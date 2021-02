Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A televízióban közvetített ötöslottó-számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","shortLead":"A televízióban közvetített ötöslottó-számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","id":"20210213_Ime_a_milliardot_ero_lottoszamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9defbd6-73de-455f-827a-0887bca75328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Ime_a_milliardot_ero_lottoszamok","timestamp":"2021. február. 13. 19:40","title":"Íme a milliárdot érő lottószámok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39091332-72f6-45c2-88e6-2a1d6a10dc92","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Lulu gondozója nem tudja, hogy fog rákölteni a kutyára ennyi pénzt, de azért megpróbálja.","shortLead":"Lulu gondozója nem tudja, hogy fog rákölteni a kutyára ennyi pénzt, de azért megpróbálja.","id":"20210212_lulu_orokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39091332-72f6-45c2-88e6-2a1d6a10dc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7033f739-b9ca-4f89-b72a-5dfde15e52a7","keywords":null,"link":"/elet/20210212_lulu_orokseg","timestamp":"2021. február. 12. 20:45","title":"5 millió dollárt hagyott kutyájára egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5af044-bf6d-44a9-9b85-7417f4bf0980","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Izgalmas képsorozat került fel Facebookra a miniszterelnök szombat délutánjáról.","shortLead":"Izgalmas képsorozat került fel Facebookra a miniszterelnök szombat délutánjáról.","id":"20210213_Orban_a_kutyajaval_toltotte_ki_az_allatvedelmi_konzultaciot_majd_sepregetni_ment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d5af044-bf6d-44a9-9b85-7417f4bf0980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716758b5-ff77-43e3-ad13-b7526031281e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210213_Orban_a_kutyajaval_toltotte_ki_az_allatvedelmi_konzultaciot_majd_sepregetni_ment","timestamp":"2021. február. 13. 17:45","title":"Orbán a kutyájával töltötte ki az állatvédelmi konzultációt, majd sepregetni ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc19091c-e8d4-40ec-8892-33a778822539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kockázati életbiztosítás az egyik legegyszerűbb biztosítás: akkor fizet, ha a biztosított meghal, a biztosítási összeget pedig a szerződésben megjelölt kedvezményezett kapja meg. A kifizetést tekintve azonban lehetnek kivételek, vagyis dönthet úgy a biztosító, hogy nemet mond, és nem fizeti ki a biztosítási összeget. A Bank360.hu elemzői annak jártak utána, hogy mikor és miért tagadhatja meg a biztosító haláleset után a biztosítási összeg kifizetését.","shortLead":"A kockázati életbiztosítás az egyik legegyszerűbb biztosítás: akkor fizet, ha a biztosított meghal, a biztosítási...","id":"20210214_Jogsi_nelkuli_baleset_es_buvarkodas_71_eset_amikor_nem_fizet_az_eletbiztositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc19091c-e8d4-40ec-8892-33a778822539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f5aed6-4e59-415e-9cee-ca09f02dbdd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Jogsi_nelkuli_baleset_es_buvarkodas_71_eset_amikor_nem_fizet_az_eletbiztositas","timestamp":"2021. február. 14. 13:02","title":"Jogsi nélküli baleset és búvárkodás: 7+1 eset, amikor nem fizet az életbiztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter a péntek esti S&P- és Fitch-jelentésre reagált.","shortLead":"A pénzügyminiszter a péntek esti S&P- és Fitch-jelentésre reagált.","id":"20210213_Varga_Mihaly_A_hitelminositok_biznak_a_magyar_gazdasagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37786b68-8d10-4183-876a-eca867062836","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Varga_Mihaly_A_hitelminositok_biznak_a_magyar_gazdasagban","timestamp":"2021. február. 13. 12:05","title":"Varga Mihály: A hitelminősítők bíznak a magyar gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1edbdc3-4ad8-412c-9e0b-91249d62fdd0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Újabb adatbázist túrtak fel oknyomozók Luxemburgban, és most már azt állítják: a nagyhercegség nem csak az adóelkerülésben, de a pénzmosásban is élen jár.","shortLead":"Újabb adatbázist túrtak fel oknyomozók Luxemburgban, és most már azt állítják: a nagyhercegség nem csak...","id":"20210213_Oligarchak_maffiozok_es_fegyverkereskedok_szinesitik_a_legujabb_adobotranyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1edbdc3-4ad8-412c-9e0b-91249d62fdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13108a9-32a2-4432-ad25-564bc53a5596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Oligarchak_maffiozok_es_fegyverkereskedok_szinesitik_a_legujabb_adobotranyt","timestamp":"2021. február. 13. 14:00","title":"Oligarchák, maffiózók és fegyverkereskedők színesítik a legújabb adóbotrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Sokan nem is tudnak róla, hogy nincs kifizetve a tb-járulékuk, de van, akinek a főnöke egyszerűen megtagadja ezt. Az orvosoknak pont a potyautastörvénynek is nevezett új szabályozás betartásával járó adminisztráció nem hiányzott most. Van, aki már üzent: ő mindenkit el fog látni. ","shortLead":"Sokan nem is tudnak róla, hogy nincs kifizetve a tb-járulékuk, de van, akinek a főnöke egyszerűen megtagadja ezt...","id":"20210213_taj_tb_potyautastorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5082dcb7-fce6-4c10-a3bc-a34d728d3cac","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_taj_tb_potyautastorveny","timestamp":"2021. február. 13. 07:00","title":"Potyautastörvény: “Orvos vagyok, nem végrehajtó!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia egészségügyi hatóságok a koronavírus elleni, két komponensű oltóanyagokból csak egy dózis felvételét ajánlják azoknak, akik már átestek a Covid-19 betegségen. Franciaország az első ország, amely ilyen ajánlást tett.","shortLead":"A francia egészségügyi hatóságok a koronavírus elleni, két komponensű oltóanyagokból csak egy dózis felvételét ajánlják...","id":"20210212_franciaorszag_vakcina_dozis_oltas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a861adf6-9274-45a5-a955-9ad77fd3114f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_franciaorszag_vakcina_dozis_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 12. 20:35","title":"Francia orvosok szerint annak, aki már átesett a fertőzésen, elég egy oltás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]