Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a688a5a-f2a5-41fa-9bbc-20334d3f0224","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Portugáliában állítottak szolgálatba egy korábban lefoglalt japán sportkocsit.","shortLead":"Portugáliában állítottak szolgálatba egy korábban lefoglalt japán sportkocsit.","id":"20210317_Donorok_szerveit_szallitjak_egy_lefoglalt_Nissan_GTRrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a688a5a-f2a5-41fa-9bbc-20334d3f0224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7753d51-a6e2-4660-b9ba-19879fb4116e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_Donorok_szerveit_szallitjak_egy_lefoglalt_Nissan_GTRrel","timestamp":"2021. március. 20. 06:55","title":"Donorok szerveit szállítják egy lefoglalt Nissan GT-R-rel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf83b0c-9fcb-44c1-8a90-1469c85b6490","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dubajban járt a „NER-magángép”, egyre népszerűbbek Magyarországon is a vízparti ingatlanok, Rogánék viszont már nem akarják megvenni az óriási borsodi birtokot. A kormány rengeteg uniós támogatást adna Budapestnek, viszont visszavonatta a HÉV-ek felújítására kiírt közbeszerzést. Egész gazdasági szektorok küzdenek a túlélésért, közben a kormány magyarságkutatásra csoportosít pénzeket. Az EU bírósága zöld utat adott a reklámadónak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Dubajban járt a „NER-magángép”, egyre népszerűbbek Magyarországon is a vízparti ingatlanok, Rogánék viszont már nem...","id":"20210321_Es_akkor_dubaj_mszros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbf83b0c-9fcb-44c1-8a90-1469c85b6490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4183404-95bd-4306-9526-50c966d626da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_Es_akkor_dubaj_mszros","timestamp":"2021. március. 21. 07:00","title":"És akkor a Burdzs Kalifa és egy Mészáros-forma férfi együtt emlékezett a szabadságharcra Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A bérfejlesztés mellett 10 százalékos cafeteria emelést is kérnek.","shortLead":"A bérfejlesztés mellett 10 százalékos cafeteria emelést is kérnek.","id":"20210319_Hat_szazalekos_beremelest_kernek_a_BKV_szakszervezetei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a20cc1-440c-4373-b729-89b0a855071c","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_Hat_szazalekos_beremelest_kernek_a_BKV_szakszervezetei","timestamp":"2021. március. 19. 21:43","title":"Hatszázalékos béremelést kérnek a BKV szakszervezetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d255813b-2b17-410d-9835-d17367c599b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok a betöltetlen kulcspozíció a berlini Tesla-gyárnál.","shortLead":"Sok a betöltetlen kulcspozíció a berlini Tesla-gyárnál.","id":"20210319_300_ezer_euros_fizetest_is_kinal_a_Tesla_Berlinben_meg_sincs_ra_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d255813b-2b17-410d-9835-d17367c599b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277b10e7-d82d-4170-9200-2acc78d76411","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_300_ezer_euros_fizetest_is_kinal_a_Tesla_Berlinben_meg_sincs_ra_ember","timestamp":"2021. március. 19. 15:22","title":"A Tesla 300 ezer eurós fizetést is kínál Berlinben, még sincs rá ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93120ca1-284f-40dd-b373-1e795ebdf0ba","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"A legfrissebb számok rendkívül színes képet mutatnak a luxusszegmens válságállóságáról. Bizonyos kulturális jelenségeknek is szerepük lehet abban, hogy miként keveredhet ki a drága divatholmik világa a pandémia időszakából. ","shortLead":"A legfrissebb számok rendkívül színes képet mutatnak a luxusszegmens válságállóságáról. Bizonyos kulturális...","id":"202111__bosszukoltes__minimalizmus__luxussszegyen__valsagalloe_aluxus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93120ca1-284f-40dd-b373-1e795ebdf0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68975cee-3b25-4c0e-828f-1b32d8ea7d41","keywords":null,"link":"/360/202111__bosszukoltes__minimalizmus__luxussszegyen__valsagalloe_aluxus","timestamp":"2021. március. 19. 17:00","title":"Luxusszégyen és bosszúköltés: ezek is a járvány mellékhatásai lehetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tervek szerint egész évben látogatható lesz a 65 milliárd forintért épülő pálya.","shortLead":"A tervek szerint egész évben látogatható lesz a 65 milliárd forintért épülő pálya.","id":"20210319_hajdunanas_motogp_tervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab19716-9883-4636-a0cc-6691b28e1d27","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210319_hajdunanas_motogp_tervezes","timestamp":"2021. március. 19. 16:45","title":"A debreceni és az MTK-stadiont tervező cég felel a hajdúnánási MotoGP-pályáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem az a tipikus kirándulóidő.","shortLead":"Nem az a tipikus kirándulóidő.","id":"20210320_Ho_szel_hideg_meg_egy_utolsot_rug_a_tel_ezen_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7941380-f0f5-4d21-afcb-0be22aa20267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0389bc-5966-4d49-98bf-0b1beba35656","keywords":null,"link":"/elet/20210320_Ho_szel_hideg_meg_egy_utolsot_rug_a_tel_ezen_a_hetvegen","timestamp":"2021. március. 20. 16:32","title":"Hó, szél, hideg: még egy utolsót rúg a tél ezen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2a2a4d-818d-4c41-a684-1300b2a3e194","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egzotikus ételkülönlegességként árulta a cápákat.","shortLead":"Egzotikus ételkülönlegességként árulta a cápákat.","id":"20210319_vedett_capak_egy_new_yorki_pinceben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f2a2a4d-818d-4c41-a684-1300b2a3e194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352bc895-47c4-41ab-bc7c-45d5c2b513d8","keywords":null,"link":"/elet/20210319_vedett_capak_egy_new_yorki_pinceben","timestamp":"2021. március. 19. 12:54","title":"A pincéjében tenyésztett cápákat egy New York-i férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]