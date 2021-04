Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15332205-615f-43ae-91f2-550a2fbc5189","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tele voltak az utcák, fogytak a sörök az enyhítés után.","shortLead":"Tele voltak az utcák, fogytak a sörök az enyhítés után.","id":"20210413_London_enyhitesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15332205-615f-43ae-91f2-550a2fbc5189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14d6b87-eeb3-4bbb-92da-1ba4ce1b0aac","keywords":null,"link":"/elet/20210413_London_enyhitesek","timestamp":"2021. április. 13. 11:49","title":"Ez már egy más világ: így nézett ki 97 nap után az első szabad este a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többször is megesett, hogy valaki tévedésből nem ugyanazt a vakcinát kapta másodjára, mint az első oltásnál, de a virológusok szerint ilyenkor sincs baj.","shortLead":"Többször is megesett, hogy valaki tévedésből nem ugyanazt a vakcinát kapta másodjára, mint az első oltásnál, de...","id":"20210414_vakcina_oltas_rtl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199e1652-760f-4fc6-87e5-b777156638bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_vakcina_oltas_rtl","timestamp":"2021. április. 14. 20:23","title":"Lehet-e kétféle vakcinával oltani egy embert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff76398d-06a7-47ff-9f0b-4373340c2b1c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A százéves óra a katasztrófa idején állt le, hiába tisztították meg, nem indult újra. Egészen mostanáig.","shortLead":"A százéves óra a katasztrófa idején állt le, hiába tisztították meg, nem indult újra. Egészen mostanáig.","id":"20210414_Tiz_evvel_a_japan_cunami_utan_ismet_jarni_kezdett_egy_buddhista_templom_oraja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff76398d-06a7-47ff-9f0b-4373340c2b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c99b22-3a39-4d4a-8c26-a3ff5304c7d5","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Tiz_evvel_a_japan_cunami_utan_ismet_jarni_kezdett_egy_buddhista_templom_oraja","timestamp":"2021. április. 14. 12:23","title":"Tíz évvel a japán cunami után ismét járni kezdett egy buddhista templom órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést várhatóan szerdán jelenti be Joe Biden amerikai elnök.","shortLead":"A döntést várhatóan szerdán jelenti be Joe Biden amerikai elnök.","id":"20210413_usa_afganisztan_hadsereg_kivonulas_911","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b438996-b727-4690-967a-6710d4477c87","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_usa_afganisztan_hadsereg_kivonulas_911","timestamp":"2021. április. 13. 18:58","title":"9/11 huszadik évfordulójáig vonulna ki Afganisztánból az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A projektvezetőtől az építésvezetőkön keresztül az összes munkavállalót elkülönítették a zánkai gyerektábor felújításának központi helyén. A projekt ezért két hetet csúszik.","shortLead":"A projektvezetőtől az építésvezetőkön keresztül az összes munkavállalót elkülönítették a zánkai gyerektábor...","id":"20210413_Jarvanyugyi_zarlat_ala_vettek_a_Meszaros_gyerekek_zankai_kontenervarosat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a64121-bc7f-4e74-b038-112227981c84","keywords":null,"link":"/kkv/20210413_Jarvanyugyi_zarlat_ala_vettek_a_Meszaros_gyerekek_zankai_kontenervarosat","timestamp":"2021. április. 13. 10:21","title":"Járványügyi zárlat alá vették a Mészáros gyerekek zánkai konténervárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyetem vezetése szerint a takarító céget a jogszabályok betartásával cserélték le, és a szerződött összegnél is a mindenkori piaci árakat vették figyelembe. Ha nem elírás, akkor az előző cégnél a 2009-es, a jelenleginél pedig a 2021-es árakat vették alapul. Az egyetem szerint politikai támadásról van szó, bár a sajtóban megjelenteket alig cáfolták.","shortLead":"Az egyetem vezetése szerint a takarító céget a jogszabályok betartásával cserélték le, és a szerződött összegnél is...","id":"20210414_Reagalt_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_a_takaritasi_ugyre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd86839-678f-48e6-bf5c-e996663eca97","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_Reagalt_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_a_takaritasi_ugyre","timestamp":"2021. április. 14. 09:32","title":"Reagált a Szegedi Tudományegyetem arra, miért takaríttat az eddigi ár háromszorosáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4910f95e-ef60-49d0-8a5f-3f2ddbaa249b","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A kormány nem enged, sok tanár, szülő, diák tovább tiltakozik az április 19-i iskolanyitás ellen. Arra egyébként még a kormányzat szerint is van mód, hogy otthon maradjanak a gyerekek – a tanárok esetében már nem ilyen megengedő a szabályozás.","shortLead":"A kormány nem enged, sok tanár, szülő, diák tovább tiltakozik az április 19-i iskolanyitás ellen. Arra egyébként még...","id":"20210414_iskolanyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4910f95e-ef60-49d0-8a5f-3f2ddbaa249b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e9f9ae-c19f-4368-aa96-62ef194204eb","keywords":null,"link":"/360/20210414_iskolanyitas","timestamp":"2021. április. 14. 13:00","title":"Tízezrek dilemmája: Menjen-e iskolába a gyerek, ha kötelező, de nem biztonságos? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezetek közös közleménye szerint \"nincsenek külön szülők és külön munkavállalók, a társadalom bérből és fizetésből élő tagjainál egyszerre jelentkezik a járvány veszélye\".","shortLead":"A szervezetek közös közleménye szerint \"nincsenek külön szülők és külön munkavállalók, a társadalom bérből és...","id":"20210414_szakszervezet_iskolak_ujranyitas_digitalis_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1707d4f2-a1ee-4e69-b223-5b9229a9b639","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_szakszervezet_iskolak_ujranyitas_digitalis_oktatas","timestamp":"2021. április. 14. 12:16","title":"Öt szakszervezet is azt kéri a kormánytól, hogy ne nyissanak újra az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]