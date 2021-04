Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43b86a33-8982-4261-b493-152967e74dfb","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tavalyi rekordalacsony forgalomhoz képest 3–4 százalékkal lehet nagyobb az idei. Ez még így is sokkal kevesebb, mint a járvány előtti utolsó évben.","shortLead":"A tavalyi rekordalacsony forgalomhoz képest 3–4 százalékkal lehet nagyobb az idei. Ez még így is sokkal kevesebb, mint...","id":"20210330_husvet_jarvanyhelyzet_edesseggyartok_csokinyul_csokitojas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b86a33-8982-4261-b493-152967e74dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70679c5b-3112-4cbf-9ad0-d7f4bd15388c","keywords":null,"link":"/kkv/20210330_husvet_jarvanyhelyzet_edesseggyartok_csokinyul_csokitojas","timestamp":"2021. március. 30. 17:05","title":"Kicsivel jobb húsvétra számítanak az édességgyártók a tavalyinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90be225a-8443-499d-bec6-0e4c6278ea69","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy rendkívüli körülményekről született rendkívüli könyvet adaptáltak a filmvászonra a Russo-fivérek. Főszerepben a Pókember filmekből ismert Tom Holland.","shortLead":"Egy rendkívüli körülményekről született rendkívüli könyvet adaptáltak a filmvászonra a Russo-fivérek. Főszerepben...","id":"202112_film__harmas_hatas_cherry_azelveszett_artatlansag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90be225a-8443-499d-bec6-0e4c6278ea69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6d79ca-62a7-4063-b2d3-935a71bc7ae7","keywords":null,"link":"/360/202112_film__harmas_hatas_cherry_azelveszett_artatlansag","timestamp":"2021. március. 30. 14:00","title":"A szuperhősöket traumatizált bankrablóra cserélték a Marvel-filmek sikerrendezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újépítési nyaralók mellett az alacsonyabb árú ingatlanok iránt is nőtt a kereslet a magyar tenger környékén.","shortLead":"Az újépítési nyaralók mellett az alacsonyabb árú ingatlanok iránt is nőtt a kereslet a magyar tenger környékén.","id":"20210401_nyaralo_balaton_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869eb534-8962-4d7d-924c-73f88b8de07f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_nyaralo_balaton_jarvany","timestamp":"2021. április. 01. 08:02","title":"A járvány miatt egyre többen költöznek a Balaton mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57173d4b-3bc4-4d1e-adab-db9bb66bd167","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A nyugati sportolóknak azóta kell kényes politikai kérdésekben befogni a szájukat, amióta megérkezett az óriási üzletbe Ázsia pénze is. Pedig a sportban a világnézetek összefonódása jóval régebb óta jelen van, mint az attól elhatárolódás igénye.","shortLead":"A nyugati sportolóknak azóta kell kényes politikai kérdésekben befogni a szájukat, amióta megérkezett az óriási üzletbe...","id":"20210330_sport_politika_kozelet_katar_emeri_jogok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57173d4b-3bc4-4d1e-adab-db9bb66bd167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67a5a4f-c753-40ea-bbb4-e0efd3726cd6","keywords":null,"link":"/sport/20210330_sport_politika_kozelet_katar_emeri_jogok","timestamp":"2021. március. 30. 20:00","title":"A sportolók politikai véleménynyilvánítása olyan érték, amit csak a diktatúrák akarnak lerombolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aaec7c0-eb63-46fc-ac86-2d1a62a45b84","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Legalábbis ebben reménykedik sok kibocsátó ország, amely visszavárja immár távmunkát végző szakembereit.","shortLead":"Legalábbis ebben reménykedik sok kibocsátó ország, amely visszavárja immár távmunkát végző szakembereit.","id":"20210330_A_koronavirusjarvany_miatt_erhet_veget_az_agyelszivas_Europa_szegenyebb_reszeibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aaec7c0-eb63-46fc-ac86-2d1a62a45b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d518a3-00de-4ab7-8a5e-219aed98265f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_A_koronavirusjarvany_miatt_erhet_veget_az_agyelszivas_Europa_szegenyebb_reszeibol","timestamp":"2021. március. 30. 12:57","title":"A koronavírus-járvány miatt érhet véget az agyelszívás Európa szegényebb részeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b77b87e-b71c-47f6-afe7-ee975c74ef70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sonkák után az üveges tormákat is ellenőrizte a Nébih.","shortLead":"A sonkák után az üveges tormákat is ellenőrizte a Nébih.","id":"20210330_nebih_torma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b77b87e-b71c-47f6-afe7-ee975c74ef70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f538122f-44b4-473c-8886-d49726edba49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_nebih_torma","timestamp":"2021. március. 30. 13:18","title":"A 26 ellenőrzött tormából 15-nél problémát talált a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405708c7-a149-44a0-8bca-1e421891305f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyártás leépítése a tervek szerint több lépcsőben valósul meg. Az ITM közleményében azt írta, a Johnson munkavállalóinak ügyét \"a tárca kiemelten kezeli\".","shortLead":"A gyártás leépítése a tervek szerint több lépcsőben valósul meg. Az ITM közleményében azt írta, a Johnson...","id":"20210330_johnson_electric_ozd_gyarbezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405708c7-a149-44a0-8bca-1e421891305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25427568-eb0f-489b-860b-b2bfa4c21163","keywords":null,"link":"/kkv/20210330_johnson_electric_ozd_gyarbezaras","timestamp":"2021. március. 30. 13:48","title":"Bezár az ózdi Johnson Electric","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az indoklás szerint azokat a bejegyzéseket is eltávolítják a közösségi oldalakról, amelyekben a volt elnök hangja hallható.","shortLead":"Az indoklás szerint azokat a bejegyzéseket is eltávolítják a közösségi oldalakról, amelyekben a volt elnök hangja...","id":"20210401_Facebook_Instagram_Donald_Trump_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ca11d0-dd95-4235-904f-9cf42189169c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_Facebook_Instagram_Donald_Trump_interju","timestamp":"2021. április. 01. 08:27","title":"A Facebook és az Instagram is törölt egy Trumppal készült interjút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]