A Google kiberbiztonsági szakemberei szerint rendkívül kifinomult támadásokat hajtottak végre a jól képzett hackerek, akik arra is felkészültek, ha egy biztonsági rést időközben befoltoznak előttük. 2021. március. 19. 17:03 11 súlyos sebezhetőségre bukkantak, a Windowst, az Androidot és az iOS-t futtató készülékek is érintettek A kormánypárti szavazók 57 százaléka Soros Györgyben, 22 az Unióban, 21 az USA-ban és 14 százalékuk Oroszországban lát veszélyt - írja a Népszava a Publicus Intézet felmérésére hivatkozva. 2021. március. 20. 08:15 Sokkal nagyobb veszélyt látnak a fideszes szavazók Sorosban, mint Putyinban Megnéztük, hogy mire képesek a gyakorlatban a Samsung középkategóriában versenyző legújabb okostelefonjai, nyúzópróbán az elődökhöz képest sokat fejlődött A32-es, A52-es és A72-es Galaxy. 2021. március. 20. 17:00 Megjelentek a Samsung új néptelefonjai: mit tudnak a csúcsmobilok töredékébe kerülő modellek? A laphoz eljuttatott szórólapon lévő telefonszámot ugyanakkor senki nem vette fel. A hvg.hu kérdésére a képviselő egy közleményt küldött alapítványának jótékonykodásáról. 2021. március. 21. 08:47 Húsvéti csomagot oszt egy fideszes képviselő a miskolci Avason Ez a tulajdonképpen szalonállapotú W123-as Mercedes a 70-es évek végére repít vissza bennünket. 2021. március. 20. 06:41 Beültünk egy 42 éves zöldséges Mercibe, amiben kevesebb, mint 25 ezer kilométer van 2021. március. 21. 11:23 Elfogták a férfit, aki sorozatban törte fel a XIII. kerületi autókat A nemrég bejelentett 1900 milliárdos Biden-terv esetében nyilvánvaló a rászorulók megsegítésének szándéka, a magyar kormány mást csinál, viszont már közgazdasági kiindulópontja is hibás – mondja Bihari Péter közgazdász, egyetemi oktató, korábban a Monetáris Tanács tagja. 2021. március. 20. 16:00 Bihari Péter: A magyar válságkezelés szociálisan még Trumpéhoz képest is érzéketlen A független képviselőt a klub egyik munkatársa akarta szidni, de nem vette észre, hogy az FTC profiljával van bejelentkezve épp. 2021. március. 19. 20:20 Véletlenül a Fradi hivatalos profiljával hitványozták le Hadházy Ákost