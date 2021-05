Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A filozófus szerint megbocsáthatatlan, hogy a csatorna együttműködik az \"antidemokratikus kormánnyal\".","shortLead":"A filozófus szerint megbocsáthatatlan, hogy a csatorna együttműködik az \"antidemokratikus kormánnyal\".","id":"20210503_Az_ATV_bojkottjara_szolit_fel_Tamas_Gaspar_Miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8241ff4-524d-40f9-a450-aea2f120eff6","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Az_ATV_bojkottjara_szolit_fel_Tamas_Gaspar_Miklos","timestamp":"2021. május. 03. 10:05","title":"Az ATV bojkottjára szólít fel Tamás Gáspár Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be99af1-fc7f-4cee-97ee-48baef93d0c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A michigani férfinek látszólag szinte minden vevője a rokonság egy tagja volt. ","shortLead":"A michigani férfinek látszólag szinte minden vevője a rokonság egy tagja volt. ","id":"20210503_84_millio_dollart_bukott_egyik_nagylelku_eladojan_a_FiatChrysler_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be99af1-fc7f-4cee-97ee-48baef93d0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c408d782-88c8-44b1-9021-2b4474c3bf9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_84_millio_dollart_bukott_egyik_nagylelku_eladojan_a_FiatChrysler_ceg","timestamp":"2021. május. 03. 09:25","title":"2,6 milliárd forintnyi összegben osztogatott családi kedvezményeket egy Fiat-Chrysler kereskedés értékesítője ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b01694-3ad8-4b3f-b525-81b698daff42","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vörhenyes fecskéket eddig mindössze 20 alkalommal észleltek Magyarország területén. ","shortLead":"Vörhenyes fecskéket eddig mindössze 20 alkalommal észleltek Magyarország területén. ","id":"20210501_Ritkan_latott_fecskek_bukkantak_fel_a_DelAlfoldon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3b01694-3ad8-4b3f-b525-81b698daff42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54392c51-3ab4-4f3c-a62c-d327326f86d3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210501_Ritkan_latott_fecskek_bukkantak_fel_a_DelAlfoldon","timestamp":"2021. május. 01. 21:43","title":"Ritkán látott fecskék bukkantak fel a Dél-Alföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ada363-0939-406f-9a28-a38b3bd28851","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár az északi féltekén jelenleg nem a hideg és a jegesedés a legfőbb probléma, amerikai kutatók évszakoktól függetlenül foglalkoznak a téli hó- és jégmentesítés ökológiai következményeivel.","shortLead":"Bár az északi féltekén jelenleg nem a hideg és a jegesedés a legfőbb probléma, amerikai kutatók évszakoktól függetlenül...","id":"202117_klorid_es_karok_elsozott_jovo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ada363-0939-406f-9a28-a38b3bd28851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcad8ba-6b84-4e3c-9991-5ad2044c9b08","keywords":null,"link":"/360/202117_klorid_es_karok_elsozott_jovo","timestamp":"2021. május. 02. 08:30","title":"Szó szerint elsózzuk a jövőnket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már szombaton kialakulhatnak zivatarok, jégesőre is számítani lehet. ","shortLead":"Már szombaton kialakulhatnak zivatarok, jégesőre is számítani lehet. ","id":"20210501_Viharos_szel_felhoszakadas_figyelmeztetes_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690348c0-4253-4a6c-9481-937c670b3734","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Viharos_szel_felhoszakadas_figyelmeztetes_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","timestamp":"2021. május. 01. 19:05","title":"Viharos szélre és felhőszakadásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nemrégiben készült közvélemény-kutatás szerint a megkérdezett magyarok kétharmada szeretne otthonába napelemes rendszert telepíteni, mert azt környezettudatos és megtérülő beruházásnak tartja. Losonczi Gergely, az E.ON Hungária Csoport kommunikációs vezetője szerint a cég is növekvő érdeklődést tapasztal, négy év alatt 17-szeresére emelkedett a cég működési területén telepített háztartási méretű napelemes rendszerek száma.","shortLead":"Egy nemrégiben készült közvélemény-kutatás szerint a megkérdezett magyarok kétharmada szeretne otthonába napelemes...","id":"20210501_Ugrasszeruen_no_a_napelemes_rendszerek_nepszerusege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9632fc-f5ff-4a84-b481-0dbb1a18f22d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210501_Ugrasszeruen_no_a_napelemes_rendszerek_nepszerusege","timestamp":"2021. május. 01. 13:59","title":"Ugrásszerűen nő a napelemes rendszerek népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: adunk öt kulcsszót, ezeknek fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Krusovszky Dénesnek most ezekből kellett ihletet merítenie: oltáskáosz, kormányinfluenszer, potyázás, nagyvonalúság, b-közép.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: adunk öt...","id":"20210430_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48862cff-de4d-4f2b-8b82-1a8de15cd8a3","keywords":null,"link":"/360/20210430_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2021. május. 02. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes szerint engedjük el ezt a sorbanállós, Fradi-meccses hetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű magyar tudós az anyaság és a karrier párhuzamos megvalósításáról beszélt a Doktoranduszok Országos Szövetségének online rendezvényén. Beszélt arról is, hogy a radioaktív anyagokkal végzett vizsgálatok miatt miért lehetett kevesebbet a laboratóriumban terhessége alatt.","shortLead":"A világhírű magyar tudós az anyaság és a karrier párhuzamos megvalósításáról beszélt a Doktoranduszok Országos...","id":"20210502_Mar_negyhonaposan_bolcsodebe_adta_lanyat_Kariko_Katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3055a3eb-1e63-4d29-adde-65dd2adca748","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Mar_negyhonaposan_bolcsodebe_adta_lanyat_Kariko_Katalin","timestamp":"2021. május. 02. 12:05","title":"Már négy hónaposan bölcsődébe adta lányát Karikó Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]