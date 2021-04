Konfliktuskezelési technikákból valószínűleg nem vizsgázott az az autós, akinek a manővereiről felvételt mutatott be a Bpiautosok.hu.

A helyszín az M1–M7-es autópálya közös budapesti bevezető szakasza, ahol a videó készítője állítása szerint rádudált egy másik autó vezetőjére, mert az hosszú ideje nem hajtott le a bal oldali sávról. A figyelmeztetett autós erre büntetőfékezett egyet, a videó készítője ekkor kezdte rögzíteni az eseményeket.

Egy újabb büntetőfékezés után a videózó sofőr megelőzte a másik kocsit, annak a vezetője pedig több kilométeren át próbálta megelőzni, amikor pedig sikerült, kétszer is állóra fékezett előtte. Végül a forgalmasabb budapesti szakaszra érve keresztbe fordulva be is vágott elé.