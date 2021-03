Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc535e04-3b3f-4652-8fff-e463e06e0a25","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több mint száz éve annak, hogy Nikola Tesla, a zseniális szerb–amerikai feltaláló adótoronyról próbált energiát továbbítani. Amit rádióhullámokkal meg lehetett tenni, az akkor az elektromossággal nem sikerült. A tervet most eleveníti fel Új-Zélandon az Emrod cég és a Powerco áramszolgáltató. ","shortLead":"Több mint száz éve annak, hogy Nikola Tesla, a zseniális szerb–amerikai feltaláló adótoronyról próbált energiát...","id":"202109_vezetek_nelkuli_tavvezetek_teslanak_igaza_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc535e04-3b3f-4652-8fff-e463e06e0a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68211591-5819-4bf4-9933-414913cfc439","keywords":null,"link":"/360/202109_vezetek_nelkuli_tavvezetek_teslanak_igaza_lesz","timestamp":"2021. március. 24. 18:30","title":"Teslának igaza volt? Vezeték nélkül továbbítanának áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a6cce8-ebec-4da4-b84f-3b26ad22ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szemet vetett a Microsoft az elsősorban videojátékosok számára készült, chatelésre és hanghívásra is használható Discord platformra.","shortLead":"Szemet vetett a Microsoft az elsősorban videojátékosok számára készült, chatelésre és hanghívásra is használható...","id":"20210325_microsoft_discord_platform_felvasarlasi_szandek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83a6cce8-ebec-4da4-b84f-3b26ad22ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6670bce5-6962-45c8-84a0-50b28f189658","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_microsoft_discord_platform_felvasarlasi_szandek","timestamp":"2021. március. 25. 07:03","title":"Óriási Microsoft-bevásárlás készül, célkeresztben a Discord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai szövetségi bíróság több mint 300 millió dolláros (nagyjából 90 milliárd forintos) büntetést rótt ki az Apple-re. A vád: szabadalomsértés, az érintett a Personalized Media Communications.","shortLead":"Egy amerikai szövetségi bíróság több mint 300 millió dolláros (nagyjából 90 milliárd forintos) büntetést rótt ki...","id":"20210326_personalized_media_communications_szabadalomsertes_titkositas_drm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0076536-5fde-4677-b5a6-306cc2965db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da16d630-fd3b-4db5-b093-d3bf40f808e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_personalized_media_communications_szabadalomsertes_titkositas_drm","timestamp":"2021. március. 26. 10:03","title":"Milliárdokat fizethet az Apple szabadalomsértés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c70c5a-e2b8-4393-b0c3-da030eea78d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfi és édesanyjuk a közösségi oldalakon megismert nőket futtatott, akiket később bántalmaztak és éheztettek.","shortLead":"Két férfi és édesanyjuk a közösségi oldalakon megismert nőket futtatott, akiket később bántalmaztak és éheztettek.","id":"20210325_Prostitucio_emberkereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22c70c5a-e2b8-4393-b0c3-da030eea78d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e2688f7-df31-4dff-8eca-45524a8f41e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Prostitucio_emberkereskedelem","timestamp":"2021. március. 25. 10:00","title":"Kiskorút is prostitúcióra kényszerített egy hódmezővásárhelyi család ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e434154f-af85-4847-8b5c-4a34a72bb001","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar bajnokságon is ellentét volt a versenyzők között, most azonban csapatversenyt buktak a vitájuk miatt.","shortLead":"A magyar bajnokságon is ellentét volt a versenyzők között, most azonban csapatversenyt buktak a vitájuk miatt.","id":"20210325_Nem_allt_ki_a_magyar_sportlovo_csapat_a_vilagkupa_dontojere_mert_osszevesztek_a_tagok_egymassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e434154f-af85-4847-8b5c-4a34a72bb001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e412727e-aae8-4c37-aafe-7fd6a4970bd9","keywords":null,"link":"/sport/20210325_Nem_allt_ki_a_magyar_sportlovo_csapat_a_vilagkupa_dontojere_mert_osszevesztek_a_tagok_egymassal","timestamp":"2021. március. 25. 19:41","title":"Nem állt ki a magyar sportlövő csapat a világkupa döntőjére, mert összevesztek a tagok egymással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c61457-e968-457a-9009-0d5d1f9d62de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mától a közönség is szavazhat a kedvenc kötetére.","shortLead":"Mától a közönség is szavazhat a kedvenc kötetére.","id":"20210325_Libri_irodalmi_dijak_10es_listaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30c61457-e968-457a-9009-0d5d1f9d62de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f8cd3d-40af-42c2-aa82-a73a3bd24cc5","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Libri_irodalmi_dijak_10es_listaja","timestamp":"2021. március. 25. 10:35","title":"Kiderült, milyen könyvek kerültek az idei Libri irodalmi díjak 10-es listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d963da64-e34d-43d9-8b7e-96c0dff501d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kezdeményező bizottság jogi és procedurális hiányosságok miatt kéri az EB-határozat megsemmisítését.","shortLead":"A kezdeményező bizottság jogi és procedurális hiányosságok miatt kéri az EB-határozat megsemmisítését.","id":"20210324_Birosag_eljaras_Europai_Bizottsag_Minority_SafePack","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d963da64-e34d-43d9-8b7e-96c0dff501d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a6e8c3-e524-418b-ab5a-6daf19aa7c5b","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Birosag_eljaras_Europai_Bizottsag_Minority_SafePack","timestamp":"2021. március. 24. 21:52","title":"Bírósági eljárást indítottak a Minority SafePack kezdeményezői az Európai Bizottság döntése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5314e96-6456-4117-93f0-9eb3bdfead81","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Egyetlen, Pintér Sándor belügyminiszter elvárásait teljesíteni képes cég nyerte el az ország csaknem összes kórházának takarítására kiírt 300 milliárd forintos tendert. ","shortLead":"Egyetlen, Pintér Sándor belügyminiszter elvárásait teljesíteni képes cég nyerte el az ország csaknem összes kórházának...","id":"202112__korhazi_takaritas__gigatender__kozpontositas__rendnek_lenni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5314e96-6456-4117-93f0-9eb3bdfead81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc41f523-8d63-4b18-85f4-4e2bd8073065","keywords":null,"link":"/360/202112__korhazi_takaritas__gigatender__kozpontositas__rendnek_lenni_kell","timestamp":"2021. március. 26. 11:00","title":"Pintér Sándor emberei a kórházak takarításán is busás haszonra tehetnek szert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]