[{"available":true,"c_guid":"2d428676-24a1-42be-a332-7eb02cf0ec16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google is ünnepli a legújabb NASA-eszköz sikerét.","shortLead":"A Google is ünnepli a legújabb NASA-eszköz sikerét.","id":"20210219_nasa_perseverance_marsjaro_mars_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d428676-24a1-42be-a332-7eb02cf0ec16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2aacaf1-8517-4c0e-b259-b5a08eada7fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_nasa_perseverance_marsjaro_mars_google","timestamp":"2021. február. 19. 10:03","title":"Van egy perce? Keressen rá a Perseverance szóra a Google-ön, meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szerdai kétórás munkabeszütetés után szombaton már nyolc órán át sztrájkolnak, és tervben van a 24 órás vagy határozatlan idejű sztrájk is. ","shortLead":"A szerdai kétórás munkabeszütetés után szombaton már nyolc órán át sztrájkolnak, és tervben van a 24 órás vagy...","id":"20210220_Felporgetik_a_sztrajkot_a_Continental_makoi_telephelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7c1ff5-4371-417f-b965-aca0bdca1a64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_Felporgetik_a_sztrajkot_a_Continental_makoi_telephelyen","timestamp":"2021. február. 20. 08:53","title":"Felpörgetik a sztrájkot a Continental makói telephelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tesztelik a Szputnyik könnyített változatát. Jön a kubai oltóanyag, a Sovereign 2. Orbán Viktor a harmadik hullámról beszélt. Landolt a Mars-eszköz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tesztelik a Szputnyik könnyített változatát. Jön a kubai oltóanyag, a Sovereign 2. Orbán Viktor a harmadik hullámról...","id":"20210219_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792697ef-f46c-458a-87ab-39e7f8646e15","keywords":null,"link":"/360/20210219_Radar360","timestamp":"2021. február. 19. 08:00","title":"Radar360: Már létezik kubai vakcina is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eközben a gyártó azt jelentette be, hogy az eddig ajánlott mínusz 60 és 80 Celsius-fok helyett már mínusz 25 és 15 fok között is tárolható az oltóanyag.","shortLead":"Eközben a gyártó azt jelentette be, hogy az eddig ajánlott mínusz 60 és 80 Celsius-fok helyett már mínusz 25 és 15 fok...","id":"20210219_pfizer_vakcina_hatasosabb_es_jobban_birja_a_meleget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed843060-9086-44b7-8455-628f7d12fd22","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_pfizer_vakcina_hatasosabb_es_jobban_birja_a_meleget","timestamp":"2021. február. 19. 21:36","title":"85 százalékos hatékonyságúnak bizonyult már egyetlen adag Pfizer-vakcina is Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincsen kommunikáció, ezért úgy vélik, a sztrájk sem vezet sehová. Az ellenállás azonban folytatódik. ","shortLead":"Nincsen kommunikáció, ezért úgy vélik, a sztrájk sem vezet sehová. Az ellenállás azonban folytatódik. ","id":"20210219_SZFE_sztrajk_autonomia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e37cf7-cc70-41cf-b2b6-51fb1b5f0e7f","keywords":null,"link":"/elet/20210219_SZFE_sztrajk_autonomia","timestamp":"2021. február. 19. 16:23","title":"101 nap után véget ér az SZFE-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68d447f-5515-419c-b394-f3fa1689f344","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Négy-hat járművet is kiválthat egy közösen használt, megosztott autó, és mivel folyamatosan mozgásban van, kevesebb parkolóra van szükség, és a forgalom is kisebb. ","shortLead":"Négy-hat járművet is kiválthat egy közösen használt, megosztott autó, és mivel folyamatosan mozgásban van, kevesebb...","id":"20210219_Klimasemleges_uzemanyagkartyaval_es_elektromos_autokkal_erosit_a_budapesti_automegoszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a68d447f-5515-419c-b394-f3fa1689f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e276080-7987-4532-a0ae-ed41f68d1b66","keywords":null,"link":"/zhvg/20210219_Klimasemleges_uzemanyagkartyaval_es_elektromos_autokkal_erosit_a_budapesti_automegoszto","timestamp":"2021. február. 19. 16:53","title":"Minden liternyi benzin szén-dioxid-kibocsátását kompenzálja az autómegosztó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9c7db1-1ecb-4063-ba12-042a4922a833","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán reméli, Balog elmúlt évtizedekben szerzett tapasztalatai segítségére lesznek ebben a harcban.","shortLead":"Orbán reméli, Balog elmúlt évtizedekben szerzett tapasztalatai segítségére lesznek ebben a harcban.","id":"20210218_A_nemes_harchoz_gratulalt_Orban_Viktor_Balog_Zoltannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f9c7db1-1ecb-4063-ba12-042a4922a833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b9c09f-ef3a-4a83-88e2-401089338cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_A_nemes_harchoz_gratulalt_Orban_Viktor_Balog_Zoltannak","timestamp":"2021. február. 18. 21:11","title":"A nemes harchoz gratulált Orbán Viktor Balog Zoltánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea2c60a-ab9e-406d-b95c-0b3f0c986bc6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Magyarországon is egyre több helyen lehet leadni a használt, fáradt sütőolajat, ám a gyűjtőpontok lefedettsége messze van az ideálistól. Pedig nem kéne, hogy ez ekkora macera legyen: a társasházak sokszor nem tudják, hogy közösen gyűjthetnék és ingyen elszállíttathatnák a háztartások által termelt használt olajat. Ráadásul a krumplisütés után visszamaradt olajat 100 százalékban újra lehet hasznosítani. ","shortLead":"Magyarországon is egyre több helyen lehet leadni a használt, fáradt sütőolajat, ám a gyűjtőpontok lefedettsége messze...","id":"20210218_hasznalt_sutoolaj_etolaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea2c60a-ab9e-406d-b95c-0b3f0c986bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f660e619-5174-4bad-ab1b-450c7e977aee","keywords":null,"link":"/zhvg/20210218_hasznalt_sutoolaj_etolaj","timestamp":"2021. február. 18. 20:00","title":"Hogy ne a lefolyóban landoljon: mit lehet kezdeni a használt étolajjal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]