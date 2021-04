Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"467e8488-945c-4636-b180-145c5c4ed822","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előfordult már náluk is, hogy el kellett dönteni, két beteg közül melyiket kapcsolják gépre. Ő márciusban 380 órát dolgozott, de a kórházukban már nincs teltház a Covid-osztályon - mondta egy podcastben.","shortLead":"Előfordult már náluk is, hogy el kellett dönteni, két beteg közül melyiket kapcsolják gépre. Ő márciusban 380 órát...","id":"20210410_koronavirus_zacher_gabor_bergamodilemma_covid_hatvani_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=467e8488-945c-4636-b180-145c5c4ed822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ba9682-0a94-4cbe-8d60-55a253749511","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_koronavirus_zacher_gabor_bergamodilemma_covid_hatvani_korhaz","timestamp":"2021. április. 10. 13:50","title":"Zacher Gábor szerint is előfordul, hogy választani kell, kit tegyenek lélegeztetőgépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2220eee8-7e65-4d4e-9e40-49f6761eeac2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok elektromos SUV-ja hivatalosan még nincs forgalomban, de láthatóan már nem rejtegetik a világ elől.","shortLead":"A bajorok elektromos SUV-ja hivatalosan még nincs forgalomban, de láthatóan már nem rejtegetik a világ elől.","id":"20210409_Kozuton_cirkalt_a_vadonatuj_BMW_iX_le_is_fotoztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2220eee8-7e65-4d4e-9e40-49f6761eeac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc74863f-e54d-459a-bd06-2dbd5103ed1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_Kozuton_cirkalt_a_vadonatuj_BMW_iX_le_is_fotoztak","timestamp":"2021. április. 09. 12:05","title":"Közúton cirkált a vadonatúj BMW iX, le is fotózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d417ea6f-2b09-459a-be5d-b2b41effc980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tudta, hogy egy gyilkossággal gyanúsított sofőrt üldöz a rendőrség. ","shortLead":"Tudta, hogy egy gyilkossággal gyanúsított sofőrt üldöz a rendőrség. ","id":"20210409_Egy_kamionos_vetett_veget_a_ketoras_uldozesnek__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d417ea6f-2b09-459a-be5d-b2b41effc980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98cabfb6-2d7a-482c-a86b-9efc20d7a049","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_Egy_kamionos_vetett_veget_a_ketoras_uldozesnek__video","timestamp":"2021. április. 09. 15:07","title":"Szándékosan hajtott egy menekülő autós elé egy kamionos Los Angelesnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b453b63d-5c18-4190-a9ad-94c16cd56092","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miskolcon nőtt fel és a szíve mindig visszahúzta a városba. Most mégis Budapesten politizál, ahol elmondása szerint az ellenzékből is volt, aki vidéki prolinak gondolta. Zsidó származású, de nincs identitástudata. A cigánykérdés vonzotta a Jobbikhoz, miközben tanított roma nemzetiségi iskolában is. HVG-portré a Jobbik miniszterelnök-jelöltjével. ","shortLead":"Miskolcon nőtt fel és a szíve mindig visszahúzta a városba. Most mégis Budapesten politizál, ahol elmondása szerint...","id":"202114_jakab_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b453b63d-5c18-4190-a9ad-94c16cd56092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6873f8-b99d-4020-b490-28ee5da89551","keywords":null,"link":"/360/202114_jakab_peter","timestamp":"2021. április. 10. 11:00","title":"Jakab Péter: Nem volt téma a családban a holokauszt, de a zsidózás zavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756aeccc-9698-44da-9671-457256dc5a4f","c_author":"BI","category":"elet","description":"Az új Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez új tankönyveket is ki kellett adni, amit aztán minden iskolának használni is kell. Ehhez rohamtempójú tankönyvbírálatokra volt szükség, de az Oktatási Hivatal ezt is megoldotta. Az időnként komikusnak is nevezhető tankönyvi esetekről hivatalos dokumentumok kerültek elő.



","shortLead":"Az új Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez új tankönyveket is ki kellett adni, amit aztán minden iskolának...","id":"20210409_Sajat_tankonyveit_biralta_az_allami_kiado_es_kivalonak_talalta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=756aeccc-9698-44da-9671-457256dc5a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2298f626-47b8-4805-aa18-aad835f68271","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Sajat_tankonyveit_biralta_az_allami_kiado_es_kivalonak_talalta","timestamp":"2021. április. 09. 15:15","title":"Saját tankönyveit bírálta el az állami kiadó, és kiválónak találta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c094f2-f577-4bde-9387-7b4d0c2f3446","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egykori non-plus-ultra kategóriás olasz sportkocsival eddig kevesebb, mint 18 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Az egykori non-plus-ultra kategóriás olasz sportkocsival eddig kevesebb, mint 18 ezer kilométert tettek meg.","id":"20210411_alig_hasznalt_ferrari_enzo_varja_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c094f2-f577-4bde-9387-7b4d0c2f3446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5fdca6-dcfa-4f86-8d4e-251e2929b007","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_alig_hasznalt_ferrari_enzo_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2021. április. 11. 06:41","title":"Alig használt Ferrari Enzo várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök még októberben esett át a koronavírus-fertőzésen enyhe tünetekkel.","shortLead":"A volt miniszterelnök még októberben esett át a koronavírus-fertőzésen enyhe tünetekkel.","id":"20210410_Medgyessy_szerint_hibazott_a_DK_amikor_a_keleti_vakcinak_ellen_beszelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b52a9d79-6e9f-4452-beeb-3932b973c20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6f6e26-8de6-465b-8f03-b28856dbf975","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Medgyessy_szerint_hibazott_a_DK_amikor_a_keleti_vakcinak_ellen_beszelt","timestamp":"2021. április. 10. 17:03","title":"Medgyessy szerint hibázott a DK, amikor a keleti vakcinák ellen beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa19c787-7af4-4973-b933-20962709ca77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos független képviselő szerint Orbán Viktor hazudik, amikor azt állítja, hogy a nemzeti konzultáció során szavaztak az emberek az iskolanyitás kérdéséről. ","shortLead":"Hadházy Ákos független képviselő szerint Orbán Viktor hazudik, amikor azt állítja, hogy a nemzeti konzultáció során...","id":"20210410_Hadhazy_Orban_Viktor_hazudik_az_iskolanyitasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa19c787-7af4-4973-b933-20962709ca77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288aec4f-0e84-4794-9d52-e0ffbd48f810","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Hadhazy_Orban_Viktor_hazudik_az_iskolanyitasrol","timestamp":"2021. április. 10. 14:54","title":"Hadházy: Orbán Viktor hazudik az iskolanyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]