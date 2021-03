Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Múlt pénteken sem sikerült megállapodniuk a sztrájkolóknak a munkáltatóval, pedig egy hét alatt háromszor is letették a munkát. Most határozatlan időre állhatnak le a gépek.","shortLead":"Múlt pénteken sem sikerült megállapodniuk a sztrájkolóknak a munkáltatóval, pedig egy hét alatt háromszor is letették...","id":"20210301_Ujra_sztrajk_kezdodik_Makon_most_hatarozatlan_idore_szuntetik_be_a_munkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0978c1d-8de7-42fb-a7a8-3cb84c538b8b","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_Ujra_sztrajk_kezdodik_Makon_most_hatarozatlan_idore_szuntetik_be_a_munkat","timestamp":"2021. március. 01. 16:30","title":"Újra sztrájk kezdődik Makón, most határozatlan időre szüntetik be a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedf03b1-c171-4ce2-90a7-56dfbe139cce","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Alig pár hónapja oltanak Magyarországon a koronavírus ellen, de máris egyre többen érzik azt, hogy türelmetlenek, irigylik azokat, akik már megkapták, aztán persze emiatt rossz érzésük lesz. Pedig a vakcinairigység természetes dolog, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne vele mit kezdeni. Ronthat azonban a helyzeten egy átláthatatlan oltási sorrend, és ha nem tudjuk, mikor kerülünk sorra. ","shortLead":"Alig pár hónapja oltanak Magyarországon a koronavírus ellen, de máris egyre többen érzik azt, hogy türelmetlenek...","id":"20210302_vakcinairigyseg_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eedf03b1-c171-4ce2-90a7-56dfbe139cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee6a48a-5291-450d-b556-537afeedcb5f","keywords":null,"link":"/360/20210302_vakcinairigyseg_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 02. 06:30","title":"Az ország szép lassan elmerül a vakcinairigységben – és ezzel nincs is semmi baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c0307b4-889c-4b5a-862b-a4e39e584ec7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kembo Mohadi később le is mondott.","shortLead":"Kembo Mohadi később le is mondott.","id":"20210301_szexbotrany_zimbabwe_alelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c0307b4-889c-4b5a-862b-a4e39e584ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911e0aa4-695f-436c-b3f6-6d48a8aad7f3","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_szexbotrany_zimbabwe_alelnok","timestamp":"2021. március. 01. 21:53","title":"Szexbotrányba keveredett Zimbabwe alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef8dffc-3821-48b5-8993-b56f96be64c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 320 lóerős kompakt SUV-val pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","shortLead":"A 320 lóerős kompakt SUV-val pestiesen szólva azért már odébb lehet állni.","id":"20210302_kiderult_a_porschevero_uj_vw_divatterepjaro_a_tiguan_r_itthoni_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eef8dffc-3821-48b5-8993-b56f96be64c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b65d664-0e05-4b19-93e6-3918d34cb1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_kiderult_a_porschevero_uj_vw_divatterepjaro_a_tiguan_r_itthoni_ara","timestamp":"2021. március. 02. 06:41","title":"Kiderült a Porsche-verő új VW divatterepjáró, a Tiguan R itthoni ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9fd13a-29b5-414e-8149-b1e67869e79e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Kudarcot vallott az Adidas a 2005-ben megvásárolt Reebokkal, és eladja a szebb napokat élt sportszergyártó céget. A németek most más eszközökkel kísérlik meg befogni az iparág legnagyobb szereplőjét, az amerikai Nike-t.","shortLead":"Kudarcot vallott az Adidas a 2005-ben megvásárolt Reebokkal, és eladja a szebb napokat élt sportszergyártó céget...","id":"202108__adidasleepites__athleisure__apandemia_hatasa__karcsusitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f9fd13a-29b5-414e-8149-b1e67869e79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ebefef-e9ba-4e4d-82d2-e92001d3d595","keywords":null,"link":"/360/202108__adidasleepites__athleisure__apandemia_hatasa__karcsusitas","timestamp":"2021. március. 02. 13:10","title":"Az Adidas nagyjából feleannyiért adhatja el a Reebokot, mint amennyiért vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meredeken csökken az új fertőzések és a halálozások száma.","shortLead":"Meredeken csökken az új fertőzések és a halálozások száma.","id":"20210228_Mar_tobb_mint_20_millio_adag_koronavirusoltast_adtak_be_a_britek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7673cec-ff0f-4597-95a7-be4ee08b60e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210228_Mar_tobb_mint_20_millio_adag_koronavirusoltast_adtak_be_a_britek","timestamp":"2021. február. 28. 20:10","title":"Már több mint 20 millió adag koronavírus-oltást adtak be a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42524e9f-8a52-41bd-b5c6-afa51a03230c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egymásnak eresztettük a dél-koreai gyártó két új plugin hibrid modelljét, az Xceedet és a Ceed kombit, melyekkel akár 50 kilométer is megtehető tisztán elektromosan. ","shortLead":"Egymásnak eresztettük a dél-koreai gyártó két új plugin hibrid modelljét, az Xceedet és a Ceed kombit, melyekkel akár...","id":"20210227_zold_rendszamos_kia_ceed_xceed_proceed_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42524e9f-8a52-41bd-b5c6-afa51a03230c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cba2239-ac93-4aab-a5b8-6d7a9749cd4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210227_zold_rendszamos_kia_ceed_xceed_proceed_teszt_velemeny","timestamp":"2021. február. 28. 18:00","title":"Zöld rendszámos Kiák tesztje: szabadidőautó a kombi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5773d68-e2db-40bb-acb0-416592553db7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idő előtt kiszivárgott képek után hivatalosan is leleplezték az izgalmas német kompaktot.","shortLead":"Az idő előtt kiszivárgott képek után hivatalosan is leleplezték az izgalmas német kompaktot.","id":"20210301_a_golf_gti_45_szuletesnapjat_300_loeros_limitalt_szeriaval_unnepli_a_vw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5773d68-e2db-40bb-acb0-416592553db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855dd4b8-309c-4289-8ba3-9d735e459c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_a_golf_gti_45_szuletesnapjat_300_loeros_limitalt_szeriaval_unnepli_a_vw","timestamp":"2021. március. 01. 07:59","title":"A Golf GTI 45. születésnapját 300 lóerős limitált szériával ünnepli a VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]