Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy hónap alatt 640 ezer „álhívás” érkezett a 112-es vonalra.","shortLead":"Négy hónap alatt 640 ezer „álhívás” érkezett a 112-es vonalra.","id":"20210430_rendorseg_vs_telefonbetyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71600a0-5860-4011-9268-625f6ecfab2e","keywords":null,"link":"/elet/20210430_rendorseg_vs_telefonbetyarok","timestamp":"2021. április. 30. 14:41","title":"Milyen nap van, hol a kínai büfé? Így zaklatják a rendőröket a telefonbetyárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lisziewicz Julianna nagyon csodálkozna, ha a vírus nem okozna nálunk is egy negyedik hullámot. ","shortLead":"Lisziewicz Julianna nagyon csodálkozna, ha a vírus nem okozna nálunk is egy negyedik hullámot. ","id":"20210501_immunologus_oltas_etterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4c6cd8-425e-4d16-81f9-358a9568f0fc","keywords":null,"link":"/elet/20210501_immunologus_oltas_etterem","timestamp":"2021. május. 01. 15:11","title":"Egy immunológus szerint két oltás után se menjünk étterembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon jelentette be a hírt a miniszterelnök.","shortLead":"A Facebookon jelentette be a hírt a miniszterelnök.","id":"20210430_Orban_Megvan_a_4_millio_beoltott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfddebbf-68bd-4e1d-83b8-7d0fca82d32e","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Orban_Megvan_a_4_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 30. 18:18","title":"Orbán: Megvan a 4 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bűnözők mellbe is lőtték az énekesnő kutyasétáltatóját.","shortLead":"A bűnözők mellbe is lőtték az énekesnő kutyasétáltatóját.","id":"20210430_lady_gaga_kutyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3cb852-1e3e-4870-9e16-188532f4ed63","keywords":null,"link":"/elet/20210430_lady_gaga_kutyai","timestamp":"2021. április. 30. 09:55","title":"Öt embert tartóztattak le Lady Gaga kutyáinak elrablása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A korábban elfogott két ember szabadlábon védekezhet.","shortLead":"A korábban elfogott két ember szabadlábon védekezhet.","id":"20210501_Megvertek_de_nem_abba_halt_bele_a_XVI_keruleti_csaladi_hazban_holtan_talalt_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b560eee-422c-46dd-80a6-3f346d667fda","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Megvertek_de_nem_abba_halt_bele_a_XVI_keruleti_csaladi_hazban_holtan_talalt_ferfi","timestamp":"2021. május. 01. 09:37","title":"Megverték, de nem abba halt bele a XVI. kerületi családi házban holtan talált férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec5f598-1819-47bd-950c-f1bd0e91de46","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lékai Máté a fogát adta a győzelemért.","shortLead":"Lékai Máté a fogát adta a győzelemért.","id":"20210501_kezilabda_eurokupa_magyar_horvat_valogatott_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ec5f598-1819-47bd-950c-f1bd0e91de46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6865eb08-1b19-4acc-8c21-68014fc4d811","keywords":null,"link":"/sport/20210501_kezilabda_eurokupa_magyar_horvat_valogatott_gyozelem","timestamp":"2021. május. 01. 16:35","title":"Legyőzte a horvátokat, megnyerte az Eurokupát a férfi kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az autonóm alkotóműhely fenntartásához, workshopok megvalósításához, egy otthont adó épület megtalálásához kérik az emberek segítségét. Az anyagi támogatásért cserébe a Freeszfe programokat kínál. \r

","shortLead":"Az autonóm alkotóműhely fenntartásához, workshopok megvalósításához, egy otthont adó épület megtalálásához kérik...","id":"20210430_Elinditotta_a_Freeszfe_Egyesulet_a_tamogatoi_oldalat__latogathato_foprobakat_filmklubokat_igernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d512fd5-fd19-4e4f-bf18-2d2a1f596490","keywords":null,"link":"/kultura/20210430_Elinditotta_a_Freeszfe_Egyesulet_a_tamogatoi_oldalat__latogathato_foprobakat_filmklubokat_igernek","timestamp":"2021. április. 30. 15:13","title":"Elindította a Freeszfe Egyesület a támogatói oldalát – látogatható főpróbákat, filmklubokat ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6cbaf5-14a3-4ff0-8659-2263ea2f6470","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dél-Afrikában két autó megtámadott egy páncélozott autót, és ha nem golyóállók az üvegek, akkor a bent ülőknek semmi esélyük sem lett volna az életben maradásra. ","shortLead":"Dél-Afrikában két autó megtámadott egy páncélozott autót, és ha nem golyóállók az üvegek, akkor a bent ülőknek semmi...","id":"20210501_Ilyen_belulrol_amikor_tamadas_er_egy_pancelozott_autot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef6cbaf5-14a3-4ff0-8659-2263ea2f6470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a875cbc-af7f-4cf7-8b84-6bf44f875e71","keywords":null,"link":"/cegauto/20210501_Ilyen_belulrol_amikor_tamadas_er_egy_pancelozott_autot","timestamp":"2021. május. 01. 11:38","title":"Elképesztő, milyen hidegvérrel reagál a tűz alá vett páncélozott autó sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]