket gyártó cég, amelyik a volt elnök ügyvédeit beperelte.","id":"20210204_smartmatic_per_amerika_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8368bd-8d89-4ee1-9f1f-46912e830f2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_smartmatic_per_amerika_valasztas","timestamp":"2021. február. 04. 20:27","title":"2,7 milliárd dollárra perelik a Fox Newst és Trump ügyvédeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]