Az 1950-es években voltak olyan autómodellek például az amerikai Chryslertől, amelyekben úgynevezett „Highway Hifi” volt, ami nem mást jelentett minthogy 7 colos lemezeket lehetett lejátszani a kocsiban. A kis korongok ráadásul, alig 17 fordulat/perces sebességgel forogtak, így akár egy órán át is szólt egy oldal.

A bakelitlemezek megint nagyon visszajöttek a divatba ez tetszhetett meg a Lexusnál is valakinek. Készítettek ugyanis most egy olyan egyedi Lexus IS Wax Edition névre hallgató autót az SCPS csapat segítségével, amelynél a kesztyűtartóba beépítettek egy klasszikus lemezjátszót. A Lexus azt ígéri, hogy a rendszer viszonylag rossz minőségű úton is működik.

A Lexusban a lemezek egyébként 12 colos méretűek és a kocsiban lévő Mark Levinson Premium térhatású hangrendszerrel lehet őket lejátszani, amely 1800 wattos és 17 hangszórója van.

Sajnos ez az egyedi IS nem lesz eladó, de állítólag a jövőbeni Lexus eseményekre elviszik az autót.

