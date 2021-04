Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit történész hozzáteszi, van egy fontos különbség a két ország között: a magyar demokrácia már nem demokrácia.","shortLead":"A brit történész hozzáteszi, van egy fontos különbség a két ország között: a magyar demokrácia már nem demokrácia.","id":"20210409_Timothy_Garton_Ash_Lengyelorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce8519b-c188-48e5-998f-58f83253feac","keywords":null,"link":"/360/20210409_Timothy_Garton_Ash_Lengyelorszag","timestamp":"2021. április. 09. 07:30","title":"Timothy Garton Ash: Lengyelország magyar recept szerint számolja fel a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester leszögezte, hogy nem költözik sehová a Szabolcs utcai kórház – cserébe az önkormányzat kész átadni egy ingatlant a kormánynak.","shortLead":"A főpolgármester leszögezte, hogy nem költözik sehová a Szabolcs utcai kórház – cserébe az önkormányzat kész átadni...","id":"20210408_karacsony_gergely_diakvaros_szabolcs_utcai_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ab79da-5218-4cc6-9b9b-2152ea31a94f","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_karacsony_gergely_diakvaros_szabolcs_utcai_korhaz","timestamp":"2021. április. 08. 18:50","title":"Karácsony: A kormánynak kedves stadiont is érinteni fogja, ha Diákváros helyett kínai elit kampusz épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97ae7db-7ffa-4dd9-aa24-75f0aa9c9569","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A női test hormonális változásai – melyek testi és lelki tünetekkel, változásokkal és átalakulásokkal járnak – kiskamasz kortól egészen idős korig hatnak ránk. 