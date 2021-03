Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árak emelkedésének több oka is van.","shortLead":"Az árak emelkedésének több oka is van.","id":"20210309_agrarkamara_hus_tejtermek_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de017c2-8d7f-4d6d-8bd8-8294cd8cb002","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_agrarkamara_hus_tejtermek_dragulas","timestamp":"2021. március. 09. 05:29","title":"A kamara szerint elkerülhetetlen a hús- és tejtermékek drágulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kormány adatai szerint eddig a rendelkezésre álló vakcinák 56,04 százalékát adták be.\r

","shortLead":"A kormány adatai szerint eddig a rendelkezésre álló vakcinák 56,04 százalékát adták be.\r

","id":"20210308_vakcina_unios_adatok_felhasznalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39094e15-25e7-44ab-b2b5-877bdbce5db4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_vakcina_unios_adatok_felhasznalas","timestamp":"2021. március. 08. 20:17","title":"Kiderült, melyik vakcinából mennyit használtak fel eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c694bbf4-0a21-4f26-bc33-049575594ad6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság első posztjában arról írtak, hogy a nők sokat beszélnek, és túl sokat gondolkodnak rajta, mit vegyenek fel.","shortLead":"A hatóság első posztjában arról írtak, hogy a nők sokat beszélnek, és túl sokat gondolkodnak rajta, mit vegyenek fel.","id":"20210308_brfk_nonap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c694bbf4-0a21-4f26-bc33-049575594ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcaada3-3eb9-4cef-b8a4-6b6f93bdf0c9","keywords":null,"link":"/elet/20210308_brfk_nonap","timestamp":"2021. március. 08. 14:05","title":"Módosította nőnapi üzenetét a BRFK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerb Novak Djokovic immár rekordot jelentő 311. hetét kezdi az élen, ezzel lehagyta Roger Federert.","shortLead":"A szerb Novak Djokovic immár rekordot jelentő 311. hetét kezdi az élen, ezzel lehagyta Roger Federert.","id":"20210308_Fucsovics_Marton_vilagranglista_Top50","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62faa1d8-39d2-4b21-8399-d32d9ccc2edb","keywords":null,"link":"/sport/20210308_Fucsovics_Marton_vilagranglista_Top50","timestamp":"2021. március. 08. 21:26","title":"Fucsovics Márton ismét bekerült a világranglista Top50-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850e2985-ef97-4255-9f83-e4e59f1932e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bécsben nem léphetnek pályára, így Debrecenbe jönnek.","shortLead":"Bécsben nem léphetnek pályára, így Debrecenbe jönnek.","id":"20210308_katar_debrecen_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=850e2985-ef97-4255-9f83-e4e59f1932e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc72f70-f972-4455-be3e-3b9a22424efa","keywords":null,"link":"/sport/20210308_katar_debrecen_foci","timestamp":"2021. március. 08. 17:31","title":"A vb-rendező Katar Debrecenben fogja a márciusi meccseit játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef52332-0716-4760-a66c-2aad7cda9f87","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hat évi mérlegelés után, egyhangú döntéssel megsemmisítette az Alkotmánybíróság a büntető eljárási törvénynek azt a pontját, ami szerint az életfogytiglani börtönnel fenyegetett vádlott korlátlan ideig maradhat előzetes letartóztatásban.\r

","shortLead":"Hat évi mérlegelés után, egyhangú döntéssel megsemmisítette az Alkotmánybíróság a büntető eljárási törvénynek azt...","id":"20210309_alkotmanybirosagi_dontes_elozetes_buncselekmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef52332-0716-4760-a66c-2aad7cda9f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3df92f-321c-4b12-be4a-fb0638a4ede5","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_alkotmanybirosagi_dontes_elozetes_buncselekmenyek","timestamp":"2021. március. 09. 20:25","title":"Döntött az Alkotmánybíróság: a legsúlyosabb bűncselekmények vádlottait se lehet a végtelenségig előzetesben tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c4cf6f-7a2e-47f3-8ffc-a72adfb7ffa6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A portugál csapat hosszabbításban verte az olasz bajnokot, a Dortmund Haaland duplájával ejtette ki a Sevillát.","shortLead":"A portugál csapat hosszabbításban verte az olasz bajnokot, a Dortmund Haaland duplájával ejtette ki a Sevillát.","id":"20210310_Porto_Juventus_Dortmund_Sevilla_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3c4cf6f-7a2e-47f3-8ffc-a72adfb7ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bd40df-6ece-40c6-989e-76eb39221b9e","keywords":null,"link":"/sport/20210310_Porto_Juventus_Dortmund_Sevilla_bajnokok_ligaja","timestamp":"2021. március. 10. 05:11","title":"A Porto kiejtette a Juventust, a Dortmund is továbbment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af960e65-950b-4281-9be3-e1c50a1924e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kormány meghajlott a japánok akarata előtt.","shortLead":"A kormány meghajlott a japánok akarata előtt.","id":"20210309_tokio_olimpia_tokio2020_kulfoldi_nezok_japan_kormany_nob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af960e65-950b-4281-9be3-e1c50a1924e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b07d5e6-b2ff-4542-98ee-ef0544beee85","keywords":null,"link":"/sport/20210309_tokio_olimpia_tokio2020_kulfoldi_nezok_japan_kormany_nob","timestamp":"2021. március. 09. 15:19","title":"Úgy tűnik, nem lesznek külföldi nézők az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]