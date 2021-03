Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f75882c-2080-4a8b-8cef-62b5a859707e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kibírják-e röhögés nélkül a műsorvezetők? Spoiler: nem.","shortLead":"Kibírják-e röhögés nélkül a műsorvezetők? Spoiler: nem.","id":"20210323_Ilyen_amikor_a_Hircsarda_szerkeszti_a_hiradot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f75882c-2080-4a8b-8cef-62b5a859707e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8220a470-26de-4823-8f3c-946c53be4af4","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Ilyen_amikor_a_Hircsarda_szerkeszti_a_hiradot","timestamp":"2021. március. 23. 17:12","title":"Ilyen, amikor a Hírcsárda szerkeszti a híradót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb617465-619d-42bd-bec5-284989d055f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cukorral próbálják felpörgetni az oltási kedvet.","shortLead":"Cukorral próbálják felpörgetni az oltási kedvet.","id":"20210323_Ingyen_kapjak_a_fankot_a_beoltottak_az_egyik_amerikai_fankozoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb617465-619d-42bd-bec5-284989d055f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e6f712-58bb-412c-8406-32380184105d","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Ingyen_kapjak_a_fankot_a_beoltottak_az_egyik_amerikai_fankozoban","timestamp":"2021. március. 23. 09:47","title":"Ingyen kapják a fánkot a beoltottak az egyik amerikai fánkozóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8bea92-51d3-47ca-b63e-ea87ebe70659","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nem csak gyerekkönyvek kiadásával foglalkozó cég a növekvő forgalom miatt végez profiltisztítást.","shortLead":"A nem csak gyerekkönyvek kiadásával foglalkozó cég a növekvő forgalom miatt végez profiltisztítást.","id":"202111_pagony_kiado_bementek_aszazholdasba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e8bea92-51d3-47ca-b63e-ea87ebe70659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0c9454-4ed4-4ac8-9248-fabb50b7e635","keywords":null,"link":"/360/202111_pagony_kiado_bementek_aszazholdasba","timestamp":"2021. március. 23. 12:15","title":"Jól megy a Pagony Kiadónak, modellváltással igyekszik tartani a lépést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771669eb-e8c9-4cfb-a100-5d75c0754480","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportág megújításáért is dolgozik majd, és azért, hogy az ökölvívás a 2024-es párizsi olimpián is ott lehessen.

